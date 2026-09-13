Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?

आपको बता दें कि Bluetooth Mouse सीधे लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे डिवाइस के Bluetooth कनेक्शन से जुड़ता है. इसमें आमतौर पर किसी अलग USB रिसीवर की जरूरत नहीं होती. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. अगर आप लैपटॉप के साथ यात्रा करते हैं तो Bluetooth Mouse काफी सुविधाजनक हो सकता है. आपको USB पोर्ट में कोई डोंगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर उन एड़वांस लैपटॉप में है जिनमें USB पोर्ट कम होते हैं ये सुविधा काफी काम आती है. हालांकि पहली बार कनेक्ट करते समय Bluetooth pairing करनी पड़ती है. इसके अलावा कुछ पुराने कंप्यूटर या डिवाइस में Bluetooth सपोर्ट मौजूद नहीं हो सकता है.