मध्य प्रदेश में ठंड और गलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई ठंड दिसंबर में भी जारी है. प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है और उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं तापमान में गिरावट ला रही हैं. आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा. इसका प्रभाव न्यूनतम तापमान पर पड़ेगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी. इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ है, जो उत्तर दिशा की ओर बढ़ सकता है. इसके अलावा पंजाब के आसपास सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी असर डाल रहा है. दोनों प्रणालियों के कारण अगले 24 घंटों में ठंड का दौर और तेज होने की संभावना है.

5 दिसंबर से प्रदेश में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के मुताबिक, 5 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर में और तेजी आ सकती है. उत्तर दिशा से आ रही जमाने वाली हवाओं के प्रभाव से तापमान लगातार नीचे जा रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 से 6 दिसंबर के बीच भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग में कोल्ड वेव और शीतलहर का असर साफ दिखाई देगा.

प्रदेश के प्रमुख शहरों का आज का तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आज 4 दिसंबर को लेकर किसी प्रकार चेतावनी नहीं जारी की गई, सभी जिलों का मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. वहीं बात करें प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान की तो राजधानी भोपाल का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 11.6 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर 14 डिग्री सेल्सियस, होशंगाबाद 26.2 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर 9.8 डिग्री सेल्सियस और सतना का 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हालांकि, प्रशासन की तरफ से ठंड से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है.

