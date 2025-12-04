हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP Weather: एमपी में ठंड बढ़ाएगी तकलीफ, भोपाल-इंदौर और ग्वालियर समेत इन शहरों मे कोल्ड वेव

MP Weather: एमपी में ठंड बढ़ाएगी तकलीफ, भोपाल-इंदौर और ग्वालियर समेत इन शहरों मे कोल्ड वेव

MP Weather Update: मौसम विभाग केंद्र भोपाल के मुताबिक, 5 से 6 दिसंबर के बीच भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग में कोल्ड वेव और शीतलहर का असर साफ दिखाई देगा.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Dec 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में ठंड और गलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई ठंड दिसंबर में भी जारी है. प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है और उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं तापमान में गिरावट ला रही हैं. आज  मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा. इसका प्रभाव न्यूनतम तापमान पर पड़ेगा और ठंड में बढ़ोतरी होगी. इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ है, जो उत्तर दिशा की ओर बढ़ सकता है. इसके अलावा पंजाब के आसपास सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी असर डाल रहा है. दोनों प्रणालियों के कारण अगले 24 घंटों में ठंड का दौर और तेज होने की संभावना है.

5 दिसंबर से प्रदेश में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के मुताबिक, 5 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर में और तेजी आ सकती है. उत्तर दिशा से आ रही जमाने वाली हवाओं के प्रभाव से तापमान लगातार नीचे जा रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 से 6 दिसंबर के बीच भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग में कोल्ड वेव और शीतलहर का असर साफ दिखाई देगा.

प्रदेश के प्रमुख शहरों का आज का तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में आज 4 दिसंबर को लेकर किसी प्रकार चेतावनी नहीं जारी की गई, सभी जिलों का मौसम सामान्य रहने का अनुमान है. वहीं बात करें प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान की तो राजधानी भोपाल का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 11.6 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर 14 डिग्री सेल्सियस, होशंगाबाद 26.2 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर 9.8 डिग्री सेल्सियस और सतना का 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हालांकि, प्रशासन की तरफ से ठंड से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है.

ये भी पढ़ें: बालाघाट: 'मेरी ड्यूटी खत्म हो गयी', डॉक्टर ने इलाज से किया इनकार, गर्भ में शिशु की मौत

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 04 Dec 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
Bhopal News Madhya Pradesh Weather MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक की बराबरी, सचिन भी टॉप लिस्ट में शामिल
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक में किसने मारी बाजी
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक की बराबरी, सचिन भी टॉप लिस्ट में शामिल
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक में किसने मारी बाजी
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget