Doomscrolling: स्क्रॉलिंग की लत से हैं परेशान? ये 5 Apps बदल देंगे आपकी आदत, फोन खुद हो जाएगा कंट्रोल
Doomscrolling: यह ऐप आपके फोन को एक सिंपल और डिस्ट्रैक्शन-फ्री डिवाइस में बदल देता है. इसमें रंगीन आइकन की जगह केवल टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन होती है जिससे ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है.
Doomscrolling: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. खाली समय मिलते ही लोग सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं जिसे डूमस्क्रॉलिंग कहा जाता है. यह आदत धीरे-धीरे लत में बदल जाती है और समय के साथ मानसिक थकान भी बढ़ाती है. अगर आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ खास ऐप्स आपकी मदद कर सकते हैं.
Minimalist Phone
यह ऐप आपके फोन को एक सिंपल और डिस्ट्रैक्शन-फ्री डिवाइस में बदल देता है. इसमें रंगीन आइकन की जगह केवल टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन होती है जिससे ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है. आप इसमें सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं उनका नाम बदल सकते हैं या उनके इस्तेमाल का समय तय कर सकते हैं. इससे बिना सोचे-समझे फोन इस्तेमाल करने की आदत कम होती है.
One Sec
यह ऐप आपको बिना सोचे ऐप खोलने से रोकता है. जैसे ही आप कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं यह आपको कुछ सेकंड रुकने, सांस लेने या सोचने के लिए कहता है. इससे आपकी आदत पर ब्रेक लगता है और आप समझदारी से तय कर पाते हैं कि सच में ऐप खोलना जरूरी है या नहीं.
Forest
यह एक मजेदार ऐप है जो फोकस बढ़ाने के लिए गेम जैसा अनुभव देता है. जब आप काम पर ध्यान लगाते हैं तो इसमें एक वर्चुअल पेड़ उगता है. अगर आप बीच में ध्यान भटकाकर ऐप छोड़ते हैं तो वह पेड़ खत्म हो जाता है. यह तरीका आपको अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है.
Freedom
यह ऐप आपके फोन, लैपटॉप और ब्राउजर पर एक साथ काम करता है. आप तय कर सकते हैं कि किस समय कौन-सी ऐप या वेबसाइट ब्लॉक रहेगी. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो काम के दौरान ध्यान भटकने से बचना चाहते हैं.
ScreenZen
यह ऐप आपको सीमित समय तक ही ऐप्स इस्तेमाल करने देता है. जैसे ही आप तय समय से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यह आपको रुकने का मैसेज दिखाता है. यह आप यह ऐप क्यों खोल रहे हैं? जैसे सवाल पूछकर आपको सोचने पर मजबूर करता है. साथ ही, इसमें कुछ खास फीचर्स को भी ब्लॉक करने का विकल्प मिलता है.
आदत बदलने की शुरुआत आज से
डूमस्क्रॉलिंग को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है लेकिन सही टूल्स के साथ इसे कम जरूर किया जा सकता है. ये ऐप्स न सिर्फ आपका समय बचाएंगे बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति में भी काफी मदद करेंगे. ऐसे में अगर आप भी अपनी स्क्रॉलिंग की लत से परेशान हैं तो इन ऐप्स पर विचार कर सकते हैं.
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