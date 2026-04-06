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Jio ने बढ़ा दी Airtel की टेंशन! इस नए मंथली प्लान में मिल रहे ये 2 बड़े फायदे, जानें कितनी है कीमत

Jio New Recharge Plan: इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Jio New Recharge Plan: इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक नया किफायती प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 349 रुपये से भी कम रखी गई है. जहां पहले ज्यादातर लोग 349 रुपये वाला प्लान लेते थे वहीं अब कंपनी ने 339 रुपये का एक नया ऑप्शन दिया है जो लगभग वही बेनिफिट्स देता है लेकिन कुछ मामलों में अलग भी है.

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इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं. खास बात यह है कि जहां 349 रुपये वाला प्लान 28 दिनों के लिए आता है, वहीं 339 रुपये वाले प्लान में पूरे महीने की वैलिडिटी दी जाती है. इसका मतलब यह है कि हर महीने आपको बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सालभर में एक रिचार्ज कम करना होगा.
इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं. खास बात यह है कि जहां 349 रुपये वाला प्लान 28 दिनों के लिए आता है, वहीं 339 रुपये वाले प्लान में पूरे महीने की वैलिडिटी दी जाती है. इसका मतलब यह है कि हर महीने आपको बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सालभर में एक रिचार्ज कम करना होगा.
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इसके अलावा इस प्लान के साथ कुछ अतिरिक्त डिजिटल फायदे भी मिलते हैं. इसमें यूजर्स को Google Gemini का प्रो सब्सक्रिप्शन लंबे समय के लिए दिया जा रहा है साथ ही 5TB तक क्लाउड स्टोरेज का लाभ भी मिलता है जो इसे और आकर्षक बनाता है.
इसके अलावा इस प्लान के साथ कुछ अतिरिक्त डिजिटल फायदे भी मिलते हैं. इसमें यूजर्स को Google Gemini का प्रो सब्सक्रिप्शन लंबे समय के लिए दिया जा रहा है साथ ही 5TB तक क्लाउड स्टोरेज का लाभ भी मिलता है जो इसे और आकर्षक बनाता है.
Published at : 06 Apr 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI

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