किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'

BJP नेता किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के बिचोम जिले में 8वीं सदी के गुरुपद्म संभव स्तूप तक पहुंचे. इसके लिए उन्होंने पहाड़ की चोटी तक 6 घंटे की पैदल यात्रा की. इससे जुड़ा एक वीडियो भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है. जहां उन्होंने बताया कि इस रास्ते की चढ़ाई काफी मुश्किल है. चोटी से नीचे गहराई 1500 मीटर है. उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां से गिरा तो हड्डी तक भी नहीं मिलेगी.

BJP नेता किरेन रिजिजू के साथ कई सारे ऑफिसर भी चढ़ाई कर रहे थे. वे लगातार कह रहे थे कि हमें बहुत ध्यान से जाना होगा, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है. किरेन रिजिजू हाथों में डंडा लेकर चढ़ाई कर रहे थे. उनके पीछे चलने वाले ऑफिसर हाथों में धारदार हथियार से रास्तों में आने वाली झाड़ियों को काटने का काम करे थे. इसके अलावा चोटी पर पहुंचने के बाद किरेन रिजिजू ने ऑफिसरों के साथ मिलकर खाना भी खाया.

Trekked for 6 hours to the Mountain top of the 8th century Gurupadma Sambhava stupa in Bichom District, Arunachal Pradesh. https://t.co/yWrGOMaR8e — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 13, 2026

किरेन रिजिजू का स्विमिंग वीडियो

किरेन रिजिजू कई बार एडवेंचर करते हुए नजर आए हैं. इससे पहले वे नदी में भी नहाते हुए नजर आए हैं. इसके अलावा जंगलों में भी वे घूमते हुए नजर आ चुके हैं. इसको लेकर वे अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं. उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि अगर आप तैरना नहीं जानते तो कभी भी गहरे पानी में न जाएं. कई लोग नदी में डूब चुके हैं. अरुणाचल प्रदेश में नदियां बहुत बड़ी और बहुत गहरी हैं."

स्विमिंग वीडियो के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बात कही थी. उन्होंने कहा था कि राहुल जी ऐसी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बचपन से ही बच्चों का खेल है. मेरा जीवन रोमांच से भरा है." मैं यहां का खिलाड़ी हूं, जो उनके गृह राज्य की नदियों के साथ उनकी परिचितता को उजागर करता है.