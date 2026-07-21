'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को कांग्रेस के भारी विरोध और धरना प्रदर्शन करने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है. वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कायर हैं. वे डरे हुए हैं. हम उनसे नहीं डरते. वे हमसे डरते हैं.

प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई सांसदों, नेताओं और भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के बाहर धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरों-शोर से नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े रहे.

#WATCH | Delhi | While being detained by the Delhi Police, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "They are cowards. They are scared. We are not scared of them. They are scared of us." pic.twitter.com/epTlxdnHvA — ANI (@ANI) July 21, 2026

#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, protesting with opposition leaders and workers at Lok Kalyan Marg, detained by Delhi Police. pic.twitter.com/OyPg7F5Qyr — ANI (@ANI) July 21, 2026

राहुल गांधी ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर देश की जनता से अपील की वे प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में शामिल हों. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर छात्रों की आवाज को दबाने, छात्रों पर लाठीचार्ज करने और संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया है.

CJP के संसद चलो मार्च में लाठीचार्ज का कांग्रेस ने किया विरोध

दरअसल, कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन सोमवार (20 जुलाई, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरनास्थल से लेकर संसद भवन तक निकाले गए संसद चलो मार्च में दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की और उन पर आसूं गैस के गोले दागे और उनके साथ बहुत बर्बरता की.

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