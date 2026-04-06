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USB-C में C का क्या मतलब होता है? 90% लोग आज तक समझ ही नहीं पाए ये सिंपल सा राज
USB-C पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका रिवर्सिबल डिजाइन है. इसका मतलब यह है कि अब आपको केबल को उल्टा-सीधा लगाने की झंझट नहीं रहती. आप इसे किसी भी दिशा से लगाएं यह आसानी से कनेक्ट हो जाता है.
आजकल लगभग हर स्मार्टफोन, लैपटॉप और गैजेट में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है. लेकिन जब हम इस केबल को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर इसमें C का मतलब क्या होता है. कई लोग इसे चार्जिंग या केबल से जोड़कर समझते हैं लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.
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Published at : 06 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :Tech Tips TECH NEWS HINDI USB-C
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प्रेम कुमारJournalist
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