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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्री में मिल रहे हैं AirPods Pro और Apple Pencil, इन ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर लाई ऐप्पल

फ्री में मिल रहे हैं AirPods Pro और Apple Pencil, इन ग्राहकों के लिए स्पेशल ऑफर लाई ऐप्पल

Apple Back to School Sale: अगर आप स्टूडेंट या एजुकेटर हैं तो ऐप्पल आपको फ्री में एक्सेसरीज पाने का मौका दे रही है. ऐप्पल बैक टू स्कूल सेल के दौरान इस ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 12:00 PM (IST)
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  • ऐप्पल की 'बैक टू स्कूल' सेल छात्रों, शिक्षकों के लिए।
  • मैकबुक खरीदने पर मुफ्त एयरपॉड्स या एयरटैग पाएं।
  • आईपैड खरीदने पर मुफ्त ऐप्पल पेंसिल या एक्सेसरी प्राप्त करें।
  • यह सेल 27 अगस्त तक चलेगी, छूट भी उपलब्ध है।

Apple Back to School Sale: AirPods Pro और Apple Pencil के लिए अब आपको हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक्सेसरीज फ्री में पा सकते हैं. दरअसल, इन दिनों ऐप्पल की Back to School सेल चल रही है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कई स्पेशल ऑफर लाइव हैं. इस सेल की हर डील स्टूडेंट, पैरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए है. ऐप्पल की वेबसाइट या रिटेल स्टोर पर जाकर आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. बता दें कि इसी साल लॉन्च हुए मैकबुक नियो समेत कई प्रोडक्ट्स को इस सेल से बाहर रखा गया है. आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स हजारों रुपये वाली एक्सेसरीज फ्री में कैसे पा सकते हैं.

शुरू हो चुकी है सेल

ऐप्पल की बैक टू स्कूल सेल की शुरुआत 16 जुलाई से हुई थी और यह 27 अगस्त तक जारी रहेगी. इसमें MacBook Air या MacBook Pro खरीदने पर फ्री एक्सेसरीज दी जा रही है. ग्राहक AirPods 4 और AirTag 4 Pack में से अपनी मर्जी से कोई भी एक्सेसरी चुन सकते हैं. इसके अलावा सिर्फ 13,000 रुपये अतिरिक्त देकर AirPods Pro 3 भी ले सकते हैं. इस तरह आप मैकबुक डिवाइस पर लगभग 13,000 रुपये तक की कुल बचत कर पाएंगे.

कितनी है मैकबुक डिवाइसेस की कीमत

अगर कीमत की बात करें तो 13 इंच MacBook Air M5 के भारत में दाम 1,49,900 रुपये है, लेकिन स्टूडेंट्स और एजुकेटर इसे 1,37,900 रुपये में खरीद पाएंगे. इसी तरह 14 इंच MacBook Pro M5 की कीमत 2,39,900 रुपये है, लेकिन इस सेल में यह 2,27,900 रुपये में मिल जाएगा. 

आईपैड पर क्या डील?

अगर आप iPad Air और iPad Pro खरीदना चाहते हैं तो ऐप्पल पेंसिल फ्री में पा सकते हैं. इसके अलावा आपके पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर एयरपॉड्स प्रो या एयरटैग 4 पैक लेने का भी ऑप्शन रहेगा. इसी तरह 7,000 रुपये देकर ANC वाले AirPods 4 और 15,000 रुपये देकर AirPods Pro 3 लिए जा सकते हैं. 11 इंच के iPad Air M4 की कीमत 89,900 रुपये है, लेकिन एजुकेटर्स इसे 83,900 रुपये में खरीद पाएंगे. इसी तरह 11 इंच वाले iPad Pro M5 के 256GB वेरिएंट के दाम 1,39,900 रुपये है, लेकिन सेल में यह 1,27,900 रुपये में अवेलेबल है.

यह सर्विस भी फ्री मिलेगी

फ्री एक्सेसरीज के साथ-साथ सेल के दौरान ऐप्पल फ्री एनग्रेविंग भी ऑफर कर रही है. आप ऐप्पल स्टोर ऑनलाइन या ऐप से खरीदी एलिजिबल एक्सेसरी पर अपना नाम लिखवा सकते हैं. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jul 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Airpods Apple Pencil Apple TECH NEWS
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