बिना किसी Discount के भी क्यों धड़ाधड़ लोग खरीद रहे iPhone 17? जानिए क्या है वजह

हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक iPhone 17 की कीमत बढ़ाने को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की गई है. ऐसे में केवल अफवाहों के आधार पर जल्दबाजी में नया फोन खरीद लेना सही नहीं रहता है. लेकिन अगर आपका मन आईफोन ही खरीदने का है तो आप इस फोन को अपने बजट और उचित समय के मुताबिक खरीद सकते हैं.