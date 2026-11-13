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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने 8वें दिन वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, 1 हजार करोड़ का आंकड़ा किया पार, बनी ऐसा करने वाली 11वीं भारतीय फिल्म

'रामायण' ने 8वें दिन वर्ल्डवाइड रचा इतिहास, 1 हजार करोड़ का आंकड़ा किया पार, बनी ऐसा करने वाली 11वीं भारतीय फिल्म

Ramayana Box Office Collection Day 8 Worldwide: रणबीर कपूर की 'रामायण' की कमाई में 8वें दिन मंदी देखी गई. फिर भी इसने दुनियाभर में एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 07:25 AM (IST)
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नितेश तिवारी की 'रामायण' ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के आठ दिनों के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. दरअसल  रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में 1 हजार करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. 

'रामायण' वर्ल्ड़वाइड हुई 1 हजार करोड़ के पार
बता दें कि 'रामायण' की रिलीज के 8 दिनों की वर्ल्डवाइड कमाई 1,33.55 करोड़ रुपये हो गई है. इसी के साथ ये इस एलिट  क्लब में शामिल होने वाली 11वीं भारतीय फिल्म बन गई है.यह फिल्म 'दंगल', 'बाहुबली 2', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' जैसी सफल भारतीय फिल्मों की लिस्ट  शामिल हो गई है.

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हालांकि, गुरुवार, 12 नवंबर को इसकी घरेलू कमाई में एक बार फिर गिरावट देखी गई. सैकनिल्क के मुताबिक, आठवें दिन भारत में फिल्म की नेट कमाई 53.50 करोड़ रुपये रही, जबकि विदेशी बाजारों से 25 करोड़ रुपये की कमाई हुई. जिसके बाद फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई 1,033.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिसमें भारत से हुई कमाई 675.05 करोड़ रुपये है. घरेलू नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि विदेशी बाजारों से 358.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई है.

'रामायण' की कुल कमाई में कितने प्रतिशत दुनियाभर से हिस्सा 
दुनिया भर की कुल कमाई में भारत का हिस्सा 65.3% है, जबकि बाकी 34.7% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आया है. यह उपलब्धि फिल्म के एक्स्टेंडेड  ओपनिंग वीक (शुरुआती सप्ताह) के दौरान हासिल हुई है. इस परफॉर्मेंस के साथ, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमर्शियल सफलताओं में से एक बन गई है.

'रामायण' स्टार कास्ट
बता दें कि 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसे यश और नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम. साई पल्लवी ने माता सीता और यश ने रावण का रोल प्ले किया है जबकि रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं. फिल्म के अन्य कलाकारों में लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और विवेक ओबेरॉय सहित कई शामिल हैं. 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
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