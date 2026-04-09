जापान में 80 साल पहले गिरा था परमाणु बम, अब वहां कैसे हालात? क्या अब भी इससे जूझ रहे हैं लोग

Hiroshima Nagasaki Bombing: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है. हालांकि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दो हफ्ते तक सीजफायर की घोषणा की है. लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था, उससे कई लोग यह भी अंदाजा लगा रहे थे कि अगर यह तनाव बढ़ा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है.

आपको बता दें कि जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट और 9 अगस्त को नागासाकी परमाणु बम विस्फोट हुआ था तो उसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी थी. इन हमलों ने न केवल दूसरे विश्व युद्ध के अंत को तेज किया, बल्कि दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों से भी रूबरू कराया. इतने सालों बाद आज भी इन हमलों के जख्म पूरी तरह नहीं भरे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि जापान में 80 साल पहले परमाणु बम गिरा था और अब वहां हालात कैसे हैं, क्या वहां आज भी लोग इससे जूझ रहे हैं.



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तबाही का वह मंजर जिसने सब कुछ बदल दिया

6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया. विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ पलों में पूरा शहर आग की चपेट में आ गया. करीब 70 हजार लोग तुरंत मारे गए और साल के अंत तक यह संख्या लगभग 1.4 लाख तक पहुंच गई. तीन दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन बम गिराया गया, जिसमें करीब 74 हजार लोगों की मौत हो गई. इनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. धमाके की गर्मी इतनी तेज थी कि हजारों इमारतें पल भर में राख हो गई. कई जगह तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया और शहरों का बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया.

बच गए थे लोग, लेकिन खत्म नहीं हुई पीड़ा

इन हमलों से बचने वाले लोगों को हिबाकुशा कहा जाता है. यह लोग आज भी उस त्रासदी के जीवित गवाह है. जापान में परमाणु हमलों के बाद सिर्फ तत्काल मोतें ही नहीं हुई, बल्कि वर्षों तक लोग रेडिएशन के दुष्प्रभाव से जूझते रहे. कई लोगों को ल्यूकेमिया कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियां हुई. हमले के 5 से 6 साल बाद ल्यूकेमिया के मामले तेजी से बढ़े, वहीं एक दशक बाद कई प्रकार के कैंसर सामने आए और गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर भी इसका गहरा असर पड़ा था. वहीं आज भी कई बचे हुए लोगों में रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों का खतरा बना हुआ है.

क्या अब सामान्य हो चुका है जीवन?

आज हिरोशिमा और नागासाकी दोनों विकसित शहरों में बदल चुके हैं. यहां आधुनिक इमारतें, सड़कें और सामान्य जनजीवन लौट चुका है. लेकिन यह सिर्फ बाहरी तस्वीर है. इन शहरों में बने शांति स्मारक और संग्रहालय आज भी उस विनाश की याद दिलाते हैं, जहां हजारों लोग यहां आकर उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं. ऐसे में आज 80 साल बाद भी पूरी दुनिया सुरक्षित नहीं है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज अगर आज किसी शहर पर परमाणु हमला होता है, तो राहत और बचाव के साधन भी कम पड़ जाएंगे. हीरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी मानी जाती है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना खतरनाक हो सकता है.

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