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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोल्डेबल फोन के बाद सैमसंग ने कर ली अब यह तैयारी, Elon Musk को आएगा पसीना

फोल्डेबल फोन के बाद सैमसंग ने कर ली अब यह तैयारी, Elon Musk को आएगा पसीना

Samsung Humanoid Robots: शाओमी के बाद अब सैमसंग ने भी ह्यूमनॉयड रोबोट बनाना चाह रही है. इसके लिए कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स डिविजन बनाई है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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  • सैमसंग ने नई RX डिवीजन बनाई, रोबोटिक्स पर फोकस।
  • यह डिवीजन ह्यूमनॉयड रोबोट्स बनाएगी, Lee Dongkun करेंगे अगुवाई।
  • रेनबो रोबोटिक्स के RB-Y1 से शुरुआत, फैक्ट्रियों को लक्ष्य।
  • शाओमी भी ह्यूमनॉयड रोबोट बना रही, प्रतिस्पर्धा बढ़ी।

Samsung Humanoid Robots: अब एक के बाद एक कंपनी ह्यूमनॉयड रोबोट बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक, सैमसंग अब फोन और एआई के अलावा रोबोटिक्स पर भी फोकस करेगी. सैमसंग ने कहा है कि रोबोटिक्स पर काम करने के लिए उसने RX (Robotics eXperience) नाम से एक नई डिविजन बनाई है, जो कंपनी के सीईओ के अंडर काम करेगी. इस डिवीजन को शुरुआत में ह्यूमनॉयड रोबोट बनाने का काम सौंपा गया है. अभी तक कंपनी ने किसी कमर्शियल मॉडल का ऐलान नहीं किया है. बता दें कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ऑप्टिमस रोबोट पर काम कर रही है. सैमसंग से पहले शाओमी ने भी इस फील्ड में उतरने का ऐलान किया था. यह दिखाता है कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में कंपीटिशन लगातार बढ़ता जा रहा है.

नई टीम को सौंपा गया है यह काम

सैमसंग के मुताबिक, नई टीम कंपनी के लिए रोबोटिक्स से जुड़ी स्ट्रैटजी बनाने के साथ-साथ कोर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी. साथ ही इसे साउथ कोरिया के अलावा ग्लोबल मार्केट्स में सैमसंग की रोबोटिक्स रिसर्च कैपेबिलिटीज बढ़ाने का काम भी सौंपा गया है. कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट Lee Dongkun को नई टीम का हेड बनाया गया है. Lee इससे पहले हुंडई मोट ग्रुप में रोबोटिक्स स्ट्रैटजी के प्रमुख रह चुके हैं.

सबसे पहले इस रोबोट पर काम कर सकती है सैमसंग

सैमसंग ने कुछ समय पहले ही Rainbow Robotics का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था. कंपनी ने कहा था कि वह रेनबो के एडवांस्ड रोबोट पर काम को तेज करना चाहती है. इसके रोबोट RB-Y1 में दो आर्म है, जो इंसानों की तरह काम कर सकती है. यह रोबोट पहियों पर घूमता है. माना जा रहा है कि सैमसंग इसी रोबोट को रिफाइन कर अपनी शुरुआत कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में कंपनी का फोकस फैक्ट्रियों के लिए रोबोट बनाने पर है. आगे चलकर वह स्टोर्स और घरों के लिए भी रोबोट तैयार कर सकती है. 

शाओमी भी बना रही है ह्यूमनॉयड रोबोट

चाइनीज कंपनी शाओमी भी एआई-पावर्ड ह्यूमनॉयड रोबोट पर काम कर रही है. इसी महीने कंपनी के सीईओ Lei Jun ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक प्रोडक्शन लाइन पर ह्यूमनॉयड रोबोट को काम करते हुए देखा जा सकता है. इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कंपनी इन्हें लैब से निकालकर प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रही है. गौरतलब है कि शाओमी लंबे समय से ह्यूमनॉयड रोबोट पर काम कर रही है. 2022 में कंपनी ने CyberOne नाम से एक रोबोट लॉन्च किया था, जो इंसानों को पहचानकर बेसिक इंटरेक्शन कर सकता था, लेकिन बाद में इसे रिसर्च प्रोडक्ट बताकर बंद कर दिया गया. उसके बाद से कंपनी इंडस्ट्रियल ऐप्लिकेशन पर ध्यान दे रही है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 21 Jul 2026 05:04 PM (IST)
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Samsung TECH NEWS Humanoid Robots
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