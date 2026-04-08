सर्विस के बाद भी पसीने छुड़ा रहा है AC? यह हो सकती है दिक्कत

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AC Tips: गर्मियों की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ AC चलाने की जरूरत भी पड़ने लगेगी. इसे देखते हुए लोगों ने AC की सर्विस पहले ही करवा ली है. फिर भी कई बार लोगों की यह शिकायत रहती है कि सर्विसिंग के बाद भी AC कूलिंग नहीं देता. अगर आपके AC के साथ भी यही दिक्कत आ रही है तो इसकी कूलिंग कॉइल में गड़बड़ हो सकती है. अगर ऐसा है तो तुरंत इस पर ध्यान देने की जरूरत है. अगर समय रहते ही इसे ठीक नहीं किया गया तो गैस लीक होने का डर रहता है.

ऐसे चलेगा कूलिंग कॉइल खराब होने का पता

जब गर्मी में ठंडक देने की बात आती है तो AC का सारा भार कूलिंग कॉइल पर ही आता है. ऐसे में अगर सर्विस करवाने के बाद भी AC ठंडक नहीं दे रहा हो तो कूलिंग कॉइल को संभाल लेना जरूरी है. अगर आपक नीचे दिए गए संकेत नजर आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि कूलिंग कॉइल में दिक्कत आ गई है.

- AC हवा देता है, लेकिन यह कमरे को ठंडा नहीं करता.

- इनडोर यूनिट पर बर्फ जमना भी कॉइल खराब होने का संकेत है.

- इनडोर यूनिट से पानी लीक होना या बदबू आना भी इसका संकेत हो सकता है.

- ज्यादा बिजली की खपत करना और एयरफ्लो धीमा रहना भी कूलिंग कॉइल खराब होने की निशानी है.

क्या है समाधान?

- कई बार कॉइल पर गंदगी जमा होने के कारण भी यह ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है. ऐसी स्थिति में आप इसे टेक्नीशियन को बुलाकर साफ करवा सकते हैं.

- अगर एसी की गैस लीक हो गई है तो टेक्नीशियन से रिफिल करवा लें. साथ ही अगर कहीं लीकेज है तो उसे भी बंद करवाएं.

- कॉइल की छोटी-मोटी लीकेज या डैमेज मार्केट से रिपेयर करवा जा सकता है.

- अगर कॉइल पूरी तरह खराब हो गई है तो इसे रिप्लेस करवाना बेहतर ऑप्शन है.

गैस रिफिल करवाते समय इन बातों का रखें ध्यान

AC में गलत टाइप की गैस भरवाकर आप नुकसान करवा सकते हैं. इसलिए आउटर यूनिट पर पहले ही देख लें कि आपके AC को किस टाइप की गैस की जरूरत है. टेक्नीशियन को भी यह जानकारी दे दें. साथ ही टेक्नीशियन को पूरी मात्रा में गैस भरने को कहें. अगर कम गैस भरी जाती है तो कूलिंग पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा यह भी इनस्योर कर लें कि गैस में किसी प्रकार की मिलावट न हो.

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