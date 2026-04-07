Gmail Snooze Feature: जब चाहें तभी मिलेगा जरूरी मेल! जानिए क्या है जीमेल का ये खास फीचर और कैसे करें इस्तेमाल

इसके बाद आप जिस दिन और समय का चयन करते हैं, उसी वक्त वह ईमेल फिर से आपके इनबॉक्स में दिखाई देता है बिल्कुल नए मैसेज की तरह. इससे आप जरूरी काम को सही समय पर याद रख सकते हैं और कुछ भी मिस नहीं होता.