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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?

Jio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?

हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं? Jio और Vi के 84 दिन वाले प्लान में डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई OTT फायदे मिल रहे हैं. जानिए किस कंपनी का रिचार्ज आपके लिए सही

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 10 Nov 2026 09:26 PM (IST)
हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं? Jio और Vi के 84 दिन वाले प्लान में डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई OTT फायदे मिल रहे हैं. जानिए किस कंपनी का रिचार्ज आपके लिए सही

Jio और Vi दोनों ही अपने 84 दिन वाले रिचार्ज में अलग-अलग फायदे दे रहे हैं. जहां Jio के प्लान में Netflix, JioHotstar, Canva Pro Lite और JioAICloud जैसी सुविधाएं मिलती हैं, वहीं Vi कुछ प्लान में अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और रात में अतिरिक्त डेटा यूज करने का ऑप्शन देता है. इसके अलावा दोनों कंपनियों के पास सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान भी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग के साथ Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर है.

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Jio के 84 दिन वाले रिचार्ज की शुरुआती कीमत 859 रुपये है. इसमें रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं. इसके साथ JioHotstar मोबाइल और JioAICloud का फायदा भी दिया जाता है. वहीं 889 रुपये के प्लान में रोज 1.5GB डेटा के साथ JioSaavn Pro और JioHotstar मिलता है. 949 रुपये वाले रिचार्ज में रोज 2GB डेटा, JioHotstar और Canva Pro Lite की सुविधा है.
Jio के 84 दिन वाले रिचार्ज की शुरुआती कीमत 859 रुपये है. इसमें रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते हैं. इसके साथ JioHotstar मोबाइल और JioAICloud का फायदा भी दिया जाता है. वहीं 889 रुपये के प्लान में रोज 1.5GB डेटा के साथ JioSaavn Pro और JioHotstar मिलता है. 949 रुपये वाले रिचार्ज में रोज 2GB डेटा, JioHotstar और Canva Pro Lite की सुविधा है.
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Vi के पास उन यूजर्स के लिए भी ऑप्शन हैं, जिन्हें ज्यादा डेटा चाहिए. कंपनी के 1,599 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और Netflix Basic मिलता है. वहीं 1,099 रुपये के रिचार्ज में भी 84 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा है.
Vi के पास उन यूजर्स के लिए भी ऑप्शन हैं, जिन्हें ज्यादा डेटा चाहिए. कंपनी के 1,599 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और Netflix Basic मिलता है. वहीं 1,099 रुपये के रिचार्ज में भी 84 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा है.
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अगर आप OTT प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो Jio के महंगे प्लान भी देख सकते हैं. 1,799 रुपये के रिचार्ज में रोज 3GB डेटा के साथ Netflix Basic, JioHotstar और 50GB JioAICloud मिलता है. वहीं 1,299 रुपये के प्लान में रोज 2GB डेटा, Netflix Mobile, JioHotstar और Canva Pro Lite शामिल हैं. इसके अलावा 1,029 रुपये के प्लान में Amazon Prime Lite और 1,028 रुपये के प्लान में Swiggy One मिलता है.
अगर आप OTT प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो Jio के महंगे प्लान भी देख सकते हैं. 1,799 रुपये के रिचार्ज में रोज 3GB डेटा के साथ Netflix Basic, JioHotstar और 50GB JioAICloud मिलता है. वहीं 1,299 रुपये के प्लान में रोज 2GB डेटा, Netflix Mobile, JioHotstar और Canva Pro Lite शामिल हैं. इसके अलावा 1,029 रुपये के प्लान में Amazon Prime Lite और 1,028 रुपये के प्लान में Swiggy One मिलता है.
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Vi के 998 रुपये वाले प्लान में रोज 2GB डेटा, Sony LIV और वीकेंड डेटा रोलओवर मिलता है. 996 रुपये के रिचार्ज में Amazon Prime Lite के साथ यही डेटा सुविधाएं हैं. वहीं 979 रुपये के प्लान में Vi Movies & TV के जरिए 19 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. इन प्लान में हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर भी शामिल है.
Vi के 998 रुपये वाले प्लान में रोज 2GB डेटा, Sony LIV और वीकेंड डेटा रोलओवर मिलता है. 996 रुपये के रिचार्ज में Amazon Prime Lite के साथ यही डेटा सुविधाएं हैं. वहीं 979 रुपये के प्लान में Vi Movies & TV के जरिए 19 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है. इन प्लान में हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर भी शामिल है.
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अगर आपको इंटरनेट डेटा की जरूरत कम है और कॉलिंग के लिए रिचार्ज चाहिए तो दोनों कंपनियों के पास अलग ऑप्शन हैं. Jio का 448 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 1,000 SMS और JioTV के साथ JioAICloud मिलता है. वहीं Vi का 470 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 SMS देता है.
अगर आपको इंटरनेट डेटा की जरूरत कम है और कॉलिंग के लिए रिचार्ज चाहिए तो दोनों कंपनियों के पास अलग ऑप्शन हैं. Jio का 448 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 1,000 SMS और JioTV के साथ JioAICloud मिलता है. वहीं Vi का 470 रुपये वाला प्लान 84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 SMS देता है.
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वहीं दोनों कंपनियों के प्लान में मिलने वाले फायदे अलग हैं. अगर आपको OTT सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और रोजाना तय डेटा चाहिए तो Jio के पास कई ऑप्शन हैं. वहीं ज्यादा इंटरनेट यूज करने वालों के लिए Vi के अनलिमिटेड डेटा प्लान बेस्ट हो सकते हैं. इसके अलावा वीकेंड डेटा रोलओवर और हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा जैसी सुविधाएं भी Vi के कुछ रिचार्ज में मिलती हैं. ऐसे में रिचार्ज चुनने से पहले अपनी डेटा और कॉलिंग की जरूरत के साथ मिलने वाले अतिरिक्त फायदों को भी देखना जरूरी है.
वहीं दोनों कंपनियों के प्लान में मिलने वाले फायदे अलग हैं. अगर आपको OTT सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और रोजाना तय डेटा चाहिए तो Jio के पास कई ऑप्शन हैं. वहीं ज्यादा इंटरनेट यूज करने वालों के लिए Vi के अनलिमिटेड डेटा प्लान बेस्ट हो सकते हैं. इसके अलावा वीकेंड डेटा रोलओवर और हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा जैसी सुविधाएं भी Vi के कुछ रिचार्ज में मिलती हैं. ऐसे में रिचार्ज चुनने से पहले अपनी डेटा और कॉलिंग की जरूरत के साथ मिलने वाले अतिरिक्त फायदों को भी देखना जरूरी है.
Published at : 10 Nov 2026 09:26 PM (IST)
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