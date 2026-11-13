Data Storage Tips: आज के वक्त में लोग फोटो-वीडियो और इतने सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं कि फोन और लैपटॉप की मेमोरी कब भर जाती है पता ही नहीं चलता. जब मेमोरी भर जाती है तो डेटा खाली भी करना होता है और पहले से सेव कीमती डेटा को सेफ भी रखना होता है. इसलिए किसी ऐसी स्टोरेज डिवाइस की तलाश होती है जो बड़ी फाइल्स को लंबे समय तक स्टोर कर सकती हो. इसके लिए लोग अक्सर एक्सटर्नल स्टोरेज खरीदने बाजार जाते हैं.

वहां दुकानदार दो ऑप्शन देता है एक पुरानी तकनीक वाली हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी और दूसरी नई जमाने की सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी. ज्यादातर लोगों को लगता है कि एसएसडी नई, महंगी और सुपरफास्ट तकनीक है तो लंबे समय तक डेटा सेव रखने के लिए भी वही सबसे बेस्ट होगी. लेकिन अगर आप किसी ड्राइव में डेटा डालकर उसे अलमारी में सालों के लिए बंद करके रखना चाहते हैं तो एसएसडी आपको बड़ा धोखा दे सकती है, जा लें पूरी खबर.

लंबे टाइम के डेटा स्टोरेज के लिए एसएसडी क्यों सही नहीं?

इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में एसएसडी का कोई मुकाबला नहीं है. अगर आप अपने पुराने सुस्त लैपटॉप में एसएसडी लगवा लें तो वह कुछ ही सेकंड में चालू होने लगता है और बड़ी-बड़ी फाइल्स पलक झपकते ही कॉपी हो जाती हैं. इसके अलावा एसएसडी में कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता इसलिए अगर यह हाथ से छूटकर गिर भी जाए तो इसके खराब होने का डर बहुत कम रहता है.

लेकिन एसएसडी की कमजोरी तब सामने आती है जब इसे लंबे समय तक बिना इस्तेमाल किए रख दिया जाता है. असल में एसएसडी के अंदर NAND फ्लैश मेमोरी चिप्स लगी होती हैं जो डेटा को छोटे-छोटे इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में सेव रखती हैं. अगर आप किसी एसएसडी में डेटा डालकर उसे दो-तीन साल तक कंप्यूटर या बिजली से कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक चार्ज धीरे-धीरे लीक होने लगता है. चार्ज खत्म होते ही आपकी फाइल्स अपने आप करप्ट या गायब हो सकती हैं.





पुरानी हार्ड डिस्क क्यों है ज्यादा भरोसेमंद?

वहीं अगर पुरानी हार्ड डिस्क यानी एचडीडी की बात करें तो इसकी तकनीक बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है. हार्ड डिस्क के अंदर मेटल की गोल प्लेट्स लगी होती हैं जिन्हें प्लैटर कहा जाता है. जब आप इसमें कोई फोटो या वीडियो सेव करते हैं तो वह डेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बजाय मैग्नेटिक पैटर्न यानी चुंबकीय रूप में इन प्लेट्स पर छप जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुंबकीय परत को अपनी याददाश्त बनाए रखने के लिए लगातार बिजली की जरूरत नहीं पड़ती.

अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की हार्ड डिस्क में अपना डेटा डालकर उसे नमी और गर्मी से दूर किसी सुरक्षित जगह पर रख दें तो पांच से दस साल बाद भी आपका डेटा वैसा का वैसा ही मिल जाएगा. हां हार्ड डिस्क के साथ बस एक ही बड़ा खतरा होता है कि इसके अंदर घूमने वाले नाजुक पुर्जे होते हैं. इसलिए अगर यह जमीन पर गिर जाए तो इसका हेड टूट सकता है और डेटा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है.





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डेटा को सेफ रखने का सही तरीका क्या है?

अब सवाल उठता है कि आखिर एक आम यूजर को क्या खरीदना चाहिए. इसका जवाब पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपको ऐसी ड्राइव चाहिए जिसे आप रोज बैग में डालकर ऑफिस ले जाते हैं जिसमें से रोज फाइल्स निकालते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आंख मूंदकर एसएसडी खरीदें. लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ फैमिली फोटोज और जरूरी डॉक्यूमेंट्स का बैकअप बनाकर तिजोरी में रखना है तो पुरानी हार्ड डिस्क ही सबसे सही सौदा है.

अगर आपके पास पहले से एसएसडी है और आपने उसमें बैकअप रखा है तो महीने या छह महीने में एक बार उसे अपने लैपटॉप से जोड़कर दस-पंद्रह मिनट के लिए चालू जरूर छोड़ दें. इससे उसके सेल्स दोबारा रिचार्ज हो जाएंगे और डेटा गायब नहीं होगा. वैसे टेक एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि अपने सबसे जरूरी डेटा की दो कॉपी अलग-अलग जगह रखें जिससे एक ड्राइव खराब होने पर भी आपका डेट सेफ रहे.

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