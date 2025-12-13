केरल में स्थानीय नगर निकाय चुनाव में स्थिति अब काफी साफ हो गई है. इस चुनाव में UDF ने बढ़त हासिल की है. बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा किया है. बीजेपी ने यहां चार दशक सत्तासीन LDF से कुर्सी छीन ली है. अब इसी पर कांग्रेस के नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने खुशी जाहिर करते हुए UDF केरल को बधाई दी है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- केरल स्थानीय निकाय चुनावों में कितने शानदार नतीजे आए हैं! जनादेश साफ है. इसमें राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ झलकती है. यूडीएफ केरल को इस प्रभावशाली जीत के लिए बधाई. पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिला है. राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले शक्तिशाली संकेत हैं. कड़ी मेहनत, एक मजबूत संदेश और सत्ता विरोधी लहर, इन सबने मिलकर 2020 की तुलना में कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं.

तिरुवनंतपुरम जीत पर बीजेपी को बधाई

'मैं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं. शहर नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर विनम्र बधाई देता हूं. यह एक मजबूत प्रदर्शन है, जो राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव को दिखाता है. मैंने 45 साल के LDF के कुशासन से बदलाव के लिए प्रचार किया था, लेकिन मतदाताओं ने एक दूसरी पार्टी को पुरस्कृत किया है.

यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. लोगों के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए. चाहे वो यूडीएफ के लिए हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के लिए.

उन्होंने कहा, हम केरल की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे. लोगों की जरूरतों की वकालत करते रहेंगे. सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे. आगे बढ़ते रहो.

कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जीती?

केरल के 5 नगर निगम में से 4 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीते हैं, जबकि एक-एक एलडीएफ और एनडीए के खाते में गए हैं. नगर पालिका परिषद की बात करें तो यूडीएफ ने 54, एलडीएफ ने 28 और एनडीए ने एक पर जीत दर्ज की है. जिला पंचायत में 7 पर एलडीएफ और 7 पर यूडीएफ ने जीत हासिल की है.