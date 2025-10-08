हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp हैक हो गया? तुरंत उठाएं ये 5 कदम नहीं तो पूरा फोन पड़ जाएगा खतरे में, जानिए पूरी जानकारी

WhatsApp हैक हो गया? तुरंत उठाएं ये 5 कदम नहीं तो पूरा फोन पड़ जाएगा खतरे में, जानिए पूरी जानकारी

Whatsapp Account: अगर किसी सुबह आपने अपना WhatsApp खोला और वहां ऐसी बातें या संदेश दिखे जो आपने कभी नहीं भेजे तो समझिए कि आपका अकाउंट किसी और के हाथों में है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Whatsapp Account: अगर किसी सुबह आपने अपना WhatsApp खोला और वहां ऐसी बातें या संदेश दिखे जो आपने कभी नहीं भेजे तो समझिए कि आपका अकाउंट किसी और के हाथों में है.

अगर किसी सुबह आपने अपना WhatsApp खोला और वहां ऐसी बातें या संदेश दिखे जो आपने कभी नहीं भेजे तो समझिए कि आपका अकाउंट किसी और के हाथों में है. ऐसे घबराने की जरूरत नहीं पर समय पर सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि बड़ा नुकसान होने से पहले आप खुद को सुरक्षित कर सकें. सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट्स को बताना चाहिए कि आपका अकाउंट कम्प्रोमाइज़ हो गया है ताकि वे किसी भी संदिग्ध रिक्वेस्ट पैसे मांगना या निजी डिटेल पूछना पर भरोसा न करें. इसके बाद शांत दिमाग से नीचे दिए गए काम करें ताकि अकाउंट वापस पाना और नुकसान रोकना आसान हो सके.

1/7
WhatsApp की सेटिंग में जाकर Linked Devices या “लिंक्ड डिवाइस” चेक करें बहुत बार हैकर किसी अन्य डिवाइस से आपके अकाउंट को लॉग-इन कर देता है खासकर WhatsApp Web के जरिए. अगर कोई अंजान डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत लॉग आउट कर दें.
WhatsApp की सेटिंग में जाकर Linked Devices या “लिंक्ड डिवाइस” चेक करें बहुत बार हैकर किसी अन्य डिवाइस से आपके अकाउंट को लॉग-इन कर देता है खासकर WhatsApp Web के जरिए. अगर कोई अंजान डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत लॉग आउट कर दें.
2/7
इसके बाद अपने फोन से भी WhatsApp लॉग-आउट करके दोबारा लॉग-इन करने का प्रयास करें; जब आप री-लॉगिन करेंगे तो आपके नंबर पर SMS के जरिए वेरिफिकेशन कोड आएगा और अक्सर पुराने सत्र अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. अगर हैकर वापस लॉग-इन करने की कोशिश करेगा तो उसे वही वेरिफिकेशन कोड चाहिए होगा इसलिए ये कदम बेहद जरूरी है.
इसके बाद अपने फोन से भी WhatsApp लॉग-आउट करके दोबारा लॉग-इन करने का प्रयास करें; जब आप री-लॉगिन करेंगे तो आपके नंबर पर SMS के जरिए वेरिफिकेशन कोड आएगा और अक्सर पुराने सत्र अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. अगर हैकर वापस लॉग-इन करने की कोशिश करेगा तो उसे वही वेरिफिकेशन कोड चाहिए होगा इसलिए ये कदम बेहद जरूरी है.
3/7
इसके बाद WhatsApp के सपोर्ट (support@whatsapp.com) को रिपोर्ट भेजें और अपनी स्थिति बताकर मदद मांगे. साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना भी बेहद उपयोगी है, भारत में आप 1930 नंबर या आधिकारिक साइबर क्राइम वेबसाइट के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं.
इसके बाद WhatsApp के सपोर्ट (support@whatsapp.com) को रिपोर्ट भेजें और अपनी स्थिति बताकर मदद मांगे. साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना भी बेहद उपयोगी है, भारत में आप 1930 नंबर या आधिकारिक साइबर क्राइम वेबसाइट के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं.
4/7
यदि आपको शक है कि आपकी SIM स्वैप हुई है या मोबाइल नंबर किसी अन्य के पास चला गया है तो तुरंत अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क कर SIM ब्लॉक/रिकवरी करवा लें कई बार हैकर SIM से ही कंट्रोल ले लेते हैं.
यदि आपको शक है कि आपकी SIM स्वैप हुई है या मोबाइल नंबर किसी अन्य के पास चला गया है तो तुरंत अपने नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क कर SIM ब्लॉक/रिकवरी करवा लें कई बार हैकर SIM से ही कंट्रोल ले लेते हैं.
5/7
जब आप अकाउंट वापस ले लेते हैं तो तुरन्त टू-स्टेप वेरिफिकेशन (2FA) ऑन कर दें और मजबूत पिन सेट करें. न सिर्फ WhatsApp बल्कि उन किसी भी सर्विस के पासवर्ड बदल दें जिनसे आपका WhatsApp लिंक्ड है जैसे Gmail या किसी भी सोशल अकाउंट.
जब आप अकाउंट वापस ले लेते हैं तो तुरन्त टू-स्टेप वेरिफिकेशन (2FA) ऑन कर दें और मजबूत पिन सेट करें. न सिर्फ WhatsApp बल्कि उन किसी भी सर्विस के पासवर्ड बदल दें जिनसे आपका WhatsApp लिंक्ड है जैसे Gmail या किसी भी सोशल अकाउंट.
6/7
साथ ही बैंक और UPI ऐप्स पर अलर्ट और अनऑथराइज्ड ट्रांज़ैक्शन की निगरानी तेज करें. घबराने से बेहतर है कि आप अपने करीबी लोगों को अलर्ट कर दें और किसी भी फर्जी पैसे की रिक्वेस्ट पर ध्यान न दें.
साथ ही बैंक और UPI ऐप्स पर अलर्ट और अनऑथराइज्ड ट्रांज़ैक्शन की निगरानी तेज करें. घबराने से बेहतर है कि आप अपने करीबी लोगों को अलर्ट कर दें और किसी भी फर्जी पैसे की रिक्वेस्ट पर ध्यान न दें.
7/7
आखिर में समझ लें कि सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा है अनजान लिंक पर क्लिक न करें ओटीपी कभी किसी को न दें और नियमित रूप से WhatsApp के लिंक्ड डिवाइसेस की जांच करते रहें. अगर आप तुरंत और ठंडे दिमाग से कदम उठाएंगे तो ज्यादातर नुकसान रोका जा सकता है.
आखिर में समझ लें कि सतर्कता सबसे बड़ी सुरक्षा है अनजान लिंक पर क्लिक न करें ओटीपी कभी किसी को न दें और नियमित रूप से WhatsApp के लिंक्ड डिवाइसेस की जांच करते रहें. अगर आप तुरंत और ठंडे दिमाग से कदम उठाएंगे तो ज्यादातर नुकसान रोका जा सकता है.
Published at : 08 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI Whatsapp Hacked

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Mittal Sections Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Anantam Highways InvIT IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
33000 करोड़ की घोषणाएं: क्या बिहार की अर्थव्यवस्था इसे सह पाएगी?| Paisa Live
Akhilesh Azam Meeting: आजम खान के घर 'सीक्रेट' मीटिंग, क्या खत्म होगी SP की 'नाराजगी'?
Shilpa Shetty Fraud Case: बॉम्बे HC से झटका, Colombo जाने पर रोक, पहले ₹60 करोड़ दो!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA ने 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
Mehram Nagar History: किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
हेल्थ
Dengue Fever Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
शिक्षा
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget