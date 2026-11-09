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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp Web Calling : लैपटॉप पर WhatsApp कॉलिंग क्यों हो रही फेल? छोटी गलती बिगाड़ सकती है काम

WhatsApp Web Calling : लैपटॉप पर WhatsApp कॉलिंग क्यों हो रही फेल? छोटी गलती बिगाड़ सकती है काम

लैपटॉप पर WhatsApp Web से कॉल करते समय बार-बार Reconnecting दिख रहा है या कॉल तुरंत कट जा रही है. जानिए WhatsApp Web की कॉलिंग समस्या को ठीक करने के आसान तरीके

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 09 Nov 2026 08:43 PM (IST)
लैपटॉप पर WhatsApp Web से कॉल करते समय बार-बार Reconnecting दिख रहा है या कॉल तुरंत कट जा रही है. जानिए WhatsApp Web की कॉलिंग समस्या को ठीक करने के आसान तरीके

ज्यादातर लोग आज लैपटॉप पर WhatsApp Web का यूज करते हैं. खासकर जब लगातार कंप्यूटर पर काम करना हो और बार-बार फोन उठाना संभव न हो. WhatsApp Web के जरिए यूजर्स सीधे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं. लेकिन कई बार कॉल लगाते समय परेशानी आने लगती है. कभी कॉल कनेक्ट ही नहीं होती, तो कभी स्क्रीन पर बार-बार Reconnecting दिखाई देता है. कुछ मामलों में कॉल कनेक्ट होने के तुरंत बाद कट जाती है. वहीं कई यूजर्स को दूसरों की कॉल भी नहीं मिल पाती. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि WhatsApp में ही कोई खराबी हो. इसके पीछे इंटरनेट, ब्राउजर की सेटिंग या माइक्रोफोन से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याएं हो सकती हैं.

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अगर WhatsApp Web पर कॉल नहीं लग रही है या बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है, तो सबसे पहले ब्राउजर में खुले WhatsApp Web टैब को बंद करके दोबारा खोलें. जरूरत पड़ने पर पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं. इसके अलावा यह भी जांच लें कि आप जिस ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, वह अपने लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट है या नहीं.
अगर WhatsApp Web पर कॉल नहीं लग रही है या बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है, तो सबसे पहले ब्राउजर में खुले WhatsApp Web टैब को बंद करके दोबारा खोलें. जरूरत पड़ने पर पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं. इसके अलावा यह भी जांच लें कि आप जिस ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, वह अपने लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट है या नहीं.
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अगर किसी को कॉल करते समय 'Contact Unavailable' दिखाई देता है या कॉल सिर्फ एक बार बजकर कट जाती है, तो इसकी वजह सामने वाले व्यक्ति का डिवाइस या इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है. यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया हो या उसके फोन में Focus Mode या Do Not Disturb Mode चालू हो. ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी और कॉलिंग सेटिंग्स जांचनी चाहिए. अगर कॉल ब्लॉक होने की वजह से समस्या आ रही है, तो ब्लॉक हटाने की जरूरत होगी. साथ ही Focus Mode में कॉल की परमिशन और Do Not Disturb Mode के बंद होने की जांच भी करनी चाहिए.
अगर किसी को कॉल करते समय 'Contact Unavailable' दिखाई देता है या कॉल सिर्फ एक बार बजकर कट जाती है, तो इसकी वजह सामने वाले व्यक्ति का डिवाइस या इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है. यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया हो या उसके फोन में Focus Mode या Do Not Disturb Mode चालू हो. ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी और कॉलिंग सेटिंग्स जांचनी चाहिए. अगर कॉल ब्लॉक होने की वजह से समस्या आ रही है, तो ब्लॉक हटाने की जरूरत होगी. साथ ही Focus Mode में कॉल की परमिशन और Do Not Disturb Mode के बंद होने की जांच भी करनी चाहिए.
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कई बार ब्राउजर को माइक्रोफोन, कैमरा और नोटिफिकेशन यूज करने की परमिशन नहीं मिलती है. ऐसे में WhatsApp Web की कॉलिंग प्रभावित हो सकती है. ऐसे में web.whatsapp.com के लिए जरूरी परमिशन ऑन रखें. इसके साथ ही लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ब्राउजर को नोटिफिकेशन और स्क्रीन शेयरिंग जैसी जरूरी परमिशन मिली होनी चाहिए.
कई बार ब्राउजर को माइक्रोफोन, कैमरा और नोटिफिकेशन यूज करने की परमिशन नहीं मिलती है. ऐसे में WhatsApp Web की कॉलिंग प्रभावित हो सकती है. ऐसे में web.whatsapp.com के लिए जरूरी परमिशन ऑन रखें. इसके साथ ही लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ब्राउजर को नोटिफिकेशन और स्क्रीन शेयरिंग जैसी जरूरी परमिशन मिली होनी चाहिए.
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कभी-कभी कंप्यूटर के फायरवॉल या राउटर की सिक्योरिटी सेटिंग WhatsApp कॉलिंग को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में फायरवॉल में UDP और TCP पोर्ट 3478, 3480 और 443 पर WhatsApp कॉलिंग की परमिशन होनी चाहिए. अगर इन सेटिंग्स को समझने में परेशानी हो, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मदद ली जा सकती है.
कभी-कभी कंप्यूटर के फायरवॉल या राउटर की सिक्योरिटी सेटिंग WhatsApp कॉलिंग को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में फायरवॉल में UDP और TCP पोर्ट 3478, 3480 और 443 पर WhatsApp कॉलिंग की परमिशन होनी चाहिए. अगर इन सेटिंग्स को समझने में परेशानी हो, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मदद ली जा सकती है.
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WhatsApp Web पर कॉलिंग के लिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. अगर Wi-Fi या मोबाइल डेटा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कॉल कनेक्ट होने में परेशानी आ सकती है. ऐसी स्थिति में इंटरनेट कनेक्शन जांचें. अगर आप Wi-Fi यूज कर रहे हैं, तो किसी दूसरे Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करके भी कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं.
WhatsApp Web पर कॉलिंग के लिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. अगर Wi-Fi या मोबाइल डेटा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कॉल कनेक्ट होने में परेशानी आ सकती है. ऐसी स्थिति में इंटरनेट कनेक्शन जांचें. अगर आप Wi-Fi यूज कर रहे हैं, तो किसी दूसरे Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करके भी कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं.
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अगर कॉल कनेक्ट होने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है, तो कंप्यूटर की साउंड सेटिंग में जाकर माइक्रोफोन और स्पीकर की जांच करें. यह भी देखें कि कोई दूसरा ऐप आपके माइक्रोफोन या ऑडियो डिवाइस का यूज तो नहीं कर रहा. WhatsApp की सलाह है कि वर्चुअल ऑडियो डिवाइस का यूज न करें. जरूरत पड़ने पर लैपटॉप को पावर सोर्स से भी कनेक्ट रखें.
अगर कॉल कनेक्ट होने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है, तो कंप्यूटर की साउंड सेटिंग में जाकर माइक्रोफोन और स्पीकर की जांच करें. यह भी देखें कि कोई दूसरा ऐप आपके माइक्रोफोन या ऑडियो डिवाइस का यूज तो नहीं कर रहा. WhatsApp की सलाह है कि वर्चुअल ऑडियो डिवाइस का यूज न करें. जरूरत पड़ने पर लैपटॉप को पावर सोर्स से भी कनेक्ट रखें.
Published at : 09 Nov 2026 08:43 PM (IST)
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