सिम एक्टिव रखना है? ये है BSNL का सबसे सस्ता प्लान, कॉलिंग के साथ मिलेगा डेटा

BSNL Cheapest Plans: ज्यादातर लोगों के पास एक सिम कार्ड के अलावा एक सेकेंडरी सिम भी होती है, जिसे बस एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करना पड़ता है. ऐसे में उन्हें दोनों सिम को रिचार्ज करना पड़ता है. कई बार वे एक सिम के साथ साथ दूसरे को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका BSNL नंबर बंद हो जाता है, औसे में अगर आप भी अपने BSNL नबंर को बंद होने से बचाना चाहते हैं और साथ में कुछ कॉलिंग मिनट और डेटा भी चाहते हैं, तो आपको जान कर खुशी होगी कि BSNL का एक ऐसा प्लान है जिससे आप ये सारे लाभ उठा सकता है. साथ ही यह प्लान मार्केट के सबसे सस्ते प्लान में गिना जाता है और इसमें कॉलिंग के साथ-साथ डेटा भी मिल जाता है. आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी.

107 रुपये में क्या-क्या मिलता है?

अगर आप भी अपना BSNL नंबर बंद होने से बचाना चाहते हैं और साथ में कुछ कॉलिंग मिनट और डेटा भी चाहते हैं, तो BSNL का 107 रुपये वाला प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. BSNL के इस प्लान में आपको 200 मिनट लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग मिलती है. इसमें MTNL नेटवर्क पर कॉल करना भी शामिल है, यानी अगर आप दिल्ली या मुंबई में हैं तो वहां पर भी यह प्लान काम करेगा. इसके साथ ही इस प्लान में 3GB हाई-स्पीड डेटा भी मिलता है. सबसे खास बात ये है कि जब यह 3GB डेटा खत्म हो जाता है, तो इंटरनेट स्पीड 40 Kbps पर आ जाती है, यानी डेटा पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि धीमी स्पीड पर चलता रहता है. इस प्लान कि वैलिडिटी कि बात करें तो, इसको अब करीब 20 दिन रह गई है, जो पहले 35 दिन हुआ करती थी.

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प्लान कैसे रिचार्ज करें?

इस प्लान को रिचार्ज करना बहुत आसान है. इसको आप MyBSNL ऐप के जरिए, BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट से, दुकान से, या फिर पेटीएम, गूगल पे, फोनपे जैसे ऐप्स से यह रिचार्ज कर सकते हैं. एसके लिए बस अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर 107 रुपये का प्लान चुनें और पेमेंट कर दें. ध्यान रखें कि अलग-अलग सर्किल यानी राज्यों में इस प्लान के बेनिफिट्स थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए रिचार्ज करने से पहले एक बार अपने सर्किल के हिसाब से प्लान डिटेल्स जरूर चेक कर लें.

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