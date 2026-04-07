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36 हजार रुपये सस्ता मिल रहा Samsung का 200MP कैमरा वाला फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं फायदा
Samsung Galaxy S24 Ultra में 6.8 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी के मामले में शानदार अनुभव देता है.
Samsung Galaxy S24 Ultra अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे यूजर्स के लिए यह मौका बेहद खास बन गया है. जहां नए फ्लैगशिप मॉडल्स ऊंची कीमत पर आते हैं वहीं यह फोन अब कम बजट में वही शानदार अनुभव देने का दावा करता है.
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Published at : 07 Apr 2026 04:59 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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