USB-C में C का क्या मतलब होता है? 90% लोग आज तक समझ ही नहीं पाए ये सिंपल सा राज

दरअसल USB-C में C का कोई खास फुल फॉर्म नहीं होता. यह सिर्फ USB कनेक्टर की सीरीज का एक अगला चरण है. इससे पहले USB-A और USB-B जैसे पोर्ट इस्तेमाल होते थे. USB-A वह बड़ा पोर्ट था जो पुराने कंप्यूटर और पेन ड्राइव में देखा जाता था.