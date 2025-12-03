हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार

Panipat Crime News: पानीपत में 6 साल की मासूम बच्ची विधि की हत्या के मामले में पुलिस ने साइको किलर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान सोनीपत के भावड़ गांव निवासी पूनम के रूप में हुई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 03 Dec 2025 10:15 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में पानीपत के नौल्था गांव में सोमवार (01 दिसंबर) को हुई 6 वर्षीय बच्ची विधि की हत्या की ब्लाइंड वारदात का पुलिस ने महज 36 घंटे में पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने इस मामले में 'साइको किलर' आरोपी महिला को गिरफ्तार किया. 'साइको किलर' आरोपी महिला की पहचान सोनीपत के गांव भावड़ निवासी नवीन की पत्नी पूनम के रूप में हुई है. आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है. आरोपी पूनम के पति नवीन और मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं.

एसपी भूपेंद्र सिंह ने बुधवार (03 दिसंबर) को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 1 दिसंबर को शाम में पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि नौल्था गांव में मकान में पानी के टब में एक 6 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुच गई थी. 

पानी से भरे टब में औधे मुंह गिरी मिली बच्ची

पुलिस को घर पर छानबीन में पता चला परिजनों को बच्ची का शव मकान की पहली मंजिल पर बने स्टोर रूम के अंदर पानी से भरे प्लास्टिक टब में औधे मुंह मिला है. सिर पानी में डूबा हुआ था और पैर बाहर थे. पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और बच्ची के शव का सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के हवाले कर जांच में जुट गई थी. फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था. 

दादा की शिकायत पर मामला दर्ज

एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया, ''बच्ची के दादा, गांव भावड़ हाल वेस्ट राम नगर, सोनीपत निवासी पाल सिंह की शिकायत पर थाना इसराना में अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत अभियोग दर्ज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी. पुसिस को दी शिकायत में पाल सिंह ने बताया था गांव नौल्था में उसकी पत्नी ओमपति के रिश्ते में भाई सतपाल के बेटे की शादी थी. ओमपति 24 नवंबर को ही नौल्था आ गई थी. बेटा संदीप, पुत्रवधू राखी, पोती विधि और पोता दिव्य (10 महीना) 30 नवंबर को शादी में पहुंचे थे. 1 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे वह भी शादी में पहुंच गया था.''

बारात जाने के बाद पोती के गुम होने की मिली सूचना

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, ''पूरा परिवार शादी की रस्म में व्यस्त था. दोपहर करीब 1:30 बजे वह दुल्हे अमन की गाड़ी में बैठकर और बेटा संदीप अन्य गाड़ी में बैठकर बारात में चले गए थे. कुछ देर बाद फोन के माध्यम से सूचना मिली की पोती विधि गुम हो गई है. पत्नी ओमपति और पुत्रवधू राखी ने घर के आसपास और गलियों में तलाश की. कुछ देर बाद पत्नी ओमपति सतपाल के घर की पहली मंजिल पर गई. वहां बने स्टोर रूम का बाहर से कुंडा लगा मिला. खोलकर देखा तो विधि पानी से भरे प्लास्टिक टब में औधे मुंह मिली. सिर डूबा हुआ था पैर बाहर थे. बेटा संदीप विधि को लेकर इसराना मेडिकल कॉलेज गया, जहां डॉक्टर में विधि को मृत घोषित कर दिया. 

सोनीपत की रहने वाली है आरोपी महिला

एसपी भूपेंद्र सिंह ने ये भी बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने डीएसपी नवीन संधू के नेतृत्व में सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार और उनकी टीम को मामले की जांच सौंपी थी. पुलिस टीम ने विभिन्न एंगल पर जांच करते हुए बुधवार को वारदात का पर्दाफाश कर 'साइको किलर' आरोपी महिला को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान सोनीपत के भावड़ गांव निवासी महिला पूनम पत्नी नवीन के रूप में हुई है. 

आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है. पूछताछ में आरोपी पूनम ने बच्ची विधि की पानी में डूबोकर हत्या करना स्वीकारा. पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया उसकी वर्ष 2019 में सोनीपत के भावड़ गांव निवासी नवीन के साथ शादी हुई थी. पति नवीन और मृतक बच्ची विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं.

आरोपी महिला ने किए चौकाने वाले खुलासे

'साइको किलर' आरोपी महिला से पुलिस पूछताछ में चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वह इससे पहले जनवरी 2019 में सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 वर्षीय बेटे शुभम और ननद की 9 वर्षीय बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टैंक में डूबोकर हत्या कर चुकी है. परिजनों को उस पर शक ना हो, इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ बेटे शुभम की हत्या की थी. तब ननद अपनी बेटी इशिका को साथ लेकर गंगाना गांव से मायके में आई थी.

सुंदर बच्चियों को देख होती थी चिढ़!

अगस्त 2025 में अपने मायके सिवाह गांव में चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी जिया के घर पर बनी पानी की टंकी में डूबोकर हत्या कर चुकी है. तब परिजनों ने बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत को इत्तेफाकिया मानकर संस्कार कर दिया था. पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया उसको सुंदर बच्चियां को देख चिढ़ होती थी. एक के बाद एक उसने 4 वारदातों को अंजाम दिया. 

नौल्था गांव में परिजन की शादी में आई थी विधि

एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने आगे बताया कि पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवाह गांव में आई हुई थी. उन्होंने कहा, ''गांव नौल्था में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन और बेटी की शादी थी. वह 30 नवंबर को शादी में गई थी. 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली थी. घर से सभी मेहमान बाहर थे. इसी दौरान उसको बच्ची विधि घर पर सीढ़ियों से चढते हुए दिखी. 

पुलिस अधिकारी ने बताया, ''आरोपी महिला उसके पीछे-पीछे छत पर गई और विधि से बातचीत कर वहां स्टोर रूम के बाहर पानी से भरे प्लास्टिक टब को अंदर करवाया. इसके बाद उसने टब में विधि की गर्दन डूबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई थी.'' पुलिस ने बुधवार को पूछताछ के बाद 'साइको किलर' महिला आरोपी पूनम को अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया.

Published at : 03 Dec 2025 10:13 PM (IST)
Panipat Haryana Police HARYANA NEWS
