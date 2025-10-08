WhatsApp हैक हो गया? तुरंत उठाएं ये 5 कदम नहीं तो पूरा फोन पड़ जाएगा खतरे में, जानिए पूरी जानकारी

इसके बाद अपने फोन से भी WhatsApp लॉग-आउट करके दोबारा लॉग-इन करने का प्रयास करें; जब आप री-लॉगिन करेंगे तो आपके नंबर पर SMS के जरिए वेरिफिकेशन कोड आएगा और अक्सर पुराने सत्र अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. अगर हैकर वापस लॉग-इन करने की कोशिश करेगा तो उसे वही वेरिफिकेशन कोड चाहिए होगा इसलिए ये कदम बेहद जरूरी है.