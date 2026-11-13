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Geyser Buying Guide : घर में चार लोग हों और सभी को लगभग एक ही समय पर गर्म पानी चाहिए, तो छोटा गीजर परेशानी बढ़ा सकता है. वहीं जरूरत से ज्यादा क्षमता वाला गीजर खरीदना भी सही फैसला नहीं है. ऐसे में नया गीजर खरीदने से पहले उसकी क्षमता समझना जरूरी है. अक्सर लोग परिवार में सदस्यों की संख्या देखकर ही गीजर खरीद लेते हैं, जबकि सही क्षमता तय करने के लिए पानी यूज करने का तरीका भी समझना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि चार सदस्यों वाले परिवार के लिए कौन-सी क्षमता का गीजर बेहतर हो सकता है.

4 लोगों के परिवार के लिए कितने लीटर का गीजर लें?

अगर आपके घर में चार सदस्य हैं, तो 15 से 25 लीटर की क्षमता वाला स्टोरेज गीजर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हालांकि इनमें से किसे चुनना है, यह आपकी रोजाना की जरूरत पर निर्भर करेगा. अगर परिवार के सदस्य अलग-अलग समय पर नहाते हैं और गर्म पानी की खपत सीमित रहती है, तो 15 लीटर का गीजर काम आ सकता है. वहीं अगर सभी लोग सुबह एक ही समय के आसपास नहाते हैं या शॉवर का यूज करते हैं, तो 25 लीटर की क्षमता वाला गीजर चुनना बेहतर रहेगा. शॉवर और बाथटब में बाल्टी के मुकाबले ज्यादा पानी खर्च होता है. ऐसे में इन जरूरतों के लिए बड़ी क्षमता का गीजर ज्यादा यूजफुल हो सकता है.

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परिवार के सदस्यों के हिसाब से समझें गीजर की क्षमता

सामान्य तौर पर 1-2 लोगों के लिए 6-10 लीटर का स्टोरेज गीजर और 2-3 लोगों के लिए 15 लीटर की क्षमता वाला मॉडल देखा जा सकता है. वहीं 3-4 सदस्यों के परिवार के लिए 25 लीटर और चार से ज्यादा सदस्यों के लिए 35 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाला गीजर ऑप्शन हो सकता है. रसोई या कम पानी की जरूरत वाले कामों के लिए 3-6 लीटर का इंस्टेंट गीजर भी यूज किया जा सकता है.

गीजर खरीदने से पहले इन बातों पर भी दें ध्यान

सिर्फ क्षमता देखकर फैसला न करें. गीजर खरीदने से पहले सबसे पहले बाथरूम में गीजर लगाने की उपलब्ध जगह नाप लें. स्टोरेज गीजर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिजाइन में आते हैं. इसके अलावा बिजली की खपत पर भी ध्यान दें. ज्यादा स्टार रेटिंग वाला गीजर आमतौर पर बिजली की कम खपत करने वाला होता है. टैंक की इंसुलेशन क्वालिटी भी जांचें, इससे गर्म पानी की गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है.

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