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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी

Congress Protest: कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज की कार्रवाई के खिलाफ पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया. पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को काफी समझाने-बुझाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Jul 2026 08:04 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को कांग्रेस के भारी विरोध और धरना प्रदर्शन करने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है. वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने के दौरान कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कायर हैं. वे डरे हुए हैं. हम उनसे नहीं डरते. वे हमसे डरते हैं. 

प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन 

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई सांसदों, नेताओं और भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के बाहर धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरों-शोर से नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े रहे. 

राहुल गांधी ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर देश की जनता से अपील की वे प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में शामिल हों. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर छात्रों की आवाज को दबाने, छात्रों पर लाठीचार्ज करने और संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया है. 

CJP के संसद चलो मार्च में लाठीचार्ज का कांग्रेस ने किया विरोध

दरअसल, कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन सोमवार (20 जुलाई, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरनास्थल से लेकर संसद भवन तक निकाले गए संसद चलो मार्च में दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई लाठीचार्ज की कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की और उन पर आसूं गैस के गोले दागे और उनके साथ बहुत बर्बरता की.

यह भी पढ़ेंः राहुल-प्रियंका को पुलिस ने किया डिटेन, अखिलेश यादव को PM आवास से हटाया गया

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 21 Jul 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI PM Modi RAHUL GANDHI CONGRESS
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