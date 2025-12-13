आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को होगा, जिसमें 77 खाली स्लॉट्स के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों में 110 विदेशी प्लेयर्स हैं. इनमें 96 कैप्ड और 14 अनकैप्ड हैं. बता दें कि सभी 10 टीमों के मिलाकर विदेशी प्लेयर्स के 31 स्लॉट्स खाली हैं. जानिए किन 10 विदेशी प्लेयर्स पर सभी की नजरें रहेंगी, इनमें से 3 ऐसे हैं जिन्हे 10 करोड़ या इससे अधिक भी मिल सकते हैं.

कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)

आईपीएल 2026 ऑक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा कैमरून ग्रीन के नाम की हो रही है. ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. ग्रीन बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो 2023 में मुंबई और 2024 में बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं. आईपीएल में खेले 29 मैचों में उन्होंने 707 रन बनाए हैं और 16 विकेट लिए हैं. उनका आईपीएल प्राइस 10 करोड़ तक भी जा सकता है.

डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर को बड़े मैचों का प्लेयर कहा जाता है. मिलर का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, जिन्हे खरीदने के लिए कई टीमें बड़ी बोली तक जा सकती है. मिडिल आर्डर बल्लेबाज आईपीएल में 4 टीमों के लिए 141 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 3077 रन हैं. मिलर का स्ट्राइक रेट 138.60 का है. उनकी बोली भी 10 करोड़ तक जा सकती है.

लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंग्स्टन पिछले संस्करण में चैंपियन टीम (RCB) का हिस्सा थे, हालांकि आरसीबी ने उन्हें रिटेन नहीं किया. 32 वर्षीय लिविंग्स्टन बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी अहम रोल निभा सकते हैं. उन्होंने आईपीएल में कुल 49 मैच खेले हैं, जिसमें 1051 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 158.76 का है. आईपीएल में उनके नाम 13 विकेट भी हैं, देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कौन सी टीम खरीदती है.

जेमी स्मिथ (इंग्लैंड)

25 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ पर भी सभी की नजरें रहेंगी, वह आईपीएल में पहले नहीं खेले हैं. उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. टी20 इंटरनेशनल के रिकार्ड्स देखें तो स्मिथ ने 5 मैचों में 130 रन बनाए हैं. टी20 में उन्होंने 97 मैचों में 1687 रन बनाए, केकेआर को एक विकेट कीपर की तलाश है.

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)

स्टीव स्मिथ ने 2021 में अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था, इस बार वह फिर ऑक्शन में हैं. स्मिथ का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, हालांकि इस फॉर्मेट के लिए स्मिथ किसी की पहली पसंद नहीं होंगे. स्मिथ क्रिकेट जगत में बड़ा नाम है, लेकिन टीमें उन्हें खरीदने में हिचकिचा सकती है. इसलिए उनपर बोली देखना भी दिलचस्प होगा, या वह अनसोल्ड भी रह सकते हैं. स्मिथ ने आईपीएल में 103 मैचों में 2485 रन बनाए हैं.

जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)

जेसन होल्डर पर 2023 में 5 करोड़ रुपये से अधिक की बोली लगी थी. होल्डर इस बार फिर ऑक्शन में होंगे, उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. हालांकि इस बार उनके लिए मुश्किल ये हैं कि पिछले 2 साल से वह आईपीएल नहीं खेले है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई टीम इस बार उन पर दांव लगाना चाहेगी. होल्डर को लेकर पॉजिटिव बात ये है कि वह निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. होल्डर के आईपीएल रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 5 टीमों के लिए खेले 46 मैचों में 53 विकेट लिए हैं और 27 पारियों में 259 रन बनाए हैं.

लुंगी एनगिडी (दक्षिण अफ्रीका)

ग्रीन और मिलर के बाद लुंगी एनगिडी ऐसे प्लेयर हैं, जिनपर बोली 10 करोड़ या इससे पार भी चले जाए तो हैरानी नहीं होगी. उनका भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में प्रदर्शन अच्छा रहा है, उन्होंने शुरूआती दोनों टी20 शुभमन गिल को पहले ही ओवर में आउट किया. एनगिडी अपनी गति से भी बल्लेबाजों को चकमा देते हैं. एनगिडी ने आईपीएल में 2 टीमों के लिए 16 मैचों में 29 विकेट लिए हैं, वह पिछले साल आरसीबी टीम का हिस्सा थे लेकिन सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए.

टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपये है. 30 वर्षीय सेफर्ट ने 2022 में आखिरी आईपीएल सीजन खेला था, वह दिल्ली के लिए उस सीजन सिर्फ 2 मैच खेले थे. आईपीएल में खेले कुल 3 मैचों में सेफर्ट ने सिर्फ 26 रन बनाए. देखना होगा कि क्या सेफर्ट इस बार किसी आईपीएल टीम का हिस्सा बन पाते हैं.

जॉनी बेयरस्टो (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये है. वह पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए नॉकआउट मैच खेलने के रिप्लेसमेंट बनकर आए थे, जिनमें उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया. इस वजह से वह इस बार के लिए होने वाले ऑक्शन में अच्छी रकम पा सकते हैं. 36 वर्षीय बेयरस्टो ने पिछले साल 2 मैचों में 85 रन बनाए थे, और अच्छी विकेट कीपिंग की थी. आईपीएल में उन्होंने कुल 52 मैच खेले हैं, जिसमें 1674 रन बनाए हैं. कोलकाता उन्हें खरीदने के लिए बड़ी बोली लगा सकती है.

क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका)

क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में 90 रनों की विस्फोटक पारी खेली, उन्होंने वनडे में भी शतक जड़ा था. हालांकि उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रहती है, जो उन्हें ऑक्शन में बड़ी रकम दिलाने के बीच आ सकती है. डिकॉक पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स में थे, लेकिन टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कौन सी टीम खरीदती है.

32 वर्षीय डिकॉक ने आईपीएल में 6 टीमों के लिए कुल 115 मैच खेले हैं, जिसमें 3309 रन बनाए हैं. वह आईपीएल में 2 शतक और 24 अर्धशतक लगा चुके हैं. डिकॉक का आईपीएल 2026 ऑक्शन में बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये है.