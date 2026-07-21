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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर QR Code एक जैसा नहीं होता! जानिए Static और Dynamic में क्या होता है अंतर और कैसे करते हैं काम

हर QR Code एक जैसा नहीं होता! जानिए Static और Dynamic में क्या होता है अंतर और कैसे करते हैं काम

Static Vs Dynamic QR Code: इसमें QR Code को दोबारा बदले बिना उसके अंदर मौजूद जानकारी या लिंक को कभी भी अपडेट किया जा सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jul 2026 05:43 PM (IST)
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  • डायनेमिक कोड स्कैन संख्या, स्थान और समय ट्रैक करता है।

Static Vs Dynamic QR Code: डिजिटल दुनिया में अब ज्यादातर काम लोग ऑनलाइन करने लगे हैं. ऐसे में क्यूआर कोड का भी ज्यादातर इस्तेमाल होने लगा है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर किसी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए भी अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लगता है. इसी कड़ी में बता दें कि क्यूआर कोड भी दो तरह के होते हैं जिसमें डॉयनमिक और स्टेटिक क्यूआर कोड शामिल है. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या होता है अंतर.

Dynamic QR Code क्या है

Dynamic QR Code ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है. इसमें QR Code को दोबारा बदले बिना उसके अंदर मौजूद जानकारी या लिंक को कभी भी अपडेट किया जा सकता है. मान लीजिए आपने किसी ऐड में QR Code छपवा दिया और बाद में वेबसाइट का लिंक बदल गया. ऐसे में नया QR Code बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल बैकएंड से लिंक अपडेट करने पर वही पुराना QR Code नई वेबसाइट खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Static QR Code क्या होता है

जानकारी के मुताबिक, Static QR Code एक परमानेंट QR Code होता है. इसमें जो जानकारी एक बार जोड़ दी जाती है उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है. जैसे अगर किसी वेबसाइट का लिंक या कोई टेक्स्ट इसमें सेव कर दिया गया है तो वह हमेशा वही रहेगा. इस तरह का QR Code उन स्थितियों में बेहतर माना जाता है, जहां जानकारी भविष्य में बदलने की जरूरत नहीं होती है.

क्या होता है बड़ा अंतर

इन दोनों कोड के बीच के बड़े अंतर की बात करें तो Static QR Code में इनफॉर्मेशन हमेशा के लिए फिक्स रहती है जबकि Dynamic QR Code में कंटेंट को जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है. इसके अलावा Dynamic QR Code आपको ये भी बताएगा कि कोड कितनी बार स्कैन हुआ है, कहां स्कैन हुआ है और किस समय पर स्कैन किया गया है.

कौन सा होता है बेहतर

आपको बता दें कि अगर आपको केवल एक नॉर्मल लिंक या जानकारी शेयर करनी है जो आने वाले समय में बदलने वाली नहीं है तो Static QR Code आपके लिए सही ऑप्शन होगा.  वहीं, दूसरी ओर, अगर आप बिजनेस, मार्केटिंग कैंपेन, इवेंट, डिजिटल मेन्यू या प्रमोशनल ऑफर चला रहे हैं, जहां समय-समय पर जानकारी अपडेट करनी पड़ती है तो Dynamic QR Code बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
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