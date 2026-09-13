ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा

मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा

मराठी एक्टर विकास समुद्रे ने फेसबुक पर सुसाइड करने वाला पोस्ट किया. इसके बाद हलचल मच गई और पुलिस ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की. अब एक्टर ने पोस्ट में बताया कि वह एक गलती से हुआ था.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

मराठी फिल्म एक्टर विकास समुद्रे की फेसबुक पोस्ट से हड़कंप मच गया. दरअसल शनिवार (12 सितंबर) को उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा , "मैं आत्महत्या कर रहा हूं. इसके बाद परिवार और उनके चाहने वालों में हड़कंप मचा गया. इस बीच आनन-फानन में उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस निकल गई. हालांकि बाद में उन्होंने एक और पोस्ट के जरिए सफाई में बताया, "मेरी "मैं आत्महत्या कर रहा हूं" वाली पोस्ट टाइपिंग की गलती की वजह से हुई थी." 

उन्होंने आगे बताया, "असल में मैं "मैं ड्रामा कर रहा हूं" पोस्ट करना चाहता था. प्लीज चिंता न करें. मैं सुरक्षित हूं. आपके प्यार के लिए धन्यवाद." उनके इस जवाब के बाद यूजर्स उनको नसीहत देते हुए नजर आए. एक यूजर ने प्रतिक्रिया में लिखा, "सर, आपने हमें डरा दिया, हमें आपकी लंबी उम्र की कामना है. स्पष्टीकरण के लिए शुक्रिया."

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति

पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस के पास पहुंचा

एक्टर विकास समुद्रे का यह सुसाइड वाला पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और साइबर पुलिस तक जा पहुंचा. साइबर पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एक्टर की तलाश शुरू की. साइबर पुलिस द्वारा एक्टर से फोन के माध्यम से भी संपर्क साधा गया.

साइबर विभाग के डीसीपी बजरंग बंसोडे ने भी तुरंत कार्रवाई की और मुंबई पुलिस ने विकास समुद्र से संपर्क किया. इस बीच, यह पता चला है कि अभिनेता सुरक्षित हैं और उन्होंने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया था. 

उनके सुसाइड वाले पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, "यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तरीका सही नहीं है, कृपया ऐसा कुछ न करें." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "सर, क्या हुआ? अगर कोई समस्या है तो हम उसका हल निकाल सकते हैं. इतना बड़ा कदम न उठाएं."

कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में कठिन दौर का किया था जिक्र

बता दें कि कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में मराठी एक्टर विकास समुद्रे ने अपनी जिंदगी के एक बेहद कठिन दौर के बारे में बातचीत की थी. उन्होंने बताया, "कुछ साल पहले उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और उन्होंने उस दौर की कड़वी यादें साझा कीं." विकास ने कहा, "ऐसा समय किसी के साथ नहीं होना चाहिए." बातचीत के दौरान अभिनेता ने यह भी कहा कि वह दौर मेरे लिए बहुत बुरा था. 

'वो शेर आदमी हैं', ईरानी राष्ट्रपति की संजय राउत ने की जमकर तारीफ

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'वो शेर आदमी हैं', ईरानी राष्ट्रपति की संजय राउत ने की जमकर तारीफ
'वो शेर आदमी हैं', ईरानी राष्ट्रपति की संजय राउत ने की जमकर तारीफ
महाराष्ट्र
मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति
मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन की तैयारी तेज, पुलिस से मांगी अनुमति
महाराष्ट्र
Ganesh Chaturthi 2026: गणेशोत्सव के बीच मुंबई के 4 फुटओवर ब्रिज बंद, जांच में जर्जर मिला ढांचा
गणेशोत्सव के बीच मुंबई के 4 फुटओवर ब्रिज बंद, जांच में जर्जर मिला ढांचा
महाराष्ट्र
मुबंई के वसई-विरार में भारी बारिश से जलभराव, येलो अलर्ट जारी
मुबंई के वसई-विरार में भारी बारिश से जलभराव, येलो अलर्ट जारी
Advertisement

वीडियोज

Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Bollywood News: 18 सितंबर का बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ दिलचस्प, ‘दायरा’ और ‘वाइब’ को A सर्टिफिकेट (13.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
दिल्ली NCR
दिल्ली के न्यू अशोक नगर में गोदाम में लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियां पहुंचीं
दिल्ली के न्यू अशोक नगर में गोदाम में लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियां पहुंचीं
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
क्रिकेट
इस कारण मोहम्मद शमी को नहीं मिल रहा मौका, उम्र नहीं है वजह; दिग्गज का आया बयान
इस कारण मोहम्मद शमी को नहीं मिल रहा मौका, उम्र नहीं है वजह; दिग्गज का आया बयान
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
एग्रीकल्चर
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget