5 मिनट में लोन के चक्कर में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! ऐसे फर्जी ऐप करते हैं आपके साथ धोखा, जानिए कैसे पहचानें

असल में ये नकली ऐप्स यूजर्स को पहले आसान लोन का भरोसा दिलाते हैं. जैसे ही आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं ये कई तरह की परमिशन मांगते हैं जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लोकेशन और गैलरी तक का एक्सेस. लोग बिना सोचे-समझे इन्हें अनुमति दे देते हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है.