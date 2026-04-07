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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGmail Snooze Feature: जब चाहें तभी मिलेगा जरूरी मेल! जानिए क्या है जीमेल का ये खास फीचर और कैसे करें इस्तेमाल

Gmail Snooze Feature: जब चाहें तभी मिलेगा जरूरी मेल! जानिए क्या है जीमेल का ये खास फीचर और कैसे करें इस्तेमाल

Gmail Snooze Feature: ईमेल आजकल ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी हो चुका है. लेकिन कई बार कम समय के कारण लोग कुछ जरूर ईमेल मिस कर देते हैं. ऐसे में जीमेल का ये फीचर लोगों के बहुत काम आता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Gmail Snooze Feature: ईमेल आजकल ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी हो चुका है. लेकिन कई बार कम समय के कारण लोग कुछ जरूर ईमेल मिस कर देते हैं. ऐसे में जीमेल का ये फीचर लोगों के बहुत काम आता है.

आज के डिजिटल दौर में लगभग हर जरूरी काम ईमेल पर निर्भर हो गया है. चाहे बैंक से जुड़ा कोई नोटिस हो, ऑफिस की मीटिंग का शेड्यूल या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन सब कुछ Gmail पर ही आता है. अक्सर हम ईमेल पढ़ तो लेते हैं लेकिन सही समय पर उस पर एक्शन लेना भूल जाते हैं. ऐसी स्थिति में Gmail का Snooze फीचर एक बेहद काम का टूल साबित होता है जो आपको सही समय पर वही ईमेल फिर से याद दिला देता है.

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Gmail का Snooze फीचर दरअसल एक स्मार्ट रिमाइंडर की तरह काम करता है. जब आप किसी ईमेल को Snooze करते हैं तो वह आपके इनबॉक्स से हटकर एक अलग सेक्शन में चला जाता है.
Gmail का Snooze फीचर दरअसल एक स्मार्ट रिमाइंडर की तरह काम करता है. जब आप किसी ईमेल को Snooze करते हैं तो वह आपके इनबॉक्स से हटकर एक अलग सेक्शन में चला जाता है.
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इसके बाद आप जिस दिन और समय का चयन करते हैं, उसी वक्त वह ईमेल फिर से आपके इनबॉक्स में दिखाई देता है बिल्कुल नए मैसेज की तरह. इससे आप जरूरी काम को सही समय पर याद रख सकते हैं और कुछ भी मिस नहीं होता.
इसके बाद आप जिस दिन और समय का चयन करते हैं, उसी वक्त वह ईमेल फिर से आपके इनबॉक्स में दिखाई देता है बिल्कुल नए मैसेज की तरह. इससे आप जरूरी काम को सही समय पर याद रख सकते हैं और कुछ भी मिस नहीं होता.
Published at : 07 Apr 2026 11:46 AM (IST)
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