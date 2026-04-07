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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी36 हजार रुपये सस्ता मिल रहा Samsung का 200MP कैमरा वाला फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं फायदा

36 हजार रुपये सस्ता मिल रहा Samsung का 200MP कैमरा वाला फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Samsung Galaxy S24 Ultra में 6.8 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी के मामले में शानदार अनुभव देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 Apr 2026 04:59 PM (IST)
Samsung Galaxy S24 Ultra में 6.8 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी के मामले में शानदार अनुभव देता है.

Samsung Galaxy S24 Ultra अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे यूजर्स के लिए यह मौका बेहद खास बन गया है. जहां नए फ्लैगशिप मॉडल्स ऊंची कीमत पर आते हैं वहीं यह फोन अब कम बजट में वही शानदार अनुभव देने का दावा करता है.

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दरअसल, ई-कॉमर्स साइट Amazon पर इस फोन को महज 98,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. असल में इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की कीमत 1,34,999 रुपये है. इस हिसाब से देखा जाए तो यह फोन यहां पर 27 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है. इतना ही नहीं कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर्स के जरिए इसकी कीमत और भी कम हो सकती है.
दरअसल, ई-कॉमर्स साइट Amazon पर इस फोन को महज 98,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. असल में इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की कीमत 1,34,999 रुपये है. इस हिसाब से देखा जाए तो यह फोन यहां पर 27 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है. इतना ही नहीं कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड ऑफर्स के जरिए इसकी कीमत और भी कम हो सकती है.
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अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है तो उसे एक्सचेंज करके अतिरिक्त छूट भी ली जा सकती है. यह छूट अधिकतम 23,150 रुपये तक हो सकती है हालांकि यह पूरी तरह आपके पुराने फोन की स्थिति पर निर्भर करेगी. इसके अलावा, EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है जिससे हर महीने छोटी रकम देकर इस प्रीमियम डिवाइस को खरीदा जा सकता है.
अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है तो उसे एक्सचेंज करके अतिरिक्त छूट भी ली जा सकती है. यह छूट अधिकतम 23,150 रुपये तक हो सकती है हालांकि यह पूरी तरह आपके पुराने फोन की स्थिति पर निर्भर करेगी. इसके अलावा, EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है जिससे हर महीने छोटी रकम देकर इस प्रीमियम डिवाइस को खरीदा जा सकता है.
Published at : 07 Apr 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Amazon TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy S24 Ultra 5G

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