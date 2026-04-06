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Jio ने बढ़ा दी Airtel की टेंशन! इस नए मंथली प्लान में मिल रहे ये 2 बड़े फायदे, जानें कितनी है कीमत
Jio New Recharge Plan: इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक नया किफायती प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 349 रुपये से भी कम रखी गई है. जहां पहले ज्यादातर लोग 349 रुपये वाला प्लान लेते थे वहीं अब कंपनी ने 339 रुपये का एक नया ऑप्शन दिया है जो लगभग वही बेनिफिट्स देता है लेकिन कुछ मामलों में अलग भी है.
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Published at : 06 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI
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