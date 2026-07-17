INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब नहीं करना होगा Left-Right Swipe! AI खुद सर्च करेगा आपके सपनों का साथी

अब नहीं करना होगा Left-Right Swipe! AI खुद सर्च करेगा आपके सपनों का साथी

AI Will Find Your Partner: राइटिंग और कोडिंग जैसे कामों के साथ-साथ एआई अब सपनों का साथी ढूंढने में भी आपकी मदद करेगी. इसके लिए हिंज के पूर्व सीईओ एक नई ऐप लेकर आने वाले हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 10:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Hinge के पूर्व CEO एआई-आधारित पार्टनर खोज ऐप ला रहे हैं।
  • मौजूदा डेटिंग ऐप्स की कमियों को दूर करेगा नया ऐप।
  • एआई बातचीत से व्यक्तित्व समझेगा, फिर उपयुक्त साथी से मिलाएगा।
  • एआई केवल मैचमेकिंग तक सीमित रहेगा, इंसानी रिश्ते नहीं बदलेगा।

AI Will Find Your Partner: अब आपको अपने सपनों का साथी ढूंढने के लिए लेफ्ट या राइट स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइटिंग, कोडिंग और इमेज जनरेशन में जैसे एआई आपकी हेल्प कर रही है, वैसे ही अब यह पार्टनर ढूंढने में भी आपकी मदद करेगी. डेटिंग ऐप Hinge के पूर्व सीईओ Justin McLeod अब एक ऐसे वेंचर पर काम कर रहे हैं, जो एआई की मदद से लोगों को अपने जीवनसाथी ढूंढने में मदद करेगा. आइए जानते हैं कि कैसे एआई के कारण डेटिंग और पार्टनर खोजने का पूरा मामला बदल सकता है.

लेफ्ट-राइट स्वाइप का पूरा झंझट ही हो जाएगा खत्म

McLeod एक नया एआई पावर्ड मैचमेकिंग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम Overtone रखा गया है. इसके लिए उन्होंने 18 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटा ली है. इस स्टार्टअप में पैसा डालने वाली कंपनियों में फर्स्टमार्क कैपिटल, पेस कैपिटल और मैच ग्रुप जैसे कई बड़े नाम है. नई ऐप में न तो स्वाइप करने का झंझट रहेगा और न ही अजनबियों से चैटिंग करने का पंगा होगा. यह ऐप आपको तभी नए लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएगी, जब इसको लगेगा कि आप दोनों के बीच बात बन सकती है. यह स्टार्टअप इसी साल अपनी नई ऐप लॉन्च कर देगा.

डेटिंग में क्यों पड़ी एआई की जरूरत?

15 साल तक Hinge के सीईओ रहे McLeod का मानना है कि डेटिंग ऐप्स का मौजूदा मॉडल अब लोगों के काम नहीं आ रहा है. लोग डेटिंग ऐप से थक चुके हैं. लगातार स्वाइपिंग, मैचिंग और हफ्तों और महीनों की चैटिंग के बाद भी उन्हें पार्टनर नहीं मिल रहे हैं. इसलिए वो एक नई ऐप लेकर आ रहे हैं. हालांकि, वो इसे डेटिंग ऐप बोलने से बच रहे हैं.

कैसे काम करेगी नई ऐप?

Overtone की ऐप में आपको परफेक्ट फोटो या प्रोफाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका एआई सिस्टम बातचीत के जरिए आपको जानने की कोशिश करेगा. यह यूजर की बातें सुनकर उनकी पर्सनैलिटी, वैल्यूज और रिलेशनशिप गोल्स को समझेगा. इसके बाद जब सिस्टम को लगेगा कि किसी के साथ आपकी जोड़ी बन सकती है, तभी यह आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, एआई सिस्टम आपको वजह भी बताएगा कि क्यों आपका प्रोफाइल किसी के साथ मैच किया गया है.

