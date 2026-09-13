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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?

Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?

Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या अंतर है? जानिए कनेक्टिविटी, बैटरी, रेंज और इस्तेमाल के हिसाब से कौन सा माउस आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 13 Sep 2026 05:57 PM (IST)
Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या अंतर है? जानिए कनेक्टिविटी, बैटरी, रेंज और इस्तेमाल के हिसाब से कौन सा माउस आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

आज के समय में लैपटॉप और कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग वायर वाले पुराने माउस की जगह वायरलेस माउस पसंद करते हैं. लेकिन वायरलेस माउस खरीदते समय एक सवाल अक्सर सामने आता है Bluetooth Mouse या Wireless Mouse, आखिर कौन सा बेहतर है? दोनों देखने में लगभग एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इनके कनेक्शन, बैटरी, इस्तेमाल और सुविधा में बड़ा अंतर होता है. आइए समझते हैं कि आपके लिए कौन सा माउस सही रहेगा.

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आपको बता दें कि Bluetooth Mouse सीधे लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे डिवाइस के Bluetooth कनेक्शन से जुड़ता है. इसमें आमतौर पर किसी अलग USB रिसीवर की जरूरत नहीं होती. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. अगर आप लैपटॉप के साथ यात्रा करते हैं तो Bluetooth Mouse काफी सुविधाजनक हो सकता है. आपको USB पोर्ट में कोई डोंगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर उन एड़वांस लैपटॉप में है जिनमें USB पोर्ट कम होते हैं ये सुविधा काफी काम आती है. हालांकि पहली बार कनेक्ट करते समय Bluetooth pairing करनी पड़ती है. इसके अलावा कुछ पुराने कंप्यूटर या डिवाइस में Bluetooth सपोर्ट मौजूद नहीं हो सकता है.
आपको बता दें कि Bluetooth Mouse सीधे लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे डिवाइस के Bluetooth कनेक्शन से जुड़ता है. इसमें आमतौर पर किसी अलग USB रिसीवर की जरूरत नहीं होती. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. अगर आप लैपटॉप के साथ यात्रा करते हैं तो Bluetooth Mouse काफी सुविधाजनक हो सकता है. आपको USB पोर्ट में कोई डोंगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर उन एड़वांस लैपटॉप में है जिनमें USB पोर्ट कम होते हैं ये सुविधा काफी काम आती है. हालांकि पहली बार कनेक्ट करते समय Bluetooth pairing करनी पड़ती है. इसके अलावा कुछ पुराने कंप्यूटर या डिवाइस में Bluetooth सपोर्ट मौजूद नहीं हो सकता है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस माउस को नॉर्मली 2.4GHz Wireless Mouse कहा जाता है, वह एक छोटे USB रिसीवर या डोंगल के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. डोंगल को USB पोर्ट में लगाते ही माउस काम करना शुरू कर देता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस माउस को नॉर्मली 2.4GHz Wireless Mouse कहा जाता है, वह एक छोटे USB रिसीवर या डोंगल के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. डोंगल को USB पोर्ट में लगाते ही माउस काम करना शुरू कर देता है.
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इसका फायदा ये है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है. नॉर्मली इसमें pairing की जरूरत नहीं होती है. रिसीवर लगाइए और माउस ऑन कर दीजिए. गेमिंग या तेज रिस्पॉन्स वाले कामों में भी 2.4GHz वायरलेस माउस को काफी पसंद किया जाता है. लेकिन इसका एक नुकसान भी है. USB रिसीवर खो जाए या खराब हो जाए तो माउस का इस्तेमाल मुश्किल हो सकता है. साथ ही ये आपके लैपटॉप का एक USB पोर्ट भी इस्तेमाल करता है.
इसका फायदा ये है कि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है. नॉर्मली इसमें pairing की जरूरत नहीं होती है. रिसीवर लगाइए और माउस ऑन कर दीजिए. गेमिंग या तेज रिस्पॉन्स वाले कामों में भी 2.4GHz वायरलेस माउस को काफी पसंद किया जाता है. लेकिन इसका एक नुकसान भी है. USB रिसीवर खो जाए या खराब हो जाए तो माउस का इस्तेमाल मुश्किल हो सकता है. साथ ही ये आपके लैपटॉप का एक USB पोर्ट भी इस्तेमाल करता है.
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बताते चलें कि दोनों तरह के माउस बैटरी पर चलते हैं और बैटरी लाइफ मॉडल के हिसाब से काफी अलग हो सकती है. कुछ Bluetooth Mouse कम बिजली की खपत के कारण लंबे समय तक चल सकते हैं जबकि कई 2.4GHz मॉडल भी अच्छी बैटरी लाइफ देते हैं. इसलिए सिर्फ कनेक्शन तकनीक देखकर बैटरी लाइफ का फैसला करना सही नहीं होगा.
बताते चलें कि दोनों तरह के माउस बैटरी पर चलते हैं और बैटरी लाइफ मॉडल के हिसाब से काफी अलग हो सकती है. कुछ Bluetooth Mouse कम बिजली की खपत के कारण लंबे समय तक चल सकते हैं जबकि कई 2.4GHz मॉडल भी अच्छी बैटरी लाइफ देते हैं. इसलिए सिर्फ कनेक्शन तकनीक देखकर बैटरी लाइफ का फैसला करना सही नहीं होगा.
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रोजमर्रा के काम जैसे ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और वीडियो देखने के लिए दोनों ही काफी होते हैं. नॉर्मल इस्तेमाल में आपको दोनों के बीच बड़ा अंतर महसूस नहीं होगा. अगर आपको तेज और लगातार रिस्पॉन्स चाहिए जैसे गेमिंग या ग्राफिक्स से जुड़े काम तो अच्छी क्वालिटी का 2.4GHz Wireless Mouse बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं नॉर्मल लैपटॉप इस्तेमाल के लिए Bluetooth काफी सुविधाजनक है.
रोजमर्रा के काम जैसे ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और वीडियो देखने के लिए दोनों ही काफी होते हैं. नॉर्मल इस्तेमाल में आपको दोनों के बीच बड़ा अंतर महसूस नहीं होगा. अगर आपको तेज और लगातार रिस्पॉन्स चाहिए जैसे गेमिंग या ग्राफिक्स से जुड़े काम तो अच्छी क्वालिटी का 2.4GHz Wireless Mouse बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं नॉर्मल लैपटॉप इस्तेमाल के लिए Bluetooth काफी सुविधाजनक है.
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अगर आपकी प्राथमिकता पोर्टेबिलिटी, कम USB पोर्ट की समस्या और आसान सेटअप है तो Bluetooth Mouse चुनना बेहतर रहेगा. वहीं अगर आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं या बिना Bluetooth pairing के सीधे प्लग-एंड-प्ले अनुभव चाहते हैं तो 2.4GHz Wireless Mouse अच्छा ऑप्शन है.
अगर आपकी प्राथमिकता पोर्टेबिलिटी, कम USB पोर्ट की समस्या और आसान सेटअप है तो Bluetooth Mouse चुनना बेहतर रहेगा. वहीं अगर आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं या बिना Bluetooth pairing के सीधे प्लग-एंड-प्ले अनुभव चाहते हैं तो 2.4GHz Wireless Mouse अच्छा ऑप्शन है.
Published at : 13 Sep 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Mouse TECH NEWS HINDI

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