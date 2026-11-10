वहीं दोनों कंपनियों के प्लान में मिलने वाले फायदे अलग हैं. अगर आपको OTT सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और रोजाना तय डेटा चाहिए तो Jio के पास कई ऑप्शन हैं. वहीं ज्यादा इंटरनेट यूज करने वालों के लिए Vi के अनलिमिटेड डेटा प्लान बेस्ट हो सकते हैं. इसके अलावा वीकेंड डेटा रोलओवर और हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा जैसी सुविधाएं भी Vi के कुछ रिचार्ज में मिलती हैं. ऐसे में रिचार्ज चुनने से पहले अपनी डेटा और कॉलिंग की जरूरत के साथ मिलने वाले अतिरिक्त फायदों को भी देखना जरूरी है.