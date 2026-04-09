Wireless होने के बावजूद बेसमेंट और लिफ्ट में क्यों नहीं चलता है इंटरनेट? जानिए इसकी सच्चाई

बेसमेंट और लिफ्ट आमतौर पर मोटी कंक्रीट की दीवारों से बने होते हैं. इन दीवारों में लोहे (मेटल) का भी इस्तेमाल होता है जो रेडियो सिग्नल को रोक देता है. वायरलेस इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क रेडियो वेव्स के जरिए काम करता है लेकिन ये वेव्स इतनी मोटी और घनी दीवारों को पार नहीं कर पातीं. यही वजह है कि सिग्नल कमजोर या पूरी तरह खत्म हो जाता है.