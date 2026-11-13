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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'

किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'

किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बिचोम जिले में 8वीं सदी के गुरुपद्म संभव स्तूप तक पहुंचने के लिए 6 घंटे पैदल चढ़ाई की. देखें यात्रा का वीडियो.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 09:58 AM (IST)
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BJP नेता किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के बिचोम जिले में 8वीं सदी के गुरुपद्म संभव स्तूप तक पहुंचे. इसके लिए उन्होंने पहाड़ की चोटी तक 6 घंटे की पैदल यात्रा की. इससे जुड़ा एक वीडियो भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है. जहां उन्होंने बताया कि इस रास्ते की चढ़ाई काफी मुश्किल है. चोटी से नीचे गहराई 1500 मीटर है. उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां से गिरा तो हड्डी तक भी नहीं मिलेगी.

BJP नेता किरेन रिजिजू के साथ कई सारे ऑफिसर भी चढ़ाई कर रहे थे. वे लगातार कह रहे थे कि हमें बहुत ध्यान से जाना होगा, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है. किरेन रिजिजू हाथों में डंडा लेकर चढ़ाई कर रहे थे. उनके पीछे चलने वाले ऑफिसर हाथों में धारदार हथियार से रास्तों में आने वाली झाड़ियों को काटने का काम करे थे. इसके अलावा चोटी पर पहुंचने के बाद किरेन रिजिजू  ने ऑफिसरों के साथ मिलकर खाना भी खाया.

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किरेन रिजिजू का स्विमिंग वीडियो

किरेन रिजिजू कई बार एडवेंचर करते हुए नजर आए हैं. इससे पहले वे नदी में भी नहाते हुए नजर आए हैं. इसके अलावा जंगलों में भी वे घूमते हुए नजर आ चुके हैं. इसको लेकर वे अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं. उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि अगर आप तैरना नहीं जानते तो कभी भी गहरे पानी में न जाएं. कई लोग नदी में डूब चुके हैं. अरुणाचल प्रदेश में नदियां बहुत बड़ी और बहुत गहरी हैं."

स्विमिंग वीडियो के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बात कही थी. उन्होंने कहा था कि राहुल जी ऐसी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बचपन से ही बच्चों का खेल है. मेरा जीवन रोमांच से भरा है." मैं यहां का खिलाड़ी हूं, जो उनके गृह राज्य की नदियों के साथ उनकी परिचितता को उजागर करता है.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Nov 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH Kiren Rijiju BJP
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