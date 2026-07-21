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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीEmergency Call Without SIM: फोन में सिम न होने पर भी कैसे लग जाती है 112 पर कॉल, कैसे काम करता है इमरजेंसी सिस्टम?  

Emergency Call Without SIM: फोन में सिम न होने पर भी कैसे लग जाती है 112 पर कॉल, कैसे काम करता है इमरजेंसी सिस्टम?  

Emergency Call Without SIM: बिना सिम कार्ड या बैलेंस के भी 112 पर कॉल कैसे लगती है, लॉक फोन से यह सुविधा कैसे काम करती है और इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में पढ़ें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 21 Jul 2026 05:49 PM (IST)
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Emergency Call Without SIM: ज्यादातर फोन में इमरजेंसी काल का सिस्टम मौजूद रहता है, वही अगर पोन में सिम कार्ड न हो तो, कही भी फोन करना ना मुमकिन होता है,  लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सिम कार्ड के भी फोन से 112 पर कॉल कैसे लग जाती है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है. भारत में 112 एक ऐसा इमरजेंसी नंबर है जो पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस, तीनों सेवाओं को एक साथ जोड़ता है.  सबसे खास बात यह है कि यह नंबर बिना सिम कार्ड, बिना नेटवर्क बैलेंस और यहां तक कि फोन लॉक होने पर भी डायल हो जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह, कैसे काम करता है यह सिस्टम? 

बिना सिम के कॉल क्यों लग जाती है?

दरअसल सिम कार्ड का काम सिर्फ यह बताना होता है कि यह नंबर किस व्यक्ति का है. यानी सेम कार्ड से आपको वह नंबर मिलता है, जिसके जरिए आप आपने परिवार, मित्र से बात करते हैं. लेकिन इमरजेंसी कॉल के लिए फोन को इस पहचान की जरूरत ही नहीं पड़ती. दुनिया भर के मोबाइल फोन एक तय स्टैंडर्ड के हिसाब से बनते हैं. इसमें यह नियम है कि इमरजेंसी नंबर बिना सिम के भी डायल हो सकें. जैसे ही आप 112 डायल करते हैं, फोन अपने आसपास मौजूद किसी भी मोबाइल कंपनी के टावर का सिग्नल पकड़ लेता है, चाहे वह आपकी अपनी कंपनी का न हो, यानी अगर आपके फोन में जियो का सिम है और आसपास सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है, तब भी कॉल एयरटेल के टावर से होकर चली जाती है. यही वजह है कि नेटवर्क न होने या सिम न होने पर भी यह नंबर काम करता है. 

यह भी पढ़ेंः मोबाइल यूजर्स सावधान! लगातार स्क्रॉलिंग से बढ़ सकती है ये समस्या, जानिए कैसे करें बचाव?

लॉक फोन और पैनिक बटन से भी होती है मदद

आजकल के ज्यादातर स्मार्टफोन में यह सुविधा दी जाती है कि अगर आपका फोन लोक है पर फिर भी स्क्रीन पर एक "इमरजेंसी कॉल" का ऑप्शन दिखाई देता है.  इस पर टैप करते ही 112 डायल किया जा सकता है, बिना फोन को खोले. इसके अलावा कई स्मार्टफोन में पावर बटन को तीन बार तेजी से दबाने पर अपने आप 112 पर कॉल लग जाती है. इसके साथ ही भारत सरकार ने "112 India" नाम का एक ऐप भी बनाया है, जिससे मुसीबत में फंसा व्यक्ति एक बटन दबाकर अपनी लोकेशन के साथ SOS मैसेज भेज भी  सकता है. 

अगर बात करें कि कॉल के बाद क्या होता है, तो  जैसे ही आप 112 डायल करते हैं, आपकी कॉल सीधे  Emergency Responce Center के पास जाती है. वहां बैठा ट्रेंड ऑपरेटर आपसे परेशानी के बारे में पूछता है और जरूरत के हिसाब से पुलिस, फायर या एम्बुलेंस को सूचना देता है.  सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीना सिम कारेड के बस आप कॉल ही नहीं कर सकता है बल्कि इससे आपकी  लोकेशन का भी पता चल जाता है. 

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Published at : 21 Jul 2026 05:48 PM (IST)
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