Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डायनेमिक कोड स्कैन संख्या, स्थान और समय ट्रैक करता है।

Static Vs Dynamic QR Code: डिजिटल दुनिया में अब ज्यादातर काम लोग ऑनलाइन करने लगे हैं. ऐसे में क्यूआर कोड का भी ज्यादातर इस्तेमाल होने लगा है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर किसी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए भी अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल होने लगता है. इसी कड़ी में बता दें कि क्यूआर कोड भी दो तरह के होते हैं जिसमें डॉयनमिक और स्टेटिक क्यूआर कोड शामिल है. आइए जानते हैं कि दोनों में क्या होता है अंतर.

Dynamic QR Code क्या है

Dynamic QR Code ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है. इसमें QR Code को दोबारा बदले बिना उसके अंदर मौजूद जानकारी या लिंक को कभी भी अपडेट किया जा सकता है. मान लीजिए आपने किसी ऐड में QR Code छपवा दिया और बाद में वेबसाइट का लिंक बदल गया. ऐसे में नया QR Code बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल बैकएंड से लिंक अपडेट करने पर वही पुराना QR Code नई वेबसाइट खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Static QR Code क्या होता है

जानकारी के मुताबिक, Static QR Code एक परमानेंट QR Code होता है. इसमें जो जानकारी एक बार जोड़ दी जाती है उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है. जैसे अगर किसी वेबसाइट का लिंक या कोई टेक्स्ट इसमें सेव कर दिया गया है तो वह हमेशा वही रहेगा. इस तरह का QR Code उन स्थितियों में बेहतर माना जाता है, जहां जानकारी भविष्य में बदलने की जरूरत नहीं होती है.

क्या होता है बड़ा अंतर

इन दोनों कोड के बीच के बड़े अंतर की बात करें तो Static QR Code में इनफॉर्मेशन हमेशा के लिए फिक्स रहती है जबकि Dynamic QR Code में कंटेंट को जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है. इसके अलावा Dynamic QR Code आपको ये भी बताएगा कि कोड कितनी बार स्कैन हुआ है, कहां स्कैन हुआ है और किस समय पर स्कैन किया गया है.

कौन सा होता है बेहतर

आपको बता दें कि अगर आपको केवल एक नॉर्मल लिंक या जानकारी शेयर करनी है जो आने वाले समय में बदलने वाली नहीं है तो Static QR Code आपके लिए सही ऑप्शन होगा. वहीं, दूसरी ओर, अगर आप बिजनेस, मार्केटिंग कैंपेन, इवेंट, डिजिटल मेन्यू या प्रमोशनल ऑफर चला रहे हैं, जहां समय-समय पर जानकारी अपडेट करनी पड़ती है तो Dynamic QR Code बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

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