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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर

Bengal Assembly Election 2026 Live: टीएमसी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुब्रत बख्शी समेत कई नाम शामिल हैं. बंगाल चुनाव का हर लेटेस्ट अपडेट आपको यहां मिलेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Apr 2026 08:08 AM (IST)

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West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates WB Polls Date Nomination Mamata Banerjee Suvendu Adhikari West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: PM मोदी की रैली से पहले हल्दिया में बीजेपी से जुड़े इस शख्स की मिली लाश, खून से लथपथ था पूरा शरीर
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज
Source : ANI

Background

पश्चिम बंगाल में की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जोरों शोरों चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान को तेजी प्रदान करते हुए हल्दिया, आसनसोल और सिउरी में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे. चुनाव स्थलों का चयन बीजेपी के उस प्रयास की ओर इशारा करता है जिसके तहत वह उन क्षेत्रों में अपना समर्थन मजबूत करना चाहती है जहां उसने बड़ी बढ़त हासिल की है. पार्टी साथ ही साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है.

आसनसोल में प्रधानमंत्री की दूसरी रैली पश्चिम बर्धमान के औद्योगिक क्षेत्र में होगी, जिसे कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता था. पार्टी ने 2021 में आसनसोल लोकसभा सीट और इसके अंतर्गत आने वाली दो विधानसभा सीट में से एक पर जीत हासिल की थी. पिछले विधानसभा चुनावों में आसनसोल दक्षिण सीट बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने जीती थी.

तृणमूल कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है. इस लिस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

टीएमसी की लिस्ट में सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुब्रत बख्शी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, कल्याण बनर्जी, डॉ. मानस रंजन भुंइया, डॉ. शशि पांजा, ब्रत्य बसु, बिरबाहा हांसदा, शत्रुघ्न सिन्हा, जय प्रकाश मजूमदार, कुणाल घोष, दीपक अधिकारी (देव), महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, सताब्दी रॉय, पार्थ भौमिक और सायोनी घोष के नाम है. 

इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें जून मालिया, यूसुफ पठान, रचना बनर्जी, अदिति मुंशी, डॉ. तापस मंडल, विवेक गुप्ता, प्रतिमा मंडल, बाबुल सुप्रियो, ममता ठाकुर, कोयल मल्लिक, प्रकाश चिक बड़ाईक, नुसरत जहां, सौरव चंदर, राज चक्रवर्ती, मोसरफ हुसैन, अणुब्रत मंडल, प्रतीक उर रहमान, ज्योत्सना मंडी, सायंतिका बनर्जी और श्रीकांत महतो शामिल हैं.यह सूची पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने का हिस्सा है. 

08:08 AM (IST)  •  09 Apr 2026

Bengal Election Live: बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले नाबालिग से हथियार बरामद, 40 कारतूस मिले

कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार को मध्य कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर बिहार के रहने वाले एक नाबालिग से पांच हथियार बरामद किए. इनमें से दो 7 एमएम की पिस्तौलें भी बरामद की गईं. साथ ही 40 कारतूस मिले. 17 साल के नाबालिग का घर बिहार के नालंदा जिले में है. कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नाबालिग उन हथियारों को अपने साथ क्यों ले जा रहा था? पुलिस को एक खुफिया सूत्र से जानकारी मिली थी. जानकारी मिलने पर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार को स्ट्रैंड रोड इलाके में छापा मारा. पुलिस ने सड़क के किनारे फुटपाथ पर बने एक पब्लिक टॉयलेट के पास उस किशोर को रोका. तलाशी के दौरान, कुल पांच हथियार बरामद किए गए. इनमें तीन देसी हथियार और दो 7 एमएम की पिस्तौलें शामिल हैं. उनके साथ चार मैगजीन भी मिलीं. लगभग 18 कारतूस 8 एमएम के और 22 कारतूस 7.65 एमएम के मिले. अधिकारियों ने हथियारों और कारतूसों को पहले ही जब्त कर लिया है.

07:41 AM (IST)  •  09 Apr 2026

Bengal Election Live: बंगाल चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत के साथ सीटें भी बढ़ेंगी: गुलाम अहमद मीर

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि इस बार पार्टी का वोट प्रतिशत के साथ ही साथ सीटें भी बढ़ेंगी.  कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और पार्टी को भरोसा है कि इस बार न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि सीटों की संख्या भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमें महज 4 प्रतिशत वोट मिले थे और कोई सीट नहीं मिली थी. इस बार जनता से जो फीडबैक मिल रहा है, उससे साफ है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और सीटों की संख्या भी बढ़ेगी.

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PM Modi MAMATA BANERJEE Bengal Election 2026
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