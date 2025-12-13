हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'

UP विधानसभा चुनाव को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान, बोले- 'सभी 403 सीटों पर...'

Meerut News: शंकराचार्य ने कहा कि साधु-संतों के आशीर्वाद से चल रही जो भी सरकार गौ-हत्या के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, उनसे आशीर्वाद वापस लेने पर पुनर्विचार किया जाएगा. PMO के नाम पर भी आपत्ति जताई.

By : सुधीर चौहान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Dec 2025 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा और तीखा बयान दिया है. उन्होंने घोषणा की कि यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर गौ-रक्षकों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा. इतना ही नहीं, पश्चिमी बंगाल में भी उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने बताया कि 10 और 11 मार्च को दिल्ली में संतों की एक बड़ी सभा बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी.

शंकराचार्य ने कहा, “साधु-संतों के आशीर्वाद से चल रही जो भी सरकार गौ-हत्या के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, उनसे आशीर्वाद वापस लेने पर पुनर्विचार किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने से पहले हिंदू बनना पड़ेगा, जबकि आज की स्थिति में हम ठीक से हिंदू भी नहीं बन पा रहे हैं.”

पीएमओ का नाम बदलने से नाराज

पीएमओ का नाम ‘सेवातीर्थ’ रखे जाने पर भी शंकराचार्य नाराज दिखे. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास में कौन सा ऐसा पानी है, जिसमें नहाने से पाप धुल जाएंगे. वहां लोग चमड़े के जूते पहनकर जाएंगे, मांस भी खाया जाएगा, ऐसे में ‘तीर्थ’ शब्द हटाया जाना चाहिए.” उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर आंदोलन भी किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.

कांग्रेस और भाजपा पर तंज कसते हुए शंकराचार्य ने दोनों की स्थिति पति-पत्नी जैसी बताई. उन्होंने कहा कि भाजपा जो करे कांग्रेस उसे खराब बताती है और कांग्रेस जो करे भाजपा मजबूरी में उसे अच्छा कहती है.

घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरा

घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “जब 20 साल तक सरकार में रहते हुए घुसपैठियों को आने दिया गया, तो अब उन्हें बाहर निकालने के नाम पर वोट क्यों मांगा जा रहा है.” उन्होंने जनता को मूर्ख समझने का आरोप लगाया. वहीं एसआईआर को उन्होंने सही बताते हुए कहा कि यदि मतदाता सूची को परिस्कृत किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति की क्या बात है.

बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार्य नहीं

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद होना स्वीकार्य नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 13 Dec 2025 10:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Avimukteshwaranand Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
दिल्ली NCR
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें? | KFH
Kanpur News: कानपूर में दिखा नकाबपोश बदमाशों का तांडव , 3 सेकेंड में घर पर फेंके 3 बम
BJP State President: क्या बदलेगा नए BJP अध्यक्ष के आने से? | UP News | BJP | Mahadangal
Commodities Market में Copper की ज़बरदस्त Rally: 35% Jump और $12,000 का Level | Paisa Live
West Bengal Elections: 'महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें', जनता को क्यों भड़का रही ममता?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
'मेरी बढ़ी हुई सैलरी गरीबों में बांट दो', इस नेता ने देश के सामने पेश की मिसाल, आप भी करेंगे सैल्यूट!
दिल्ली NCR
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, फीस पर सरकार ने कसा शिकंजा, नया कानून लागू
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
IPL 2026 की नीलामी में इन 10 विदेशी खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, 3 को मिल सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा
मनोरंजन
Year Ender 2025: इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
इन 6 फिल्मों की रिलीज से पहले बना था खूब बज, आते ही फुस्स हो गईं सभी
बिहार
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
लालू की संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी के बयान से सियासी बवाल, RJD बोली- 'कानून हाथ में लेने की...'
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Video: सालों बाद विदेश से लौटे बेटे ने एयरपोर्ट पर मां को दिया सरप्राइज, रुला देगा मां का रिएक्शन- वीडियो वायरल
सालों बाद विदेश से लौटे बेटे ने एयरपोर्ट पर मां को दिया सरप्राइज, रुला देगा मां का रिएक्शन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget