अब नहीं करना होगा Left-Right Swipe! AI खुद सर्च करेगा आपके सपनों का साथी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Hinge के पूर्व CEO एआई-आधारित पार्टनर खोज ऐप ला रहे हैं।

मौजूदा डेटिंग ऐप्स की कमियों को दूर करेगा नया ऐप।

एआई बातचीत से व्यक्तित्व समझेगा, फिर उपयुक्त साथी से मिलाएगा।

एआई केवल मैचमेकिंग तक सीमित रहेगा, इंसानी रिश्ते नहीं बदलेगा।

AI Will Find Your Partner: अब आपको अपने सपनों का साथी ढूंढने के लिए लेफ्ट या राइट स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइटिंग, कोडिंग और इमेज जनरेशन में जैसे एआई आपकी हेल्प कर रही है, वैसे ही अब यह पार्टनर ढूंढने में भी आपकी मदद करेगी. डेटिंग ऐप Hinge के पूर्व सीईओ Justin McLeod अब एक ऐसे वेंचर पर काम कर रहे हैं, जो एआई की मदद से लोगों को अपने जीवनसाथी ढूंढने में मदद करेगा. आइए जानते हैं कि कैसे एआई के कारण डेटिंग और पार्टनर खोजने का पूरा मामला बदल सकता है.

लेफ्ट-राइट स्वाइप का पूरा झंझट ही हो जाएगा खत्म

McLeod एक नया एआई पावर्ड मैचमेकिंग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम Overtone रखा गया है. इसके लिए उन्होंने 18 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटा ली है. इस स्टार्टअप में पैसा डालने वाली कंपनियों में फर्स्टमार्क कैपिटल, पेस कैपिटल और मैच ग्रुप जैसे कई बड़े नाम है. नई ऐप में न तो स्वाइप करने का झंझट रहेगा और न ही अजनबियों से चैटिंग करने का पंगा होगा. यह ऐप आपको तभी नए लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएगी, जब इसको लगेगा कि आप दोनों के बीच बात बन सकती है. यह स्टार्टअप इसी साल अपनी नई ऐप लॉन्च कर देगा.

डेटिंग में क्यों पड़ी एआई की जरूरत?

15 साल तक Hinge के सीईओ रहे McLeod का मानना है कि डेटिंग ऐप्स का मौजूदा मॉडल अब लोगों के काम नहीं आ रहा है. लोग डेटिंग ऐप से थक चुके हैं. लगातार स्वाइपिंग, मैचिंग और हफ्तों और महीनों की चैटिंग के बाद भी उन्हें पार्टनर नहीं मिल रहे हैं. इसलिए वो एक नई ऐप लेकर आ रहे हैं. हालांकि, वो इसे डेटिंग ऐप बोलने से बच रहे हैं.

कैसे काम करेगी नई ऐप?

Overtone की ऐप में आपको परफेक्ट फोटो या प्रोफाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका एआई सिस्टम बातचीत के जरिए आपको जानने की कोशिश करेगा. यह यूजर की बातें सुनकर उनकी पर्सनैलिटी, वैल्यूज और रिलेशनशिप गोल्स को समझेगा. इसके बाद जब सिस्टम को लगेगा कि किसी के साथ आपकी जोड़ी बन सकती है, तभी यह आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, एआई सिस्टम आपको वजह भी बताएगा कि क्यों आपका प्रोफाइल किसी के साथ मैच किया गया है.

जोड़ी बनाने तक रहेगा एआई का काम

Overtone के प्लान बताते हुए McLeod ने बताया कि एआई का काम सिर्फ मैचमेकिंग तक रहेगा. Overtone को केवल मैचमेकर के तौर पर ही डिजाइन किया गया है. डेटिंग में इंसानों को रिप्लेस करने का इसका कोई प्लान नहीं है. टेक्नोलॉजी को लोगों को असली रिलेशनशिप तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए न कि उनकी जगह लेनी चाहिए. इसलिए एआई पीछे रहकर अपना काम करती रहेगी.

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