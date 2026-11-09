Budget Earphones: 1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे बढ़िया ईयरफोन्स, गिफ्ट के लिए हैं बेस्ट
Earphone Under 1000 Rupees: किसी खास को गिफ्ट देना है लेकिन बजट सिर्फ 1000 रुपये तक का है? कम कीमत में कौन से ब्रांडेड ईयरफोन्स बढ़िया साबित हो सकते हैं. जान लें इस खबर में.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Nov 2026 04:09 PM (IST)
त्योहार का सीजन हो, किसी दोस्त का बर्थडे हो या फिर ऑफिस के कलीग को सरप्राइज देना हो, सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि कम बजट में क्या गिफ्ट दिया जाए. कपड़े या शोपीस तो हर कोई देता है लेकिन आज के दौर में अगर आप किसी को काम आने वाला गैजेट गिफ्ट करते हैं तो बात ही अलग होती है. हजार रुपये के बजट में एक ब्रांडेड ईयरफोन सबसे शानदार तोहफा बन सकता है.
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अगर आप नेकबैंड गिफ्ट करना चाहते हैं तो boAt Rockerz 255 Pro+ एक तगड़ा ऑप्शन है जो ऑनलाइन 899 रुपये से 999 रुपये के बीच मिल रहा है. इसमें 10mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं जो शानदार बेस देते हैं. सबसे खास बात इसकी बैटरी है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 60 घंटे तक चलती है और इसमें ASAP फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है.
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आजकल के यूथ को बिना तार वाले ईयरबड्स बहुत पसंद आते हैं और इसके लिए Boult Audio Z40 बेस्ट चॉइस है. ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर इसकी कीमत सिर्फ 899 रुपये है. यह ईयरबड्स 60 घंटे के लंबे प्लेबैक टाइम और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं. भीड़भाड़ में साफ कॉलिंग के लिए इसमें Zen ENC माइक और गेम खेलने वालों के लिए लो-लेटेंसी गेमिंग मोड भी दिया गया है.
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इसी सीरीज का अपग्रेडेड मॉडल Boult Z40 V2.0 भी अमेजन पर मात्र 899 रुपये में उपलब्ध है. इसमें कंपनी ने 13mm के बड़े बेस ड्राइवर्स दिए हैं, जिससे गाने सुनने का मजा दोगुना हो जाता है. इसके साथ ही इसमें क्वाड माइक ENC फीचर और 70 घंटे तक का भारी-भरकम बैटरी बैकअप मिलता है. अगर आपके दोस्त को रात में मूवी या वेब सीरीज देखने का शौक है, तो यह गिफ्ट उसका दिल खुश कर देगा.
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हल्के और आरामदायक नेकबैंड के शौकीनों के लिए Realme Buds Wireless 2 Neo एक भरोसेमंद नाम है, जो सेल और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर 899 रुपये से 999 रुपये के करीब मिल जाता है. मात्र 23 ग्राम वजन वाले इस नेकबैंड में 11.2mm का बेस बूस्ट ड्राइवर लगा है. इसमें मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन मिलता है यानी दोनों बड्स को अलग करते ही यह फोन से जुड़ जाता है और चिपकाते ही बंद हो जाता है.
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कुछ लोगों को आज भी चार्जिंग के झंझट से दूर रहने के लिए तार वाले ईयरफोन पसंद आते हैं जिनके लिए Sony MDR-EX14AP सबसे बढ़िया है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी कीमत 776 रुपये है. सोनी के इस ईयरफोन में 9mm के नियोडिमियम ड्राइवर्स लगे हैं जो एकदम साफ वोकल्स और बैलेंस्ड साउंड देते हैं. कॉल रिसीव करने के लिए इसमें इन-लाइन माइक और आरामदायक सिलिकॉन ईयरबड्स भी मिलते हैं.
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मार्केट में इनके अलावा भी कुछ शानदार विकल्प मौजूद हैं जैसे boAt Airdopes 161 जो मात्र 799 रुपये में मिल रहा है और Realme Buds 2 वायर्ड ईयरफोन जिसकी कीमत 599 रुपये है. अगर किसी के फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं है, तो आप उसे JBL Tune 310 Type-C वायर्ड ईयरफोन भी दे सकते हैं जो 999 रुपये के रेट पर बाजार में उपलब्ध है.
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अगर आप यह गिफ्ट किसी ऐसे इंसान को दे रहे हैं जो जिम जाता है या सुबह रनिंग करता है तो यह मॉडल्स एकदम परफेक्ट हैं. हजार रुपये के अंदर आने वाले इन वायरलेस ईयरफोन्स में IPX4 से लेकर IPX7 तक की वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है. यानी वर्कआउट के दौरान पसीना आने या हल्की बारिश की बूंदें पड़ने पर भी इनके खराब होने का कोई डर नहीं रहता है.
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कुल मिलाकर कहें तो 600 से 1000 रुपये के अंदर आने वाले ये ब्रांडेड ईयरफोन्स स्टाइल, फीचर्स और मजबूती का एक पूरा पैकेज हैं. यह एक ऐसा तोहफा है जिसे पाने वाला इंसान अलमारी में बंद करके नहीं रखेगा बल्कि रोज इस्तेमाल करेगा और आपको याद करेगा. तो अगली बार किसी खास मौके पर गिफ्ट खरीदने की सोचें तो बिना झिझक इनमें से एक मॉडल चुन लें.