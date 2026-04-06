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5 मिनट में लोन के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! ऐसे फर्जी ऐप करते हैं आपके साथ धोखा, जानिए कैसे पहचानें
Fake Loan Apps: ये नकली ऐप्स यूजर्स को पहले आसान लोन का भरोसा दिलाते हैं. जैसे ही आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं ये कई तरह की परमिशन मांगते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लोकेशन और गैलरी तक का एक्सेस.
आजकल स्मार्टफोन पर कुछ ही मिनटों में लोन मिलने के दावे हर जगह दिखाई देते हैं. बिना कागज, बिना जांच, तुरंत पैसे जैसे आकर्षक विज्ञापन लोगों को जल्दी फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन इसी जल्दबाजी का फायदा उठाकर फर्जी लोन ऐप्स लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. एक बार अगर आपने ऐसे किसी ऐप को डाउनलोड कर लिया तो यह आपके फोन से निजी जानकारी निकालकर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है.
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Published at : 06 Apr 2026 04:55 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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