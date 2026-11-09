इसी सीरीज का अपग्रेडेड मॉडल Boult Z40 V2.0 भी अमेजन पर मात्र 899 रुपये में उपलब्ध है. इसमें कंपनी ने 13mm के बड़े बेस ड्राइवर्स दिए हैं, जिससे गाने सुनने का मजा दोगुना हो जाता है. इसके साथ ही इसमें क्वाड माइक ENC फीचर और 70 घंटे तक का भारी-भरकम बैटरी बैकअप मिलता है. अगर आपके दोस्त को रात में मूवी या वेब सीरीज देखने का शौक है, तो यह गिफ्ट उसका दिल खुश कर देगा.