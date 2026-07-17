फ्री में मिल रहे हैं AirPods Pro और Apple Pencil, इन ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर लाई ऐप्पल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल की 'बैक टू स्कूल' सेल छात्रों, शिक्षकों के लिए।

मैकबुक खरीदने पर मुफ्त एयरपॉड्स या एयरटैग पाएं।

आईपैड खरीदने पर मुफ्त ऐप्पल पेंसिल या एक्सेसरी प्राप्त करें।

यह सेल 27 अगस्त तक चलेगी, छूट भी उपलब्ध है।

Apple Back to School Sale: AirPods Pro और Apple Pencil के लिए अब आपको हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक्सेसरीज फ्री में पा सकते हैं. दरअसल, इन दिनों ऐप्पल की Back to School सेल चल रही है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कई स्पेशल ऑफर लाइव हैं. इस सेल की हर डील स्टूडेंट, पैरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए है. ऐप्पल की वेबसाइट या रिटेल स्टोर पर जाकर आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. बता दें कि इसी साल लॉन्च हुए मैकबुक नियो समेत कई प्रोडक्ट्स को इस सेल से बाहर रखा गया है. आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स हजारों रुपये वाली एक्सेसरीज फ्री में कैसे पा सकते हैं.

शुरू हो चुकी है सेल

ऐप्पल की बैक टू स्कूल सेल की शुरुआत 16 जुलाई से हुई थी और यह 27 अगस्त तक जारी रहेगी. इसमें MacBook Air या MacBook Pro खरीदने पर फ्री एक्सेसरीज दी जा रही है. ग्राहक AirPods 4 और AirTag 4 Pack में से अपनी मर्जी से कोई भी एक्सेसरी चुन सकते हैं. इसके अलावा सिर्फ 13,000 रुपये अतिरिक्त देकर AirPods Pro 3 भी ले सकते हैं. इस तरह आप मैकबुक डिवाइस पर लगभग 13,000 रुपये तक की कुल बचत कर पाएंगे.

कितनी है मैकबुक डिवाइसेस की कीमत

अगर कीमत की बात करें तो 13 इंच MacBook Air M5 के भारत में दाम 1,49,900 रुपये है, लेकिन स्टूडेंट्स और एजुकेटर इसे 1,37,900 रुपये में खरीद पाएंगे. इसी तरह 14 इंच MacBook Pro M5 की कीमत 2,39,900 रुपये है, लेकिन इस सेल में यह 2,27,900 रुपये में मिल जाएगा.

आईपैड पर क्या डील?

अगर आप iPad Air और iPad Pro खरीदना चाहते हैं तो ऐप्पल पेंसिल फ्री में पा सकते हैं. इसके अलावा आपके पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर एयरपॉड्स प्रो या एयरटैग 4 पैक लेने का भी ऑप्शन रहेगा. इसी तरह 7,000 रुपये देकर ANC वाले AirPods 4 और 15,000 रुपये देकर AirPods Pro 3 लिए जा सकते हैं. 11 इंच के iPad Air M4 की कीमत 89,900 रुपये है, लेकिन एजुकेटर्स इसे 83,900 रुपये में खरीद पाएंगे. इसी तरह 11 इंच वाले iPad Pro M5 के 256GB वेरिएंट के दाम 1,39,900 रुपये है, लेकिन सेल में यह 1,27,900 रुपये में अवेलेबल है.

यह सर्विस भी फ्री मिलेगी

फ्री एक्सेसरीज के साथ-साथ सेल के दौरान ऐप्पल फ्री एनग्रेविंग भी ऑफर कर रही है. आप ऐप्पल स्टोर ऑनलाइन या ऐप से खरीदी एलिजिबल एक्सेसरी पर अपना नाम लिखवा सकते हैं.

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