हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनYear Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी

Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी

Year Ender 2025: हाई बजट,ग्लैमरस सेटअप और बड़ी मार्केटिंग के बावजूद इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में फ्लॉप साबित हुईं. सलमान खान,ऋतिक रोशन और अन्य कई सुपरस्टार्स की फ्लॉप फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Dec 2025 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में बॉलीवुड ने कई उतार-चढ़ाव देखे. जहां कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सबका दिल जीता. वहीं  कई बड़े बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और सुपरफ्लॉप साबित हुईं. इनमें हाई-प्रोफाइल स्टार्स की फिल्में भी शामिल हैं. जिन्हें देखकर फैंस और क्रिटिक्स दोनों निराश रह गए.

भारी बजट, ग्लैमरस लोकेशंस और बड़े मार्केटिंग कैंपेन के बावजूद ये फिल्में कहानी, स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले में कमजोर साबित हुईं. चलिए इस स्टोरी के जरिए जानते हैं 2025 में कौन-कौन सी महाबजट फिल्में थीं जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही पस्त हो गईं. 

फिल्म ‘वॉर 2’
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2’ 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. IMDB के अनुसार, इस फिल्म का बजट 400 करोड़ था. यह फिल्म अपने भारी बजट, स्टारकास्ट और नए ऑन-स्क्रीन पेयरिंग की वजह से खूब चर्चा में थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. फिल्म की कमाई की बात करें तो, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 365.90 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 237 करोड़ रहा.


Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी

फिल्म ‘सिकंदर’
सलमान खान की फिल्म ‘सिकंदर’ भी काफी शोर-शराबे के साथ ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी. इसका बजट करीब 200 करोड़ था. फिल्म में भले ही सलमान खान की स्टार पावर थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. IMDB के अनुसार, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 131.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 185.50 करोड़ रहा.अन्य फिल्मों की तरह ‘सिकंदर’ इस साल की सुपरफ्लॉप फिल्मों में शामिल हो गई.


Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी

फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2'
अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' पहले पार्ट की सफलता के बाद बड़े ही जोश के साथ रिलीज हुई थी.  फैंस को इस सीक्वल से काफी उम्मीदें थीं. मगर ऐसा नहीं हो सका. फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ खा कर गिर गई. IMDB के अनुसार, 100 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 65.80 करोड़ तक ही कमा पाई थी. 


Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी

फिल्म 'गेम चेंजर'
साउथ सुपरस्टार राम चरण और शंकर की यह हाई-हाइप्ड बिग-बजट फिल्म 'गेम चेंजर' 10 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी. भारी-भरकम वीएफएक्स और स्टारडम के बावजूद कहानी कमजोर साबित हुई. दर्शक कहानी से जुड़ नहीं पाए. फिल्म का पेस स्लो और स्क्रिप्ट कमजोर होने के कारण उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. इस तरह बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. IMDB की मानें तो, 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने केवल 195.80 करोड़ ही कमा सकी.


Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी

फिल्म ‘फतेह’
सोनू सूद की फिल्म ‘फतेह’ भी बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन करने से चूक गई. कमजोर कहानी, स्लो मोशन और कमजोर स्क्रीनप्ले ने दर्शकों को बांधने में असफल साबित हुई. हाई बजट, स्टार पावर और प्रमोशन के बावजूद यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने कुल 19.05 करोड़ रुपये ही कमाए जबकि इसका बजट 40 करोड़ रुपये था.


Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी

फिल्म ‘ठग लाइफ’
कमल हासन और मणिरत्नम की जोड़ी ने 36 साल बाद फिल्म ‘ठग लाइफ’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की थी. इस फिल्म को दर्शकों और फैंस में काफी उम्मीदों के साथ देखा गया. लेकिन यह फिल्म 2025 की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई. भारी बजट और स्टारडम के बावजूद कहानी और स्क्रीनप्ले कमजोर होने के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाई.Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 280 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर  97.25 करोड़ ही कमा पाई थी.

 

और पढ़ें
Published at : 13 Dec 2025 09:57 PM (IST)
Tags :
Game Changer Sikandar Year Ender 2025 War2
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
दिल्ली NCR
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें? | KFH
Kanpur News: कानपूर में दिखा नकाबपोश बदमाशों का तांडव , 3 सेकेंड में घर पर फेंके 3 बम
BJP State President: क्या बदलेगा नए BJP अध्यक्ष के आने से? | UP News | BJP | Mahadangal
Commodities Market में Copper की ज़बरदस्त Rally: 35% Jump और $12,000 का Level | Paisa Live
West Bengal Elections: 'महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें', जनता को क्यों भड़का रही ममता?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
दिल्ली NCR
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: 'कांतारा चैप्टर 1' से 'सु फ्रॉम सो' तक, साउथ की इन फिल्मों ने की बंपर कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' से 'सु फ्रॉम सो' तक, साउथ की इन फिल्मों ने की बंपर कमाई
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Video: सालों बाद विदेश से लौटे बेटे ने एयरपोर्ट पर मां को दिया सरप्राइज, रुला देगा मां का रिएक्शन- वीडियो वायरल
सालों बाद विदेश से लौटे बेटे ने एयरपोर्ट पर मां को दिया सरप्राइज, रुला देगा मां का रिएक्शन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget