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बिना किसी Discount के भी क्यों धड़ाधड़ लोग खरीद रहे iPhone 17? जानिए क्या है वजह
iPhone 17: हाल ही में Apple ने भारत में अपने कुछ अन्य प्रोडक्ट्स जैसे MacBook, iPad, Apple TV और HomePod की कीमतों में बढ़ोतरी की थी.
एप्पल आईफोन आज के समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्मार्टफोन बन चुका है. कुछ लोग स्टेटस सिंबल के लिए तो कुछ इसके सेफ्टी फीचर्स के चलते आईफोन को पसंद करते हैं. बता दें कि कंपनी का लेटेस्ट मॉडल आईफोन 17 इस समय काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है. लोग इस फोन को काफी पसंद कर रहे हैं. हालांकि इस फोन की कीमत ज्यादा है लेकिन फिर भी बिना किसी डिस्काउंट के भी लोग इस फोन को खरीद रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर लोग क्यों इतने दिवाने हैं इस फोन के.
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Published at : 14 Jul 2026 06:14 PM (IST)
Tags :IPhone 17 TECH NEWS HINDI
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