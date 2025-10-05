एक्सप्लोरर
किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है मोबाइल सिग्नल जैमर? जानिए क्या कोई भी अपने घर में कर सकता है इस्तेमाल
Mobile Signal Jammer: जैमर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आस-पास की वायरलेस रेज में अवरोध पैदा कर देता है.
जैमर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आस-पास की वायरलेस रेज में अवरोध पैदा कर देता है. सरल भाषा में कहें तो यह डिवाइस उन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि या शोर भेजता है जिन पर मोबाइल कॉल, वाई-फाई, जीपीएस और अन्य वायरलेस सेवाएं काम करती हैं. जब जैमर एक्टिव होता है तो असली नेटवर्क सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं और उसके इलाक़े में फोन कॉल कटने लगते हैं, इंटरनेट धीमा या बंद हो जाता है और नेविगेशन पर भी असर पड़ता है.
Published at : 05 Oct 2025 08:30 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है मोबाइल सिग्नल जैमर? जानिए क्या कोई भी अपने घर में कर सकता है इस्तेमाल
