बिहार के डिप्टी सीएम और गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान पर बिहार में राजनीतिक बवाल मच गया है. दरअसल सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर के एक बयान दिया, जिसके बाद अब पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पटना में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने हिस्सा लिया था, इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं.

सम्राट चौधरी ने बहुचर्चित चारा घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है. राजधानी के संजय गांधी जैविक उद्यान के पास एक बिल्डिंग भी है जो कि सालों से बंद है, उसे आज तक नहीं खोला गया. इस बिल्डिंग में सरकारी स्कूल खोला जाएगा.

लालू प्रसाद की संपत्ति को भी सरकार जप्त करेगी- सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने आगे कहा, ''अगर इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए स्कूल खुला तो लालू प्रसाद को भी अच्छा लगेगा और बिहार की जनता को भी अच्छा लगेगा. हालांकि उनका यह भी कहना था कि इस बिल्डिंग को खोलने के पहले उसकी मरम्मत की जाएगी.'' बातचीत के क्रम में सम्राट चौधरी का यह भी कहना था कि लालू प्रसाद की संपत्ति को भी सरकार जप्त करेगी और बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोलेगी.

'अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त कर स्कूल खोला जाएगा'

बिहार के गृह मंत्री का यह भी कहना था कि जिन अपराधियों ने पैसा और प्रॉपर्टी अर्जित की है, उन्हें सीज करके उसमें स्कूल खोला जाएगा. सम्राट ने कहा, ''लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं. अपराधी चाहे कोई भी हो एक न एक दिन जेल में सबको रहना ही होगा. सरकार को अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को सौंपना होगा, मैं धमकी नहीं देता, कार्रवाई करता हूं.'' सम्राट चौधरी के इस बयान का जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने समर्थन किया है.

आरजेडी का सम्राट चौधरी पर हमला

वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) खुलकर के मैदान में आ गई है. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, ''जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं. सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ा, दलित के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं. बुलडोजर नीति चलाने वाली सरकार जनता के हित और सवाल पर नहीं काम कर रही है. बिहार में जो नई सरकार बनी है, वह बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों से घरों पर बुलडोजर चला रही है उनकी आंखों में आंसू दे रही है.

कानून को हाथ में लेने की बात न करें- आरजेडी

उन्होंने आगे कहा, ''सम्राट चौधरी आप गृह मंत्री हैं. आप खुद को कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए. आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपके ऊपर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया था, उस पर आपने अब तक सफाई क्यों नहीं दी?''