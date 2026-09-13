मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा

मराठी फिल्म एक्टर विकास समुद्रे की फेसबुक पोस्ट से हड़कंप मच गया. दरअसल शनिवार (12 सितंबर) को उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा , "मैं आत्महत्या कर रहा हूं. इसके बाद परिवार और उनके चाहने वालों में हड़कंप मचा गया. इस बीच आनन-फानन में उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस निकल गई. हालांकि बाद में उन्होंने एक और पोस्ट के जरिए सफाई में बताया, "मेरी "मैं आत्महत्या कर रहा हूं" वाली पोस्ट टाइपिंग की गलती की वजह से हुई थी."

उन्होंने आगे बताया, "असल में मैं "मैं ड्रामा कर रहा हूं" पोस्ट करना चाहता था. प्लीज चिंता न करें. मैं सुरक्षित हूं. आपके प्यार के लिए धन्यवाद." उनके इस जवाब के बाद यूजर्स उनको नसीहत देते हुए नजर आए. एक यूजर ने प्रतिक्रिया में लिखा, "सर, आपने हमें डरा दिया, हमें आपकी लंबी उम्र की कामना है. स्पष्टीकरण के लिए शुक्रिया."

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पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस के पास पहुंचा

एक्टर विकास समुद्रे का यह सुसाइड वाला पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और साइबर पुलिस तक जा पहुंचा. साइबर पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एक्टर की तलाश शुरू की. साइबर पुलिस द्वारा एक्टर से फोन के माध्यम से भी संपर्क साधा गया.

साइबर विभाग के डीसीपी बजरंग बंसोडे ने भी तुरंत कार्रवाई की और मुंबई पुलिस ने विकास समुद्र से संपर्क किया. इस बीच, यह पता चला है कि अभिनेता सुरक्षित हैं और उन्होंने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया था.

उनके सुसाइड वाले पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया, "यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तरीका सही नहीं है, कृपया ऐसा कुछ न करें." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "सर, क्या हुआ? अगर कोई समस्या है तो हम उसका हल निकाल सकते हैं. इतना बड़ा कदम न उठाएं."

कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में कठिन दौर का किया था जिक्र

बता दें कि कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में मराठी एक्टर विकास समुद्रे ने अपनी जिंदगी के एक बेहद कठिन दौर के बारे में बातचीत की थी. उन्होंने बताया, "कुछ साल पहले उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और उन्होंने उस दौर की कड़वी यादें साझा कीं." विकास ने कहा, "ऐसा समय किसी के साथ नहीं होना चाहिए." बातचीत के दौरान अभिनेता ने यह भी कहा कि वह दौर मेरे लिए बहुत बुरा था.

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