हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है मोबाइल सिग्नल जैमर? जानिए क्या कोई भी अपने घर में कर सकता है इस्तेमाल

किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है मोबाइल सिग्नल जैमर? जानिए क्या कोई भी अपने घर में कर सकता है इस्तेमाल

Mobile Signal Jammer: जैमर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आस-पास की वायरलेस रेज में अवरोध पैदा कर देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 08:33 AM (IST)
Mobile Signal Jammer: जैमर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आस-पास की वायरलेस रेज में अवरोध पैदा कर देता है.

जैमर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आस-पास की वायरलेस रेज में अवरोध पैदा कर देता है. सरल भाषा में कहें तो यह डिवाइस उन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि या शोर भेजता है जिन पर मोबाइल कॉल, वाई-फाई, जीपीएस और अन्य वायरलेस सेवाएं काम करती हैं. जब जैमर एक्टिव होता है तो असली नेटवर्क सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं और उसके इलाक़े में फोन कॉल कटने लगते हैं, इंटरनेट धीमा या बंद हो जाता है और नेविगेशन पर भी असर पड़ता है.

1/5
वीवीआईपी सुरक्षा के समय या संवेदनशील स्थलों पर अक्सर इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अनचाही या खतरनाक कम्युनिकेशन को अस्थायी रूप से रोका जा सके.
वीवीआईपी सुरक्षा के समय या संवेदनशील स्थलों पर अक्सर इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अनचाही या खतरनाक कम्युनिकेशन को अस्थायी रूप से रोका जा सके.
2/5
बहुत बार आप किसी आधिकारिक शॉर्ट-कन्वॉय में काली गाड़ियां देखते होंगे उनमें लगे डिवाइसों से इसी तरह की जैमिंग की जाती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. तकनीकी तौर पर जैमर पॉवरफुल हस्तक्षेप वाले सिग्नल भेजते हैं और मिलते-जुलते फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले डिवाइसों को नेटवर्क से काट देते हैं. इसलिए जिस जगह पर जैमर काम कर रहा होता है, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी और वायरलेस सर्विसेज़ प्रभावित हो जाती हैं.
बहुत बार आप किसी आधिकारिक शॉर्ट-कन्वॉय में काली गाड़ियां देखते होंगे उनमें लगे डिवाइसों से इसी तरह की जैमिंग की जाती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. तकनीकी तौर पर जैमर पॉवरफुल हस्तक्षेप वाले सिग्नल भेजते हैं और मिलते-जुलते फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले डिवाइसों को नेटवर्क से काट देते हैं. इसलिए जिस जगह पर जैमर काम कर रहा होता है, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी और वायरलेस सर्विसेज़ प्रभावित हो जाती हैं.
3/5
जहां तक आम नागरिकों का सवाल है घर पर जैमर लगाना न सिर्फ गलत बल्कि कई देशों में गैरकानूनी भी है. इसका कारण यह है कि जैमर सार्वजनिक संचार सेवाओं को बाधित करता है और इससे दूसरों को गंभीर परेशानी हो सकती है.
जहां तक आम नागरिकों का सवाल है घर पर जैमर लगाना न सिर्फ गलत बल्कि कई देशों में गैरकानूनी भी है. इसका कारण यह है कि जैमर सार्वजनिक संचार सेवाओं को बाधित करता है और इससे दूसरों को गंभीर परेशानी हो सकती है.
4/5
इमरजेंसी स्थितियों में मोबाइल कॉल जीवन बचाने वाला जरिया बन सकते हैं अगर किसी इलाके में जैमर चल रहा हो तो मदद पहुंचने में देरी हो सकती है. इसलिए अधिकांश नियम-कानूनों के मुताबिक जैमर केवल सुरक्षा या रक्षा विभागों और उन सरकारी संस्थानों को सीमित परिस्थितियों में इस्तेमाल की अनुमति होती है जिनके पास आधिकारिक मान्यता हो.
इमरजेंसी स्थितियों में मोबाइल कॉल जीवन बचाने वाला जरिया बन सकते हैं अगर किसी इलाके में जैमर चल रहा हो तो मदद पहुंचने में देरी हो सकती है. इसलिए अधिकांश नियम-कानूनों के मुताबिक जैमर केवल सुरक्षा या रक्षा विभागों और उन सरकारी संस्थानों को सीमित परिस्थितियों में इस्तेमाल की अनुमति होती है जिनके पास आधिकारिक मान्यता हो.
5/5
यदि आप अपने घर की प्राइवेसी या सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो जैमर सही विकल्प नहीं है. बेहतर तरीका सुरक्षित वाई-फाई सेटअप, मजबूत पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और आवश्यक होने पर स्थानीय सुरक्षा या कानून प्रवर्तन से संपर्क करना है. ऐसे कानूनी और तकनीकी तरीकों से आप अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा बनाए रख सकते हैं बिना दूसरों की सेवाओं में बाधा डाले.
यदि आप अपने घर की प्राइवेसी या सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो जैमर सही विकल्प नहीं है. बेहतर तरीका सुरक्षित वाई-फाई सेटअप, मजबूत पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और आवश्यक होने पर स्थानीय सुरक्षा या कानून प्रवर्तन से संपर्क करना है. ऐसे कानूनी और तकनीकी तरीकों से आप अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा बनाए रख सकते हैं बिना दूसरों की सेवाओं में बाधा डाले.
Published at : 05 Oct 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Mobile Signal Jammer

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
इंडिया
फ्लैट खरीदने वाले सावधान... न कब्जा दिया और न पैसे, होम बायर्स से कंपनी ने हड़पे 927 करोड़, ED का बड़ा एक्शन
फ्लैट खरीदने वाले सावधान... न कब्जा दिया और न पैसे, होम बायर्स से कंपनी ने हड़पे 927 करोड़, ED का बड़ा एक्शन
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
हेल्थ
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
यूटिलिटी
बार-बार उड़ जाता है इन्वर्टर का फ्यूज तो कर लें ये काम, हो जाएंगे टेंशन फ्री
बार-बार उड़ जाता है इन्वर्टर का फ्यूज तो कर लें ये काम, हो जाएंगे टेंशन फ्री
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget