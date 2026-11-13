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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmartwatch Technology: स्मार्टवॉच की हरी लाइट से कैसे नापती है धड़कन, कितना सही होता है यह डेटा?

Smartwatch Technology: स्मार्टवॉच की हरी लाइट से कैसे नापती है धड़कन, कितना सही होता है यह डेटा?

Smartwatch Technology: आजकल बहुत से लोग स्मार्टवॉच पहनते है. घड़ी के पीछे जलने वाली छोटी सी हरी लाइट आपके शरीर से जुड़ा बड़ा डेटा स्क्रीन पर दिखा देती है. लेकिन यह लाइट धड़कन कैसे नापती है? जान लें

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 13 Nov 2026 08:36 AM (IST)
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Smartwatch Technology: आजकल लगभग हर दूसरे इंसान की कलाई पर आपको स्मार्टवॉच बंधी हुई दिख जाएगी. पहले घड़ी का काम सिर्फ वक्त बताना होता था लेकिन आज के वक्त में स्मार्टवॉच आपके कदम गिनने से लेकर नींद का हिसाब रखने और दिल की धड़कन नापने तक सब कुछ कर रही है. जब भी आप अपनी स्मार्टवॉच को कलाई से उतारते हैं या रात के अंधेरे में देखते हैं तो उसके पीछे के हिस्से में एक तेज हरी लाइट जलती और बुझती हुई दिखाई देती है. 

कई बार लाल रंग की लाइट भी चमकती है. ज्यादातर लोग रोज अपनी घड़ी की स्क्रीन पर हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन के नंबर तो देख लेते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि आखिर एक छोटी सी हरी लाइट हमारे शरीर के अंदर बहते खून और धड़कन का पता कैसे लगा लेती है. क्या यह वाकई कोई मेडिकल साइंस है या सिर्फ एक अंदाजा, जान लीजिए कैसे काम करती है इसकी टेक्नोलॉजी.

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हरी लाइट कैसे नापती है हार्टबीट?

स्मार्टवॉच के पीछे जो हरी लाइट चमकती है उस तकनीक को मेडिकल और टेक की भाषा में फोटोप्लेथिस्मोग्राफी यानी पीपीजी कहा जाता है. नाम सुनने में भले ही भारी लगे लेकिन इसके काम करने का तरीका काफी नार्मल है. खून लाल रंग का होता है और साइंस के नियम के हिसाब से लाल रंग की चीज लाल रोशनी को वापस लौटाती है और हरे रंग की रोशनी को अपने अंदर सोख लेती है. 

स्मार्टवॉच के पीछे लगे एलईडी बल्ब आपकी कलाई की त्वचा पर सेकंड में सैकड़ों बार हरी रोशनी फेंकते हैं. जब आपका दिल धड़कता है तो नसों में खून का बहाव तेज होता है और जब दो धड़कनों के बीच आराम का वक्त होता है तो बहाव थोड़ा कम हो जाता है. नसों में खून ज्यादा होने पर हरी लाइट ज्यादा सोखी जाती है और कम होने पर लाइट वापस टकराकर घड़ी के फोटोडायोड सेंसर तक लौट आती है. इसी बदलाव को गिनकर घड़ी आपकी धड़कन बता देती है.


Smartwatch Technology: स्मार्टवॉच की हरी लाइट से कैसे नापती है धड़कन, कितना सही होता है यह डेटा?

क्यों गड़बड़ा जाता है स्मार्टवॉच का हिसाब?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्मार्टवॉच की स्क्रीन पर दिखने वाला हार्ट रेट का डेटा आखिर कितना सटीक होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप आराम से बैठे हैं या हल्की-फुल्की वॉक कर रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी की स्मार्टवॉच का डेटा 90 से 95 फीसदी तक सही होता है. लेकिन कई बार कुछ छोटी-छोटी वजहों से यह सेंसर चकमा भी खा जाता है. 

मसलन अगर आपने घड़ी को कलाई पर बहुत ढीला बांधा है तो बाहर की रोशनी सेंसर के बीच में आ जाती है और रीडिंग गलत हो जाती है. इसी तरह भारी कसरत या दौड़ते वक्त जब हाथ तेजी से हिलते हैं और कलाई पर पसीना आ जाता है तब भी हरी लाइट सही तरीके से काम नहीं कर पाती. इसके अलावा जिन लोगों की कलाई पर गहरे रंग का टैटू बना होता है उस टैटू की स्याही भी हरी रोशनी को नसों तक पहुंचने से रोकती है जिससे घड़ी सही धड़कन नहीं पकड़ पाती.


Smartwatch Technology: स्मार्टवॉच की हरी लाइट से कैसे नापती है धड़कन, कितना सही होता है यह डेटा?

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क्या स्मार्टवॉच के डेटा पर भरोसा कर सकते हैं?

बाजार में आजकल हजार रुपये की सस्ती घड़ियों से लेकर 50 हजार रुपये तक की प्रीमियम स्मार्टवॉच मौजूद हैं. कई बार सस्ती और लोकल घड़ियों में असली सेंसर के बजाय नकली लाइट लगी होती है, जो मेज या तकिए पर रखने पर भी धड़कन बता देती है. वहीं एप्पल, सैमसंग या गार्मिन जैसी बड़ी कंपनियों की घड़ियों में पीपीजी के साथ-साथ ईसीजी सेंसर भी मिलते हैं जो काफी हद तक सटीक काम करते हैं.

इसके बावजूद खुद स्मार्टवॉच बनाने वाली कंपनियां और डॉक्टर्स साफ कहते हैं कि यह कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है. यह घड़ी आपको रोजमर्रा की फिटनेस का एक बढ़िया अंदाजा दे सकती है और अगर अचानक बैठे-बैठे आपकी धड़कन बहुत तेज हो जाए तो आपको अलर्ट भी कर सकती है. लेकिन यह अस्पताल की ईसीजी मशीन की जगह नहीं ले सकती. इसलिए घड़ी के नंबरों को अपनी सेहत का ट्रेंड समझने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी घबराहट या तकलीफ में डॉक्टर के पास ही जाएं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:36 AM (IST)
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