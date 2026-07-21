फोल्डेबल फोन के बाद सैमसंग ने कर ली अब यह तैयारी, Elon Musk को आएगा पसीना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग ने नई RX डिवीजन बनाई, रोबोटिक्स पर फोकस।

यह डिवीजन ह्यूमनॉयड रोबोट्स बनाएगी, Lee Dongkun करेंगे अगुवाई।

रेनबो रोबोटिक्स के RB-Y1 से शुरुआत, फैक्ट्रियों को लक्ष्य।

शाओमी भी ह्यूमनॉयड रोबोट बना रही, प्रतिस्पर्धा बढ़ी।

Samsung Humanoid Robots: अब एक के बाद एक कंपनी ह्यूमनॉयड रोबोट बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक, सैमसंग अब फोन और एआई के अलावा रोबोटिक्स पर भी फोकस करेगी. सैमसंग ने कहा है कि रोबोटिक्स पर काम करने के लिए उसने RX (Robotics eXperience) नाम से एक नई डिविजन बनाई है, जो कंपनी के सीईओ के अंडर काम करेगी. इस डिवीजन को शुरुआत में ह्यूमनॉयड रोबोट बनाने का काम सौंपा गया है. अभी तक कंपनी ने किसी कमर्शियल मॉडल का ऐलान नहीं किया है. बता दें कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ऑप्टिमस रोबोट पर काम कर रही है. सैमसंग से पहले शाओमी ने भी इस फील्ड में उतरने का ऐलान किया था. यह दिखाता है कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में कंपीटिशन लगातार बढ़ता जा रहा है.

नई टीम को सौंपा गया है यह काम

सैमसंग के मुताबिक, नई टीम कंपनी के लिए रोबोटिक्स से जुड़ी स्ट्रैटजी बनाने के साथ-साथ कोर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी. साथ ही इसे साउथ कोरिया के अलावा ग्लोबल मार्केट्स में सैमसंग की रोबोटिक्स रिसर्च कैपेबिलिटीज बढ़ाने का काम भी सौंपा गया है. कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट Lee Dongkun को नई टीम का हेड बनाया गया है. Lee इससे पहले हुंडई मोट ग्रुप में रोबोटिक्स स्ट्रैटजी के प्रमुख रह चुके हैं.

सबसे पहले इस रोबोट पर काम कर सकती है सैमसंग

सैमसंग ने कुछ समय पहले ही Rainbow Robotics का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था. कंपनी ने कहा था कि वह रेनबो के एडवांस्ड रोबोट पर काम को तेज करना चाहती है. इसके रोबोट RB-Y1 में दो आर्म है, जो इंसानों की तरह काम कर सकती है. यह रोबोट पहियों पर घूमता है. माना जा रहा है कि सैमसंग इसी रोबोट को रिफाइन कर अपनी शुरुआत कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में कंपनी का फोकस फैक्ट्रियों के लिए रोबोट बनाने पर है. आगे चलकर वह स्टोर्स और घरों के लिए भी रोबोट तैयार कर सकती है.

शाओमी भी बना रही है ह्यूमनॉयड रोबोट

चाइनीज कंपनी शाओमी भी एआई-पावर्ड ह्यूमनॉयड रोबोट पर काम कर रही है. इसी महीने कंपनी के सीईओ Lei Jun ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक प्रोडक्शन लाइन पर ह्यूमनॉयड रोबोट को काम करते हुए देखा जा सकता है. इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कंपनी इन्हें लैब से निकालकर प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रही है. गौरतलब है कि शाओमी लंबे समय से ह्यूमनॉयड रोबोट पर काम कर रही है. 2022 में कंपनी ने CyberOne नाम से एक रोबोट लॉन्च किया था, जो इंसानों को पहचानकर बेसिक इंटरेक्शन कर सकता था, लेकिन बाद में इसे रिसर्च प्रोडक्ट बताकर बंद कर दिया गया. उसके बाद से कंपनी इंडस्ट्रियल ऐप्लिकेशन पर ध्यान दे रही है.

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