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Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई
Internet in Lift: बेसमेंट और लिफ्ट आमतौर पर मोटी कंक्रीट की दीवारों से बने होते हैं. इन दीवारों में लोहे (मेटल) का भी इस्तेमाल होता है जो रेडियो सिग्नल को रोक देता है.
आज के दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे कॉलिंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर ऑनलाइन काम हर चीज के लिए मजबूत नेटवर्क जरूरी है. लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आप बेसमेंट या लिफ्ट में जाते हैं आपका इंटरनेट सिग्नल अचानक गायब हो जाता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं इसके पीछे का असली कारण.
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Published at : 09 Apr 2026 08:04 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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