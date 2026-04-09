क्या अक्षय 'भूल बंगला' से 'भूल भुलैया’ के प्रॉफिट को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBhooth Bangla Box Office:क्या अक्षय कुमार 'भूल बंगला' से अपनी पिछली प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी 'भूल भुलैया’ को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?

Bhooth Bangla Box Office:क्या अक्षय कुमार 'भूल बंगला' से अपनी पिछली प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी 'भूल भुलैया’ को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?

Bhooth Bangla vs Bhool Bhulaiyaa: अक्षय कुमार की पहली हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म भूल भुलैया’ हिट रही थी, जानते हैं एक्टर की अपकिंग फिल्म 'भूत बंगला' को इसे मात देने के लिए कितना कमाना होगा?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार आखिरकार उस जॉनर में लौट रहे हैं जिसमें उन्होंने प्रियदर्शन के साथ मास्टरी की हुई है, यानी हॉरर कॉमेडी जानर. दरअसल ये जोड़ी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘भूत बंगला’ से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की तैयारी में हैं. वहीं ‘भूत बंगला’ के ट्रेलर रिलीज के बाद से फैंस में इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर हैं. इन सबके बीच ‘ भूल भुलैया’ स्टार सिर्फ एक हिट नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि वह अपनी पुरानी पहचान वापस पाना चाहते हैं. वहीं अगर वह अपनी पिछली प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी फिल्म को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो उनकी ‘भूत बंगला’ को अच्छी कमाई करनी होगी!

प्रियदर्शन-अक्षय की हॉरर कॉमेडीभूल भुलैया रही थी हिट
प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म 2007 में 'भूल भुलैया' थी. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और इसने हिंदी सिनेमा में हॉरर-कॉमेडी जॉनर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था.  फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने 53.4% ​​का प्रॉफिट कमाया. असल में, इसने बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी के जॉनर के लिए दरवाज़े खोले, जो 'स्त्री' के साथ अपने पीक पर पहुंच गया.

भूल भुलैया वर्सेस भूत बंगला बॉक्स ऑफिस
अक्षय कुमार ने 2007 की कल्ट क्लासिक भूल भुलैया से गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किया था. बता दें कि इस फिल्म को 32 करोड़ की लागत में बनाया गया था. दिलचस्प बात ये है कि इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 39.1 करोड़ कमाए थे और 17.1 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, इसने इन्वेस्टमेंट पर 53.4% ​​रिटर्न दर्ज किया था. अब अक्षय कुमार की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी ‘भूत बंगला’ को अपनी पिछली हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया के मुनाफ़े और सफलता के बराबर पहुंचने के लिए बॉक्स ऑफ़िस पर 53.4% ​​का मुनाफा कमाना होगा.

भूत बांग्ला का बॉक्स ऑफ़िस टारगेट
बता दें कि ‘भूत बंगला’ का बजट 120 करोड़ बताया जा रहा है. इन्वेस्टमेंट पर 53.4% ​​रिटर्न को पार करने के लिए, फ़िल्म को अपने बजट से लगभग 64.08 करोड़ ज़्यादा का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन हासिल करना होगा. कुल मिलाकर, इसे 184.08 करोड़ कमाने होंगे. तब ये भूल भुलैया को मात दे पाएगा.

इन सबके बीच अक्षय कुमार का बॉक्स ऑफ़िस पर हालिया प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन हॉरर-कॉमेडी उनका सेफ़ ज़ोन है, और भूल भुलैया इसका सबूत है. प्रियदर्शन के कमान संभालने और फ़िल्म के ट्रेलर को मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ, इसे 184.08 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बस एक पॉज़िटिव वर्ड-ऑफ़-माउथ की ज़रूरत है!

 

और पढ़ें
Published at : 09 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Bhool Bhulaiyaa Box Office Bhooth Bangla
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office:क्या अक्षय कुमार 'भूल बंगला' से अपनी पिछली प्रॉफिटेबल हॉरर कॉमेडी 'भूल भुलैया’ को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
क्या अक्षय 'भूल बंगला' से 'भूल भुलैया’ के प्रॉफिट को दे पाएंगे मात, जानें- कितना कमाना होगा?
बॉलीवुड
Box Office: 'पुष्पा 2' से नंबर 1 का ताज छिन पाएगी 'धुरंधर 2'? जानें- इसके लिए रणवीर सिंह की फिल्म को और कितना कमाना होगा?
'धुरंधर 2' बन पाएगी देश की नंबर 1 फिल्म? जानें- 'पुष्पा 2' को मात देने के लिए कितना कमाना होगा?
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 21: ‘धुरंधर 2’ की तीसरे बुधवार धीमी पड़ी रफ्तार, पहली बार सिंगल डिजिट में किया कलेक्शन, फिर भी बना दिया ये रिकॉर्ड
‘धुरंधर 2’ की तीसरे बुधवार धीमी पड़ी रफ्तार, पहली बार सिंगल डिजिट में किया कलेक्शन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 21: 21वें दिन भी 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, साढ़े 10 बजे तक किया 8 करोड़ का कलेक्शन
21वें दिन भी 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, साढ़े 10 बजे तक किया 8 करोड़ का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान, 254 की मौत, ईरान बोला - 'समझौता रद्द...'
बिहार
Bihar News: भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
भारी बारिश से ककोलत जलप्रपात में अचानक आई बाढ़, बाल-बाल बचे पर्यटक
आईपीएल 2026
1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
बॉलीवुड
Salman Khan Video: सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
विश्व
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
US Iran War LIVE: '....तो रद्द कर देंगे सीजफायर' ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
जनरल नॉलेज
Hiroshima Nagasaki Bombing: जापान में 80 साल पहले गिरा था परमाणु बम, अब वहां कैसे हालात? क्या अब भी इससे जूझ रहे हैं लोग
जापान में 80 साल पहले गिरा था परमाणु बम, अब वहां कैसे हालात? क्या अब भी इससे जूझ रहे हैं लोग
हेल्थ
Heart Failure Warning Signs: लगातार खांसी को न समझें मामूली जुकाम, आपके कमजोर दिल की हो सकती है बड़ी चेतावनी
लगातार खांसी को न समझें मामूली जुकाम, आपके कमजोर दिल की हो सकती है बड़ी चेतावनी
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget