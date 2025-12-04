लिवर खराब होने से पहले दिखते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज किया तो बन जाता है कैंसर

लिवर हमारे शरीर का एक मल्टिफंक्शनल ऑर्गन है जो हमरे शरीर में खून को साफ़ करने, खाने को पचने जैसे काम करता है अगर आपको भी अपने लिवर में कोई दिक्कत महसूस होती है तो शरीर में कई सारे संकेत देखने को मिलते है, अगर आप सही समय पर लिवर से जुड़े लक्षणों को सही समय पर पहचान नहीं पाते तो शरीर में गंभीर हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते है.

लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है यह पाचन से लेकर ऊर्जा बनाने, खून साफ करने, दवाओं को प्रोसेस करने और शरीर से टॉक्सिन (जहरीले पदार्थ) निकालने तक का काम करता है. लेकिन जब लिवर लगातार फैटी फूड, शराब, वायरल इंफेक्शन, दवाइयों के असर या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कमजोर होने लगता है, तो शरीर कई छोटे-छोटे संकेत देना शुरू कर देता है. समस्या यह है कि ये शुरुआती लक्षण इतने साधारण होते हैं कि लोग अक्सर इन्हें सामान्य थकान या पाचन की दिक्कत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है जो कैंसर का भी रूप ले सकता है.

लिवर कैंसर क्यों होता है?

क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C वायरस (HBV, HCV)

क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C लिवर कैंसर के सबसे मुख्य करने में से एक है जब ये वायरस लिवर में फैलता है और अगर ये ज्यादा दिनों तक लिवर में रहता है तो ये लिवर में इंफेक्शन बना देते है, जिससे लिवर में सूजन नेक्स्ट स्टेज में सिरोसिस और आखिरी में कैंसर होने लगता है.

ज्यादा शराब पीना

अगर कोई व्यक्ति शराब का ज्यादा या रोजाना के आधार पर पिता है तो ऐसे व्यक्ति को लिवर कैंसर होने का खतरा सबसे अधिक होता है जिससे फैटी लिवर, फाइब्रोसिस, सिरोसिस जैसी लिवर की बीमारी भी होती है.

ख़राब खानपान

अगर कोई व्यक्ति रोजाना या ज्यादा मात्रा में तलाभुना खाना या जंक फ़ूड खाता है तो लिवर कैंसर होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है जिससे लिवर में फैट जमा होने लगता है और फैटी लिवर जैसे बीमारी इंसान को हो जाती है.

सिरोसिस (Cirrhosis)

सिरोसिस (Cirrhosis) लिवर में होने वाली गंभीर बीमारी है, जिसमे स्कार टिश्यू स्वस्थ लिवर टिश्यू को बदल देता है, जिससे लिवर ठीक से काम नहीं कर पाताइस बीमारी से लिवर पर एक घाव बन जाता है यह लिवर की सबसे घातक बिमारियों में से एक है जिससे ो लिवर कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है.

लिवर कैंसर के बचाव

हेपेटाइटिस B वायरस लिवर कैंसर का सबसे बड़ा कारण है. इसका टीका 3 डोज़ में लगता है और 95% सुरक्षा देता है.

लंबे समय तक शराब पीना लिवर सिरोसिस और अंत में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है. शराब कम करना या छोड़ना लिवर को बचाता है.

तला-भुना, चीनी और ज्यादा फैट खाना कम करें. वजन नियंत्रित रखें, रोज 30 मिनट वॉक करें ताकि फैटी लिवर न बने.

असुरक्षित सुई या दूषित खून से हेपेटाइटिस B/C फैलता है, जो आगे चलकर कैंसर का कारण बनता है.

अगर आपको पहले से हेपेटाइटिस, शराब की आदत, फैटी लिवर या सिरोसिस है, तो हर 6–12 महीने में लिवर की जांच करवाएं.

