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Jio vs Vi 84 Days Plans : 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग... Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर?
हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं? Jio और Vi के 84 दिन वाले प्लान में डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई OTT फायदे मिल रहे हैं. जानिए किस कंपनी का रिचार्ज आपके लिए सही
Jio और Vi दोनों ही अपने 84 दिन वाले रिचार्ज में अलग-अलग फायदे दे रहे हैं. जहां Jio के प्लान में Netflix, JioHotstar, Canva Pro Lite और JioAICloud जैसी सुविधाएं मिलती हैं, वहीं Vi कुछ प्लान में अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और रात में अतिरिक्त डेटा यूज करने का ऑप्शन देता है. इसके अलावा दोनों कंपनियों के पास सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान भी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 84 दिन की वैलिडिटी, डेटा और कॉलिंग के साथ Jio और Vi में किसका प्लान बेहतर है.
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