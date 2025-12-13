भीड़ से भरे एयरपोर्ट पर. जहां हर चेहरा जल्दबाजी में कहीं न कहीं पहुंचने की कहानी कहता है. ट्रॉलियों की आवाज, अनाउंसमेंट की गूंज और अपनों को लेने आए लोगों की आंखों में उम्मीद. ऐसे ही एक माहौल में अगर कोई पल अचानक दिल को छू जाए तो वह जिंदगी भर के लिए याद बन जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. एक ऐसा पल जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं. सालों बाद विदेश से लौटा बेटा जब बिना बताए अपनी मां के सामने आता है तो जो होता है. वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि जज़्बातों का सैलाब बन जाता है.

एयरपोर्ट पर अचानक बेटे को देख रो पड़ी मां

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक एयरपोर्ट का नजारा दिखाई देता है. मां एयरपोर्ट पर खड़ी है. हाथ में पानी की बोतल, चेहरे पर थकान और आंखों में इंतजार. उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस बेटे को वह सालों से याद कर रही है. वह ठीक उसके पीछे खड़ा है. तभी बेटा धीरे से मां के कंधे पर हाथ रखता है. मां पहले चौंकती है, पलटकर देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. सामने उसका बेटा होता है. वही बेटा जो रोज वीडियो कॉल पर दिखता था. लेकिन आज हकीकत में सामने खड़ा है.

देखते ही लगाया गले, इमोशनल हो गए आसपास खड़े लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मां पहले तो यकीन ही नहीं कर पाती. वह कुछ पल तक बेटे को घूरती रहती है. फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं. मां बेटे को जोर से गले लगा लेती है. बेटे की आंखें भी नम हो जाती हैं. दोनों एक दूसरे को इस तरह थामे रहते हैं मानो वक्त थम गया हो. आसपास खड़े लोग भी इस भावुक पल को देखकर खुद को रोक नहीं पाते. कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान है तो कई की आंखें भर आई हैं.

यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को cookwithtabby नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एयरपोर्ट पर क्यों आई जब मालूम नहीं था तो. इस पर एक और यूजर ने जवाब देते हुए कहा कि किसी और का नाम लेकर लाया गया था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मां के इस रिएक्शन ने तो मुझे रुला ही दिया.

