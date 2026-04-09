पश्चिम बंगाल में की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जोरों शोरों चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान को तेजी प्रदान करते हुए हल्दिया, आसनसोल और सिउरी में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे. चुनाव स्थलों का चयन बीजेपी के उस प्रयास की ओर इशारा करता है जिसके तहत वह उन क्षेत्रों में अपना समर्थन मजबूत करना चाहती है जहां उसने बड़ी बढ़त हासिल की है. पार्टी साथ ही साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है.

आसनसोल में प्रधानमंत्री की दूसरी रैली पश्चिम बर्धमान के औद्योगिक क्षेत्र में होगी, जिसे कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता था. पार्टी ने 2021 में आसनसोल लोकसभा सीट और इसके अंतर्गत आने वाली दो विधानसभा सीट में से एक पर जीत हासिल की थी. पिछले विधानसभा चुनावों में आसनसोल दक्षिण सीट बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने जीती थी.

तृणमूल कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है. इस लिस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और प्रभावशाली चेहरे शामिल हैं. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

टीएमसी की लिस्ट में सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुब्रत बख्शी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, कल्याण बनर्जी, डॉ. मानस रंजन भुंइया, डॉ. शशि पांजा, ब्रत्य बसु, बिरबाहा हांसदा, शत्रुघ्न सिन्हा, जय प्रकाश मजूमदार, कुणाल घोष, दीपक अधिकारी (देव), महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, सताब्दी रॉय, पार्थ भौमिक और सायोनी घोष के नाम है.

इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं, जिनमें जून मालिया, यूसुफ पठान, रचना बनर्जी, अदिति मुंशी, डॉ. तापस मंडल, विवेक गुप्ता, प्रतिमा मंडल, बाबुल सुप्रियो, ममता ठाकुर, कोयल मल्लिक, प्रकाश चिक बड़ाईक, नुसरत जहां, सौरव चंदर, राज चक्रवर्ती, मोसरफ हुसैन, अणुब्रत मंडल, प्रतीक उर रहमान, ज्योत्सना मंडी, सायंतिका बनर्जी और श्रीकांत महतो शामिल हैं.यह सूची पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने का हिस्सा है.