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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Israel Iran War LIVE: खत्म होगा US-ईरान युद्ध? सीजफायर को लेकर सामने आई बड़ी खबर

US Israel Iran War LIVE: खत्म होगा US-ईरान युद्ध? सीजफायर को लेकर सामने आई बड़ी खबर

US-Iran War Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 37 दिन बीत चुके हैं. US-इजरायल और ईरान एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को फिर से होर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Apr 2026 01:07 PM (IST)

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ईरान-अमेरिका जंग लाइव
Source : ABPLIVE

Background

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को 5 सप्ताह पूरे हो चुके है. आज (6 अप्रैल) को युद्ध के 38वां दिन भी दोनों ओर से एक-दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. लेबनान में एक दिन में इजरायल की ओर से अलग-अलग जगहों पर किए गए अटैक में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 53 लोग घायल हुए हैं. वहीं, इजरायल ने ईरान के कोम शहर की एक रिहायशी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया. अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक,  एक लोकल अधिकारी ने बताया ईरानी शहर कोम में एक रिहायशी बिल्डिंग पर US-इजरायली हमले में कम से कम पांच लोग मारे गए हैं.

जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे रहे हैं. ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को सोमवार तक की मोहलत दी. हालांकि, ईरान फिर से वही बात दोहराई कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है. ईरान के लिए मंगलवार तक की चेतावनी जारी करते हुए कि यदि उन्होंने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' नहीं खोला,  तो उनके बिजली केंद्रों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे वहां नर्क जैसे हालात पैदा हो जाएंगे. IRGC नौसेना का कहना है कि अमेरिका और इजरायल के लिए होर्मुज स्ट्रेट कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में कभी वापस नहीं लौटेगा. एक बयान जारी कर इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान ने अपने रुख को दोहराया है. आईआरजीसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "होर्मुज स्ट्रेट कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौटेगा, खासकर अमेरिका और इजरायल के लिए.'

ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. US कांग्रेसी जेक ऑचिनक्लॉस ने बताया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक का ऑर्डर देकर पूरी तरह फेल हो गए, और उन्हें अमेरिकन हिस्ट्री का अकेला ऐसा प्रेसिडेंट बताया, जिसने अकेले जंग शुरू की और हार गया. युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत की है. उन्होंने पिछले 37 दिनों में ईरानी लोगों के खिलाफ अमेरिका और इजरायली सरकार द्वारा किए गए हमलों के बारे में बताया.

13:07 PM (IST)  •  06 Apr 2026

US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर को लेकर बड़ी खबर

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के बीच सीजफायर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक सीजफायर का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, इसे दोनों देशों के वार्ताकारों तक पहुंचाया गया है. प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो 15 से 20 दिनों में युद्ध विराम हो सकता है. प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की भी शर्त रखी गई है.

12:07 PM (IST)  •  06 Apr 2026

US Israel Iran War Live:  एयर इंडिया ने इजरायल के लिए 31 मई तक रद्द कीं उड़ानें

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एयर इंडिया ने इजरायल के लिए उड़ानों को 31 मई तक रद्द कर दिया है. एयर इंडिया के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि एयरलाइन ने नई दिल्ली-तेल अवीव मार्ग पर 31 मई तक उड़ानें निलंबित कर दी हैं. केवल इजरायली एयरलाइनें जैसे एल अल, इस्राएयर, अर्किया और एयर हाइफा ही कड़ी पाबंदियों के साथ उड़ान भर रही हैं.

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