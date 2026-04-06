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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUSB-C में C का क्या मतलब होता है? 90% लोग आज तक समझ ही नहीं पाए ये सिंपल सा राज

USB-C में C का क्या मतलब होता है? 90% लोग आज तक समझ ही नहीं पाए ये सिंपल सा राज

USB-C पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका रिवर्सिबल डिजाइन है. इसका मतलब यह है कि अब आपको केबल को उल्टा-सीधा लगाने की झंझट नहीं रहती. आप इसे किसी भी दिशा से लगाएं यह आसानी से कनेक्ट हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 03:54 PM (IST)
USB-C पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका रिवर्सिबल डिजाइन है. इसका मतलब यह है कि अब आपको केबल को उल्टा-सीधा लगाने की झंझट नहीं रहती. आप इसे किसी भी दिशा से लगाएं यह आसानी से कनेक्ट हो जाता है.

आजकल लगभग हर स्मार्टफोन, लैपटॉप और गैजेट में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है. लेकिन जब हम इस केबल को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर इसमें C का मतलब क्या होता है. कई लोग इसे चार्जिंग या केबल से जोड़कर समझते हैं लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.

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दरअसल USB-C में C का कोई खास फुल फॉर्म नहीं होता. यह सिर्फ USB कनेक्टर की सीरीज का एक अगला चरण है. इससे पहले USB-A और USB-B जैसे पोर्ट इस्तेमाल होते थे. USB-A वह बड़ा पोर्ट था जो पुराने कंप्यूटर और पेन ड्राइव में देखा जाता था.
दरअसल USB-C में C का कोई खास फुल फॉर्म नहीं होता. यह सिर्फ USB कनेक्टर की सीरीज का एक अगला चरण है. इससे पहले USB-A और USB-B जैसे पोर्ट इस्तेमाल होते थे. USB-A वह बड़ा पोर्ट था जो पुराने कंप्यूटर और पेन ड्राइव में देखा जाता था.
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वहीं USB-B का इस्तेमाल प्रिंटर और कुछ पुराने डिवाइस में होता था. समय के साथ छोटे वर्जन जैसे माइक्रो-USB और मिनी-USB आए लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ एक नया और बेहतर डिजाइन पेश किया गया जिसे USB-C नाम दिया गया.
वहीं USB-B का इस्तेमाल प्रिंटर और कुछ पुराने डिवाइस में होता था. समय के साथ छोटे वर्जन जैसे माइक्रो-USB और मिनी-USB आए लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ एक नया और बेहतर डिजाइन पेश किया गया जिसे USB-C नाम दिया गया.
Published at : 06 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI USB-C

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