दिल्ली: डिफेंस कारोबारी को जान से मारने की धमकी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी

दिल्ली में एक डिफेंस कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 करोड़ रुपये की रंगदारी के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है. विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस के फाउंडर और MD साहिल लूथरा ने आरोप लगाया है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. कारोबारी ने इस मामले में दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस से सुरक्षा देने और मामले की जल्द जांच करने की मांग की है.

साहिल लूथरा की शिकायत के मुताबिक, 11 नवंबर की रात करीब 8 बजकर 3 मिनट पर उनसे 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. आरोप है कि रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. 12 नवंबर को उन्होंने चाणक्यपुरी थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी.

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शिकायत में साहिल लूथरा ने गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम लिया है. उनका आरोप है कि रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी के पीछे रोहित गोदारा का हाथ है.

2024 से मिल रही हैं लगातार धमकियां

साहिल लूथरा का कहना है कि उन्हें साल 2024 से लगातार धमकियां मिल रही हैं. उनके मुताबिक, पहले भी उनसे रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी. इस मामले में पुलिस में पहले से शिकायत दर्ज है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

नई शिकायत में उन्होंने चाणक्यपुरी थाने में 17 अक्टूबर 2025 को दर्ज FIR नंबर 120/2025 का भी जिक्र किया है. उनका कहना है कि पुरानी घटनाओं के बावजूद उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

साहिल लूथरा ने अपनी शिकायत में यह आशंका भी जताई है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही उन्हें डर है कि उनकी कुछ गोपनीय जानकारी भी लीक हुई है. उन्होंने पुलिस से इस पहलू की भी जांच करने की मांग की है.

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फिलहाल चाणक्यपुरी पुलिस को शिकायत मिल गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन किया जा रहा है. पुलिस की जांच के बाद ही धमकी और रंगदारी के पीछे शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.