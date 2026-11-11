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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAll Weather Swimming Pool: कैसे बनता है ऑल वेदर स्विमिंग पूल, घर में बनवाएं तो कितना आएगा खर्च?

All Weather Swimming Pool: कैसे बनता है ऑल वेदर स्विमिंग पूल, घर में बनवाएं तो कितना आएगा खर्च?

All Weather Swimming Pool: सर्दियों की कड़ाके की ठंड में भी अगर गुनगुने पानी में स्विमिंग करने का मन हो तो ऑल वेदर पूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है. जानें इसे घर में बनवाने पर आपकी जेब से कुल कितना खर्च होगा?

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 Nov 2026 01:43 PM (IST)
All Weather Swimming Pool: सर्दियों की कड़ाके की ठंड में भी अगर गुनगुने पानी में स्विमिंग करने का मन हो तो ऑल वेदर पूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है. जानें इसे घर में बनवाने पर आपकी जेब से कुल कितना खर्च होगा?

गर्मियों में ठंडे पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होता है लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं, स्विमिंग पूल सूने पड़ जाते हैं. कड़ाके की ठंड में बर्फीले पानी में उतरने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता. इसी समस्या का इलाज है ऑल वेदर स्विमिंग पूल. यह एक ऐसा स्मार्ट पूल होता है जिसमें आप दिसंबर और जनवरी की ठंड में भी गुनगुने पानी में आराम से स्विमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