जोड़ी बनाने तक रहेगा एआई का काम

Overtone के प्लान बताते हुए McLeod ने बताया कि एआई का काम सिर्फ मैचमेकिंग तक रहेगा. Overtone को केवल मैचमेकर के तौर पर ही डिजाइन किया गया है. डेटिंग में इंसानों को रिप्लेस करने का इसका कोई प्लान नहीं है. टेक्नोलॉजी को लोगों को असली रिलेशनशिप तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए न कि उनकी जगह लेनी चाहिए. इसलिए एआई पीछे रहकर अपना काम करती रहेगी.

ये भी पढ़ें-

Meta का नया सेफ्टी प्लान, AI चैट में बच्चों को खतरा दिखते ही पैरेंट्स को करेगा अलर्ट

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS DATING APP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब नहीं करना होगा Left-Right Swipe! AI खुद सर्च करेगा आपके सपनों का साथी
अब नहीं करना होगा Left-Right Swipe! AI खुद सर्च करेगा आपके सपनों का साथी
टेक्नोलॉजी
Meta का नया सेफ्टी प्लान, AI चैट में बच्चों को खतरा दिखते ही पैरेंट्स को करेगा अलर्ट
Meta का नया सेफ्टी प्लान, AI चैट में बच्चों को खतरा दिखते ही पैरेंट्स को करेगा अलर्ट
टेक्नोलॉजी
New Textile Innovation: स्टेप काउंट करेगा, लाइट जलाएगा और शेप भी बदल लेगा... वैज्ञानिकों ने बना डाला अनोखा कपड़ा
स्टेप काउंट करेगा, लाइट जलाएगा और शेप भी बदल लेगा... वैज्ञानिकों ने बना डाला अनोखा कपड़ा
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल फोन है तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना एक झटके में हो जाएगा बड़ा कांड
फोल्डेबल फोन है तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना एक झटके में हो जाएगा बड़ा कांड
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत
पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत
महाराष्ट्र
राम मंदिर मामले पर संजय राउत ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखा पत्र, आंदोलन में आने का दिया न्योता
राम मंदिर मामले पर संजय राउत ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखा पत्र, आंदोलन में आने का दिया न्योता
विश्व
UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का साथ देगा चीन? दावेदारी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 'हमारी...'
UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का साथ देगा चीन? दावेदारी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- 'हमारी...'
बॉलीवुड
'OMG 2 का आइडिया मेरा था, अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट ली और क्रेडिट तक नहीं दिया', परेश रावल का खुलासा
‘OMG 2 मेरा आइडिया थी लेकिन अक्षय ने नहीं दिया कोई क्रेडिट’, परेश रावल का खुलासा
क्रिकेट
क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात नहीं करते? टीम इंडिया के कोच ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात नहीं करते? टीम इंडिया के कोच ने दिया चौंकाने वाला जवाब
विश्व
'मैंने चीन पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए, इसलिए वो मुझे...', ट्रंप ने बताया ड्रैगन ने क्यों चुराया अमेरिका के 22 करोड़ वोटर्स का डाटा
'मैंने चीन पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए, इसलिए...', ट्रंप ने बताया ड्रैगन ने क्यों चुराया US के 22 करोड़ वोटर्स का डाटा
हेल्थ
World Emoji Day 2026: चैटिंग में दिन-रात इमोजी का इस्तेमाल, क्या 'इमोजी चैटिंग' से बढ़ रही स्ट्रेस?
चैटिंग में दिन-रात इमोजी का इस्तेमाल, क्या 'इमोजी चैटिंग' से बढ़ रही स्ट्रेस?
ट्रेंडिंग
Train Zero Civic Sense Viral Video : केला खाया और छिलका ट्रेन के नीचे फेंका, मिल गए जीरो सिविक सेंस वाले अंकल
केला खाया और छिलका ट्रेन के नीचे फेंका, मिल गए जीरो सिविक सेंस वाले अंकल
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget