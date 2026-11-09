अगर किसी को कॉल करते समय 'Contact Unavailable' दिखाई देता है या कॉल सिर्फ एक बार बजकर कट जाती है, तो इसकी वजह सामने वाले व्यक्ति का डिवाइस या इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है. यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया हो या उसके फोन में Focus Mode या Do Not Disturb Mode चालू हो. ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी और कॉलिंग सेटिंग्स जांचनी चाहिए. अगर कॉल ब्लॉक होने की वजह से समस्या आ रही है, तो ब्लॉक हटाने की जरूरत होगी. साथ ही Focus Mode में कॉल की परमिशन और Do Not Disturb Mode के बंद होने की जांच भी करनी चाहिए.