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सवाल उठता है कि आखिर ऑल वेदर पूल काम कैसे करता है. दरअसल यह दिखने में तो किसी नॉर्मल स्विमिंग पूल जैसा ही होता है. लेकिन इसमें टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम होता है. इसमें पानी को सर्दियों में गर्म करने और भीषण गर्मी में ठंडा रखने के लिए खास तरह के हीट पंप लगाए जाते हैं. इससे बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो पानी का तापमान आपके हिसाब से सेट रहता है.
सवाल उठता है कि आखिर ऑल वेदर पूल काम कैसे करता है. दरअसल यह दिखने में तो किसी नॉर्मल स्विमिंग पूल जैसा ही होता है. लेकिन इसमें टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम होता है. इसमें पानी को सर्दियों में गर्म करने और भीषण गर्मी में ठंडा रखने के लिए खास तरह के हीट पंप लगाए जाते हैं. इससे बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो पानी का तापमान आपके हिसाब से सेट रहता है.
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इस पूल को बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान इसकी दीवारों और फर्श की इंसुलेशन पर दिया जाता है. जब जमीन की खुदाई करके कंक्रीट का ढांचा तैयार किया जाता है तो उसमें थर्मल इंसुलेशन की एक खास लेयर लगाई जाती है. इसके ऊपर स्पेशल टाइल्स या विनाइल लाइनर लगाया जाता है जिससे पानी की गर्माहट जमीन के अंदर सोख न ली जाए और बिजली की खपत भी कम से कम हो सके.
इस पूल को बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान इसकी दीवारों और फर्श की इंसुलेशन पर दिया जाता है. जब जमीन की खुदाई करके कंक्रीट का ढांचा तैयार किया जाता है तो उसमें थर्मल इंसुलेशन की एक खास लेयर लगाई जाती है. इसके ऊपर स्पेशल टाइल्स या विनाइल लाइनर लगाया जाता है जिससे पानी की गर्माहट जमीन के अंदर सोख न ली जाए और बिजली की खपत भी कम से कम हो सके.
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ऑल वेदर पूल की सबसे जरूरी मशीन इसका हीटिंग एंड चिलिंग पंप होता है. यह बिल्कुल आपके घर के एसी या गीजर की तरह काम करता है बस इसका साइज और पावर काफी ज्यादा होती है. फिल्टर पंप के जरिए पूल का पानी लगातार इस हीट पंप से होकर गुजरता है. आप डिजिटल पैनल पर 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जो भी तापमान सेट करते हैं मशीन पानी को ठीक वैसा ही बनाए रखती है.
ऑल वेदर पूल की सबसे जरूरी मशीन इसका हीटिंग एंड चिलिंग पंप होता है. यह बिल्कुल आपके घर के एसी या गीजर की तरह काम करता है बस इसका साइज और पावर काफी ज्यादा होती है. फिल्टर पंप के जरिए पूल का पानी लगातार इस हीट पंप से होकर गुजरता है. आप डिजिटल पैनल पर 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जो भी तापमान सेट करते हैं मशीन पानी को ठीक वैसा ही बनाए रखती है.
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सिर्फ पानी गर्म करना ही काफी नहीं होता उसे ठंडी हवा से बचाना भी जरूरी है. अगर पूल खुले आसमान के नीचे है, तो रात में भाप बनकर पानी की सारी गर्मी उड़ जाती है. इसे रोकने के लिए पूल के ऊपर सोलर ब्लैंकेट या ऑटोमैटिक थर्मल कवर लगाया जाता है. कई लोग तो पूल के चारों तरफ ग्लास या पॉलीकार्बोनेट का शेड भी बनवा लेते हैं जिससे यह पूरी तरह इंडोर पूल बन जाता है.
सिर्फ पानी गर्म करना ही काफी नहीं होता उसे ठंडी हवा से बचाना भी जरूरी है. अगर पूल खुले आसमान के नीचे है, तो रात में भाप बनकर पानी की सारी गर्मी उड़ जाती है. इसे रोकने के लिए पूल के ऊपर सोलर ब्लैंकेट या ऑटोमैटिक थर्मल कवर लगाया जाता है. कई लोग तो पूल के चारों तरफ ग्लास या पॉलीकार्बोनेट का शेड भी बनवा लेते हैं जिससे यह पूरी तरह इंडोर पूल बन जाता है.
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अगर आपके घर में पहले से कोई नॉर्मल स्विमिंग पूल बना हुआ है तो आपको उसे तुड़वाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपने पुराने पूल की पाइपलाइन में ही अलग से हीट पंप और थर्मल कवर जुड़वाकर उसे ऑल वेदर पूल में अपग्रेड कर सकते हैं. इसमें बस थोड़ी सी प्लंबिंग और हैवी इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम होता है जो तीन से चार दिन में आसानी से पूरा हो जाता है.
अगर आपके घर में पहले से कोई नॉर्मल स्विमिंग पूल बना हुआ है तो आपको उसे तुड़वाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपने पुराने पूल की पाइपलाइन में ही अलग से हीट पंप और थर्मल कवर जुड़वाकर उसे ऑल वेदर पूल में अपग्रेड कर सकते हैं. इसमें बस थोड़ी सी प्लंबिंग और हैवी इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम होता है जो तीन से चार दिन में आसानी से पूरा हो जाता है.
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अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल यानी इसके खर्चे की. अगर आप अपने घर के गार्डन या छत पर एक मीडियम साइज लगभग 20x10 फीट का नया स्विमिंग पूल बनवाते हैं तो उसके सिविल वर्क, वाटरप्रूफिंग, टाइल्स और फिल्टर प्लांट में करीब 8 से 12 लाख रुपये का खर्च आता है. यह खर्च आपके द्वारा चुनी गई टाइल्स और डिजाइन के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है.
अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल यानी इसके खर्चे की. अगर आप अपने घर के गार्डन या छत पर एक मीडियम साइज लगभग 20x10 फीट का नया स्विमिंग पूल बनवाते हैं तो उसके सिविल वर्क, वाटरप्रूफिंग, टाइल्स और फिल्टर प्लांट में करीब 8 से 12 लाख रुपये का खर्च आता है. यह खर्च आपके द्वारा चुनी गई टाइल्स और डिजाइन के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है.
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वहीं इसे ऑल वेदर बनाने के लिए जब आप इसमें एक अच्छी कंपनी का हीट पंप और थर्मल कवर जोड़ते हैं. तो करीब 2 से 3.5 लाख रुपये का एक्सट्रा खर्च आता है. यानी घर में एक कंप्लीट ऑल वेदर स्विमिंग पूल तैयार करवाने का कुल बजट लगभग 10 से 15 लाख रुपये के बीच बैठता है. हालांकि आजकल रेडीमेड फाइबरग्लास पूल भी आते हैं जो इससे थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं.
वहीं इसे ऑल वेदर बनाने के लिए जब आप इसमें एक अच्छी कंपनी का हीट पंप और थर्मल कवर जोड़ते हैं. तो करीब 2 से 3.5 लाख रुपये का एक्सट्रा खर्च आता है. यानी घर में एक कंप्लीट ऑल वेदर स्विमिंग पूल तैयार करवाने का कुल बजट लगभग 10 से 15 लाख रुपये के बीच बैठता है. हालांकि आजकल रेडीमेड फाइबरग्लास पूल भी आते हैं जो इससे थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं.
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इसे बनवाने के अलावा हर महीने इसके मेंटेनेंस और बिजली के बिल का भी ध्यान रखना पड़ता है. सर्दियों में अगर आप रोज पानी गर्म करते हैं तो हीट पंप चलाने से महीने का बिजली बिल 5 से 8 हजार रुपये तक बढ़ सकता है. इसके अलावा पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन और फिल्टर की सफाई का खर्च अलग होता है.
इसे बनवाने के अलावा हर महीने इसके मेंटेनेंस और बिजली के बिल का भी ध्यान रखना पड़ता है. सर्दियों में अगर आप रोज पानी गर्म करते हैं तो हीट पंप चलाने से महीने का बिजली बिल 5 से 8 हजार रुपये तक बढ़ सकता है. इसके अलावा पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन और फिल्टर की सफाई का खर्च अलग होता है.
Published at : 11 Nov 2026 01:43 PM (IST)
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Swimming Pool TECH NEWS

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