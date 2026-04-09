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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई

Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई

Internet in Lift: बेसमेंट और लिफ्ट आमतौर पर मोटी कंक्रीट की दीवारों से बने होते हैं. इन दीवारों में लोहे (मेटल) का भी इस्तेमाल होता है जो रेडियो सिग्नल को रोक देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 09 Apr 2026 08:04 AM (IST)
Internet in Lift: बेसमेंट और लिफ्ट आमतौर पर मोटी कंक्रीट की दीवारों से बने होते हैं. इन दीवारों में लोहे (मेटल) का भी इस्तेमाल होता है जो रेडियो सिग्नल को रोक देता है.

आज के दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे कॉलिंग हो, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर ऑनलाइन काम हर चीज के लिए मजबूत नेटवर्क जरूरी है. लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आप बेसमेंट या लिफ्ट में जाते हैं आपका इंटरनेट सिग्नल अचानक गायब हो जाता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं इसके पीछे का असली कारण.

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बेसमेंट और लिफ्ट आमतौर पर मोटी कंक्रीट की दीवारों से बने होते हैं. इन दीवारों में लोहे (मेटल) का भी इस्तेमाल होता है जो रेडियो सिग्नल को रोक देता है. वायरलेस इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क रेडियो वेव्स के जरिए काम करता है लेकिन ये वेव्स इतनी मोटी और घनी दीवारों को पार नहीं कर पातीं. यही वजह है कि सिग्नल कमजोर या पूरी तरह खत्म हो जाता है.
बेसमेंट और लिफ्ट आमतौर पर मोटी कंक्रीट की दीवारों से बने होते हैं. इन दीवारों में लोहे (मेटल) का भी इस्तेमाल होता है जो रेडियो सिग्नल को रोक देता है. वायरलेस इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क रेडियो वेव्स के जरिए काम करता है लेकिन ये वेव्स इतनी मोटी और घनी दीवारों को पार नहीं कर पातीं. यही वजह है कि सिग्नल कमजोर या पूरी तरह खत्म हो जाता है.
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लिफ्ट पूरी तरह मेटल से बनी होती है जो एक तरह से फैराडे केज जैसा काम करती है. इसका मतलब है कि यह बाहरी सिग्नल को अंदर आने से रोक देती है. जैसे ही आप लिफ्ट में एंट्री करते हैं आपका फोन नेटवर्क से कटने लगता है जिससे कॉल ड्रॉप और इंटरनेट बंद होने जैसी समस्या सामने आती है.
लिफ्ट पूरी तरह मेटल से बनी होती है जो एक तरह से फैराडे केज जैसा काम करती है. इसका मतलब है कि यह बाहरी सिग्नल को अंदर आने से रोक देती है. जैसे ही आप लिफ्ट में एंट्री करते हैं आपका फोन नेटवर्क से कटने लगता है जिससे कॉल ड्रॉप और इंटरनेट बंद होने जैसी समस्या सामने आती है.
Published at : 09 Apr 2026 08:04 AM (IST)
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Internet TECH NEWS HINDI Internet In Lift

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