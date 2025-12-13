साल 2025 में बॉलीवुड ने कई उतार-चढ़ाव देखे. जहां कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सबका दिल जीता. वहीं कई बड़े बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और सुपरफ्लॉप साबित हुईं. इनमें हाई-प्रोफाइल स्टार्स की फिल्में भी शामिल हैं. जिन्हें देखकर फैंस और क्रिटिक्स दोनों निराश रह गए.

भारी बजट, ग्लैमरस लोकेशंस और बड़े मार्केटिंग कैंपेन के बावजूद ये फिल्में कहानी, स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले में कमजोर साबित हुईं. चलिए इस स्टोरी के जरिए जानते हैं 2025 में कौन-कौन सी महाबजट फिल्में थीं जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही पस्त हो गईं.

फिल्म ‘वॉर 2’

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2’ 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. IMDB के अनुसार, इस फिल्म का बजट 400 करोड़ था. यह फिल्म अपने भारी बजट, स्टारकास्ट और नए ऑन-स्क्रीन पेयरिंग की वजह से खूब चर्चा में थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. फिल्म की कमाई की बात करें तो, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 365.90 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 237 करोड़ रहा.





फिल्म ‘सिकंदर’

सलमान खान की फिल्म ‘सिकंदर’ भी काफी शोर-शराबे के साथ ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी. इसका बजट करीब 200 करोड़ था. फिल्म में भले ही सलमान खान की स्टार पावर थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. IMDB के अनुसार, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 131.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 185.50 करोड़ रहा.अन्य फिल्मों की तरह ‘सिकंदर’ इस साल की सुपरफ्लॉप फिल्मों में शामिल हो गई.





फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2'

अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' पहले पार्ट की सफलता के बाद बड़े ही जोश के साथ रिलीज हुई थी. फैंस को इस सीक्वल से काफी उम्मीदें थीं. मगर ऐसा नहीं हो सका. फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ खा कर गिर गई. IMDB के अनुसार, 100 करोड़ के बजट में बनीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 65.80 करोड़ तक ही कमा पाई थी.





फिल्म 'गेम चेंजर'

साउथ सुपरस्टार राम चरण और शंकर की यह हाई-हाइप्ड बिग-बजट फिल्म 'गेम चेंजर' 10 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुई थी. भारी-भरकम वीएफएक्स और स्टारडम के बावजूद कहानी कमजोर साबित हुई. दर्शक कहानी से जुड़ नहीं पाए. फिल्म का पेस स्लो और स्क्रिप्ट कमजोर होने के कारण उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. इस तरह बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. IMDB की मानें तो, 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने केवल 195.80 करोड़ ही कमा सकी.





फिल्म ‘फतेह’

सोनू सूद की फिल्म ‘फतेह’ भी बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन करने से चूक गई. कमजोर कहानी, स्लो मोशन और कमजोर स्क्रीनप्ले ने दर्शकों को बांधने में असफल साबित हुई. हाई बजट, स्टार पावर और प्रमोशन के बावजूद यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने कुल 19.05 करोड़ रुपये ही कमाए जबकि इसका बजट 40 करोड़ रुपये था.





फिल्म ‘ठग लाइफ’

कमल हासन और मणिरत्नम की जोड़ी ने 36 साल बाद फिल्म ‘ठग लाइफ’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की थी. इस फिल्म को दर्शकों और फैंस में काफी उम्मीदों के साथ देखा गया. लेकिन यह फिल्म 2025 की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई. भारी बजट और स्टारडम के बावजूद कहानी और स्क्रीनप्ले कमजोर होने के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाई.Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 280 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 97.25 करोड़ ही कमा पाई थी.