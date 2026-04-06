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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी5 मिनट में लोन के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! ऐसे फर्जी ऐप करते हैं आपके साथ धोखा, जानिए कैसे पहचानें

5 मिनट में लोन के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! ऐसे फर्जी ऐप करते हैं आपके साथ धोखा, जानिए कैसे पहचानें

Fake Loan Apps: ये नकली ऐप्स यूजर्स को पहले आसान लोन का भरोसा दिलाते हैं. जैसे ही आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं ये कई तरह की परमिशन मांगते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लोकेशन और गैलरी तक का एक्सेस.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Fake Loan Apps: ये नकली ऐप्स यूजर्स को पहले आसान लोन का भरोसा दिलाते हैं. जैसे ही आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं ये कई तरह की परमिशन मांगते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लोकेशन और गैलरी तक का एक्सेस.

आजकल स्मार्टफोन पर कुछ ही मिनटों में लोन मिलने के दावे हर जगह दिखाई देते हैं. बिना कागज, बिना जांच, तुरंत पैसे जैसे आकर्षक विज्ञापन लोगों को जल्दी फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन इसी जल्दबाजी का फायदा उठाकर फर्जी लोन ऐप्स लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. एक बार अगर आपने ऐसे किसी ऐप को डाउनलोड कर लिया तो यह आपके फोन से निजी जानकारी निकालकर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है.

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असल में ये नकली ऐप्स यूजर्स को पहले आसान लोन का भरोसा दिलाते हैं. जैसे ही आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं ये कई तरह की परमिशन मांगते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लोकेशन और गैलरी तक का एक्सेस. लोग बिना सोचे-समझे इन्हें अनुमति दे देते हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है.
असल में ये नकली ऐप्स यूजर्स को पहले आसान लोन का भरोसा दिलाते हैं. जैसे ही आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं ये कई तरह की परमिशन मांगते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लोकेशन और गैलरी तक का एक्सेस. लोग बिना सोचे-समझे इन्हें अनुमति दे देते हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है.
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इसके बाद ये ऐप्स या तो आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं या फिर आपको छोटे लोन के बदले बहुत ज्यादा ब्याज और छिपे चार्जेस के नाम पर परेशान करने लगते हैं. कई मामलों में तो ये आपके जान-पहचान वालों को मैसेज भेजकर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं.
इसके बाद ये ऐप्स या तो आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं या फिर आपको छोटे लोन के बदले बहुत ज्यादा ब्याज और छिपे चार्जेस के नाम पर परेशान करने लगते हैं. कई मामलों में तो ये आपके जान-पहचान वालों को मैसेज भेजकर दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं.
Published at : 06 Apr 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud Fake Loan Apps TECH NEWS HINDI

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