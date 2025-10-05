किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है मोबाइल सिग्नल जैमर? जानिए क्या कोई भी अपने घर में कर सकता है इस्तेमाल

बहुत बार आप किसी आधिकारिक शॉर्ट-कन्वॉय में काली गाड़ियां देखते होंगे उनमें लगे डिवाइसों से इसी तरह की जैमिंग की जाती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. तकनीकी तौर पर जैमर पॉवरफुल हस्तक्षेप वाले सिग्नल भेजते हैं और मिलते-जुलते फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाले डिवाइसों को नेटवर्क से काट देते हैं. इसलिए जिस जगह पर जैमर काम कर रहा होता है, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी और वायरलेस सर्विसेज़ प्रभावित हो जाती हैं.