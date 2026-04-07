36 हजार रुपये सस्ता मिल रहा Samsung का 200MP कैमरा वाला फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं फायदा

दरअसल, ई-कॉमर्स साइट Amazon पर इस फोन को महज 98,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. असल में इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की कीमत 1,34,999 रुपये है. इस हिसाब से देखा जाए तो यह फोन यहां पर 27 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है. इतना ही नहीं कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर्स के जरिए इसकी कीमत और भी कम हो सकती है.