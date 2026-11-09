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WhatsApp Web Calling : लैपटॉप पर WhatsApp कॉलिंग क्यों हो रही फेल? छोटी गलती बिगाड़ सकती है काम
लैपटॉप पर WhatsApp Web से कॉल करते समय बार-बार Reconnecting दिख रहा है या कॉल तुरंत कट जा रही है. जानिए WhatsApp Web की कॉलिंग समस्या को ठीक करने के आसान तरीके
ज्यादातर लोग आज लैपटॉप पर WhatsApp Web का यूज करते हैं. खासकर जब लगातार कंप्यूटर पर काम करना हो और बार-बार फोन उठाना संभव न हो. WhatsApp Web के जरिए यूजर्स सीधे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं. लेकिन कई बार कॉल लगाते समय परेशानी आने लगती है. कभी कॉल कनेक्ट ही नहीं होती, तो कभी स्क्रीन पर बार-बार Reconnecting दिखाई देता है. कुछ मामलों में कॉल कनेक्ट होने के तुरंत बाद कट जाती है. वहीं कई यूजर्स को दूसरों की कॉल भी नहीं मिल पाती. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि WhatsApp में ही कोई खराबी हो. इसके पीछे इंटरनेट, ब्राउजर की सेटिंग या माइक्रोफोन से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याएं हो सकती हैं.
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