ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने MP DGP को पत्र भेजकर कहा है कि शिवराज सिंह पाकिस्तान के की खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर हैं. ISI शिवराज सिंह चौहान की जानकारी इक्कठी कर रहा था. गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद फैसला लिया गया है.

शिवराज सिंह चौहान के आवास पर सख्त तैनाती

शिवराज के भोपाल में 74 बंगला स्थित बी-8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है. वहीं दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. शिवराज पर ISI की ओर से दिलचस्पी दिखाने की जानकारी मिली है. उन्हें पहले से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा और बढ़ाया है.

इनपुट मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में चौहान की सुरक्षा रिंग को मजबूत किया है. शुक्रवार देर रात भोपाल बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई देखी गई है.

गृह मंत्रालय ने दिए सख्त आदेश

गृह मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों और मध्य प्रदेश के डीजीपी को सुरक्षा में चूक न होने का आदेश दिया है. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी हाई अलर्ट रहने को कहा गया है. साथ ही दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (सुरक्षा) को भी निर्देश जारी किए हैं.

ISI को शिवराज सिंह में दिलचस्पी

सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जारी गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में ISI ने जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है. केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की सलाह से केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई है.

पत्र में कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को उचित रूप से समायोजित करें.