Jio ने बढ़ा दी Airtel की टेंशन! इस नए मंथली प्लान में मिल रहे ये 2 बड़े फायदे, जानें कितनी है कीमत

इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं. खास बात यह है कि जहां 349 रुपये वाला प्लान 28 दिनों के लिए आता है, वहीं 339 रुपये वाले प्लान में पूरे महीने की वैलिडिटी दी जाती है. इसका मतलब यह है कि हर महीने आपको बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सालभर में एक रिचार्ज कम करना होगा.