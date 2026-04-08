लूट सको तो लूट लो! Google Pixel 10 पर आ गई धमाकेदार छूट, यहां से उठाएं फायदा

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Google Pixel 10 Discount Offer: गूगल के फ्लैगशिप डिवाइस Pixel 10 पर इस समय शानदार ऑफर चल रहा है. अगर आप यह फोन खरीदना चाहते थे, लेकिन ज्यादा कीमत के कारण बच रहे थे तो अब जबरदस्त मौका आ गया है. अमेजन पर चल रही डील में आप इस फोन की खरीद पर हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. इस फोन की बात करें तो यह एकदम क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और शानदार परफॉर्मेंस देता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Google Pixel 10 में क्या-क्या फीचर्स हैं और इसकी खरीद पर आप कुल कितनी बचत कर सकते हैं.

Google Pixel 10 में क्या-कुछ मिलता है?

पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुए Google Pixel 10 में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. कंपनी ने इसे Google Tensor G5 चिपसेट से लैस किया है. Android 16 पर ऑपरेट करने वाले इस फोन को 7 सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती रहेगी. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. यह फोन 4970mAh के बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ था.

Google Pixel 10 पर कितना डिस्काउंट?

गूगल ने भारत में इस फोन को 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. अभी इस फोन पर छप्परफाड़ छूट आ गई है. अमेजन पर Google Pixel 10 केवल 70,300 रुपये में लिस्टेड है. करीब 9700 रुपये के इस फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इस पर 2100 रुपये का कैशबैक और 2500 रुपये के बैंक ऑफर मिल रहे हैं. इस तरह कुल मिलाकर इस फोन पर 13,000 रुपये से अधिक की छूट प्राप्त की जा सकती है. इस कीमत में गूगल का यह फ्लैगशिप डिवाइस एक दमदार डील बन जाता है.

Galaxy S25 Ultra के दाम भी धड़ाम से गिरे

Google Pixel 10 की तरह सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S25 Ultra के दाम भी धड़ाम से गिर गए हैं. भारत में Galaxy S25 Ultra (12GB+256GB) को 1,29,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. अभी यह फोन विजय सेल्स पर 10,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 1,19,999 रुपये में लिस्टेड है. HSBC क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर 6,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत घटकर 1,13,999 रुपये रह जाती है.

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