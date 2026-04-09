बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार की राह आसान करेगी कांग्रेस? आज हो जाएगा फैसला

महाराष्ट्र के दिवंगत वरिष्ठ नेता अजित पवार की पारंपरिक बारामती सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है. इस सीट से महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हैं. कुछ दिन पहले तक यह तय माना जा रहा था कि सुनेत्रा पवार निर्विरोध विधायक चुनी जाएंगी, क्योंकि उनको चुनौती देने के लिए किसी भी दल से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया था. हालांकि, नामांकन की अंतिम तारीख से चंद दिन पहले कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर सभी को चौंका दिया.

इसके बाद से एनसीपी के सहयोगी, महायुति के दल कांग्रेस पर हमलावर हैं और अपील कर रहे हैं कि इस चुनाव को निर्विरोध होने दें. इस बीच बुधवार, 8 अप्रैल को सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से बात की.

सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष से क्या की बात?

सूत्रों की मानें तो सुनेत्रा पवार ने हर्षवर्धन सपकाल से अनुरोध किया है कि बारामती से कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लें और यह सुनिश्चित करें कि बिना टकराव के सुनेत्रा पवार को बारामती विधायक चुना जाए.

जानकारी के लिए बता दें कि उपचुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज (गुरुवार, 9 अप्रैल) है. ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई. कांग्रेस ने इस सीट से आकाश मोरे को मैदान में उतारा है, जो सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं.

CM फडणवीस ने बड़े भाई की तरह किया सुनेत्रा पवार का समर्थन

इससे पहले दिन में सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उपचुनाव की रणनीति और प्रचार पर चर्चा की. सूत्रों के मुताबिक, देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 'बड़े भाई' की तरह बीजेपी का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया.

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