ऑल वेदर पूल की सबसे जरूरी मशीन इसका हीटिंग एंड चिलिंग पंप होता है. यह बिल्कुल आपके घर के एसी या गीजर की तरह काम करता है बस इसका साइज और पावर काफी ज्यादा होती है. फिल्टर पंप के जरिए पूल का पानी लगातार इस हीट पंप से होकर गुजरता है. आप डिजिटल पैनल पर 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जो भी तापमान सेट करते हैं मशीन पानी को ठीक वैसा ही बनाए रखती है.