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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNew Textile Innovation: स्टेप काउंट करेगा, लाइट जलाएगा और शेप भी बदल लेगा... वैज्ञानिकों ने बना डाला अनोखा कपड़ा

New Textile Innovation: स्टेप काउंट करेगा, लाइट जलाएगा और शेप भी बदल लेगा... वैज्ञानिकों ने बना डाला अनोखा कपड़ा

New Textile Innovation: हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने ऐसा स्मार्ट कपड़ा बनाया है, जो अपनी शेप बदल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने में भी सक्षम है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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New Textile Innovation: अब तक बुना हुआ कपड़ा सिर्फ स्वेटर, मफलर और कंबल बनाने के काम आता था. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्कूल (SEAS) के वैज्ञानिकों ने एक कमाल का कपड़ा बनाया है, जो शेप बदल सकता है, स्विच की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी कंट्रोल करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

कैसे बनाया गया यह खास कपड़ा

यह कपड़ा प्लास्टिक या सख्त मटेरियल से नहीं बल्कि आम बुनाई की तकनीक से बनाया गया है. वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा खिंचने वाले धागे चुने और प्लेटिंग नाम की एक बुनाई तकनीक अपनाई, जिससे मोटा कपड़ा तैयार हुआ जो अपने आप तीन डायमेंशन वाली शेप में मुड़ जाता है. कपड़े के एक तरफ एक तरह का धागा रखा गया और दूसरी तरफ दूसरी तरह का. इससे कपड़े में एक तनाव पैदा हुआ, जिससे वह उसी तरह मुड़ता है जैसे कटी हुई टी-शर्ट का किनारा अपने आप मुड़ जाता है.  बुनाई के पैटर्न में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने ऐसा कपड़ा बनाया जो धीरे-धीरे नहीं बल्कि झटके से एक शेप से दूसरी शेप में बदल जाता है. 

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स्मार्ट कपड़े से बने कमाल के डिवाइस

इस टीम ने कपड़े के अंदर पतले बिजली चलाने वाले धागे भी बुन दिए, जिससे कपड़ा एक सॉफ्ट इलेक्ट्रिक स्विच की तरह काम करने लगा. जैसे ही कपड़ा एक शेप से दूसरी शेप में झटके से बदलता है, वह बिजली का सर्किट ऑन या ऑफ कर देता है. एक डेमो में बुने हुए खोल जैसे कपड़े से एलईडी लाइट को ऑन-ऑफ किया गया. एक और प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पहनने लायक सेंसर बनाया, जिसे घुटने या कोहनी पर लगाया जा सकता है. जब जोड़ इतना मुड़ता है कि कपड़ा झटके से शेप बदल देता है. 

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Published at : 17 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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