सोलर पैनल नहीं बना रहे पूरी बिजली, क्या हो सकते हैं कारण और कैसे करें समाधान? यहां जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोलर पैनल की कम ऊर्जा उत्पादन के कई कारण होते हैं।

मौसम, छाया, गंदगी और पैनल की उम्र प्रमुख कारण हैं।

तकनीकी खराबी या क्षति होने पर विशेषज्ञ की सलाह लें।

Solar System is not Generating Enough Power: सोलर पैनल को कई साल तक चलने के लिए डिजाइन किया जाता है. आमतौर पर सोलर पैनल की उम्र 25 साल मानी जाती है. हालांकि, समय के साथ इनकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, लेकिन कई बार समय से पहले ही इनकी एफिशिएंसी पर असर दिखने लगता है. कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पैनल पर्याप्त बिजली जनरेट नहीं कर रहे हैं. आज हम जानेंगे कि किन कारणों से एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकता है और इस समस्या का समाधान क्या है.

एनर्जी प्रोडक्शन कम होने के क्या कारण?

मौसम- सोलर पैनल को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सनलाइट की जरूरत रहती है. मौसम के हिसाब से दिन छोटे-बड़े होते रहते हैं. इसलिए अगर मानसून या सर्दी में गर्मी के मुकाबले एनर्जी प्रोडक्शन कम हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है. मानसून में बादल छाने और सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण पैनल गर्मी के मुकाबले कम बिजली बनाते हैं.

दूसरे कारण- अगर सोलर पैनल पर छाया पड़ रही है तो भी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकता है. अगर किसी पेड़ की शाखा के कारण छाया रहने लगी है तो उसे ट्रिम कर दें. इसी तरह पैनल पर जमी धूल-मिट्टी सनलाइट को पैनल तक पहुंचने से रोक सकती है, जिससे पर्याप्त बिजली नहीं बन पाएगी. इसलिए पैनल को नियमित तौर पर साफ करने की सलाह दी जाती है.

पैनल का पुराना हो जाना- जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि पुराने होने के साथ-साथ पैनल की एफिशिएंसी कम होती जाती है. 10 साल पुराने पैनल में एफिशिएंसी 5-8 प्रतिशत तक कम हो सकती है.

इन तकनीकी कारणों से भी आ सकती है कमी

सामान्य कारणों के अलावा कनेक्टर या वायरिंग में फॉल्ट आने से भी एनर्जी प्रोडक्शन पर असर पड़ता है. वायरिंग के खराब होने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पूरी तरह टूट जाता है. इसी तरह अगर पैनल में हॉटस्पॉट बनने और सेल डैमेज होने से भी कम बिजली जनरेट होती है. इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है.

कब है प्रोफेशनल को बुलाने की जरूरत?

सामान्य कारणों जैसे मौसम, पैनल की सफाई या पुराने पैनल के कारण एनर्जी प्रोडक्शन कम होने की वजहों का आप खुद पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर पैनल डैमेज हो गए हैं तो आपको प्रोफेशनल को बुलाने की जरूरत पड़ेगी. हॉटस्पॉट बनने, क्रैक्स आने या एनर्जी प्रोडक्शन के एकदम कम हो जाने पर प्रोफेशनल से रिपेयर करवाना जरूरी है. वह पूरे सिस्टम की अच्छे से देखभाल कर आपको बता देगा कि एनर्जी प्रोडक्शन कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है.

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