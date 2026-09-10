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हिंदी न्यूज़ब्लॉगम्लादिच मर गया, लेकिन नफरत जिंदा है: जब जेनोसाइड का दोषी ‘राष्ट्रीय नायक’ बना दिया जाए

म्लादिच मर गया, लेकिन नफरत जिंदा है: जब जेनोसाइड का दोषी ‘राष्ट्रीय नायक’ बना दिया जाए

Written By : रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार |  Updated at : 10 Sep 2026 10:22 PM (IST)
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रादको म्लादिच को कभी “बुचर ऑफ बोस्निआ” यानी “बोस्निया का कसाई” कहा गया था. 1992 से 1995 के बोस्नियाई  वॉर  के दौरान बोस्नियाई सर्ब आर्मी के इस कमांडर पर लगे आरोप केवल राजनीतिक या नैतिक आरोप नहीं थे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अदालत में साबित किए गए गंभीर अपराध थे. 2017 में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फ़ॉर दा फॉर्मर यूगोस्लाविया  (ICTY) ने उसे जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. 2021 में इंटरनेशनल रेसिडुअल मैकेनिज्म फॉर क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स (IRMCT) की अपील्स चैम्बर ने भी उसकी कन्विक्शन और लाइफ सेंटेंस बरकरार रखी.

लेकिन 7 सितंबर 2026 को बेलग्रेड में उसकी मौत और अंतिम संस्कार का जो नजारा देखने को मिला, उसने यूरोप के उस पुराने और जख्मखोरदा  सवाल को फिर ज़िंदा कर दिया है-क्या एक ऐसा शख्श, जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जेनोसाइड का मुल्ज़िम ठहरा चुका हो, मरने के बाद भी एक “राष्ट्रीय नायक” में तब्दील किया जा सकता है?

म्लादिच 27 अगस्त की हेग में 84 साल की उम्र जेल में मौत हो गई, वो उम्रकैद की सजा काट रहा था. उसके शव को 3 सितंबर को सर्बिआ लाया गया और जिस तरह उसे वापस लाया गया, उसी ने विवाद की शुरुआत कर दी. शव को सर्बियन गवर्नमेंट प्लेन से बेलग्रेड लाया गया और उसे मिलिट्री गार्ड ऑफ़  ऑनर दिया गया. उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और उसे स्टेट और मिलिट्री होनोर्स दिए गए.

सबसे ख़ास बात यह है कि सर्बिआ के प्रेजिडेंट अलेक्सांदर वोसिस खुद तो फ्यूनरल में मौजूद नहीं थे. लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किआ था की म्लादिच की अंतिम विदाई यादगार और शानदार होनी चाहिए. उनके बेटे दानीलो वोसिस  वहां मौजूद थे, कई सर्बियन मिनिस्टर्स फ्यूनरल में पहुंचे, बोस्नियाई सर्ब लीडरशिप के बड़े नेता मिलोरड़ दोदिक भी आए और रूस के सर्बिआ में एम्बेसडर एलेग्जेंडर बोटसन-खरचेंको ने भी म्लादिच को श्रद्धांजलि दी.
यही वह बिंदु है जहां यह मामला महज़ एक मरे व्यक्ति के अंतिम संस्कार का मामला नहीं रह जाता. किसी व्यक्ति के परिवार को उसके मृत शरीर पर अधिकार देना और बात है, लेकिन एक कनविक्टेड वॉर क्रिमिनल को सार्वजनिक तौर पर मिलिट्री और स्टेट-स्टाइल इज़्ज़त के साथ विदा करना बिल्कुल अलग संदेश देता है.

इसी वजह से यूरोपियन यूनियन  ने तीखी प्रतिक्रिया दी. यूरोपियन यूनियन की एनलार्जेमेंट कमिश्नर मारता कॉस ने म्लादिच की मौत के बाद हो रही “ग्लोरिफिकेशन” को EU के मूल्यों के खिलाफ बताया और सर्बिआ की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी. उन्होंने साफ कहा कि EU का रास्ता अतीत का सामना करने, जेनुइन रेकन्सीलिएशन और वॉर-क्राइम विक्टिम्स  के सम्मान पर आधारित है.

यह प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि Serbia 2014 से यूरोपियन यूनियन की मेम्बरशिप के लिए नेगोटिएशन्स कर रहा है. ऐसे में ब्रुसेल्स के लिए म्लादिच जैसे व्यक्ति का सार्वजनिक महिमामंडन केवल इतिहास का विवाद नहीं, बल्कि सर्बिआ के यूरोपियन इंटीग्रेशन और रेकन्सीलिएशन की उसकी प्रतिबद्धता का सवाल भी है.

म्लादिच के अपराधों की गंभीरता समझने के लिए स्रेब्रेनिका का नाम ही काफ़ी है. जुलाई 1995 में उसके नेतृत्व वाली बोस्नियाई  सर्ब फ़ोर्सेस ने स्रेब्रेनिका में 8,000 से ज़्यादा बॉसनियक मुस्लिम नौजवानों और लड़कों की हत्या की. इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने उसे स्रेब्रेनिका जेनोसाइड के लिए दोषी पाया. उसे साराजेवो की सिविलियन पापुलेशन पर टेरर फैलाने वाली टारगेट किलिंग और शेलिंग कैंपेन तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया.

ऐसे व्यक्ति की कब्र अगर आने वाले वर्षों में नेशनलिस्ट और एक्सट्रेमिस्ट पॉलिटिक्स का पिल्ग्रिमेज साइट बन जाए तो यह केवल बोस्नियाई मुस्लिम्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की कलेक्टिव मेमोरी के लिए एक गंभीर समस्या होगी. आज अगर उसकी कब्र पर लोग फूल चढ़ाकर उसे “जनरल”, “हीरो” या “डिफेंडर ऑफ़ सर्बिआ” कहेंगे, तो कल वही जगह उस इतिहास को उलटने और बदलने का सिंबल बन सकती है, जिसे इंटरनेशनल जस्टिस ने बड़ी मुश्किल से डॉक्यूमेंट और एस्टब्लिश किया था.

यहां एक दिलचस्प लेकिन ज़रूरी सवाल भी उठता है: क्या इंटरनेशनल कोर्ट को उसका शव सर्बिआ को सौंपना चाहिए था?

मेरी राय में नैतिक स्तर पर यह सवाल समझ में आता है, लेकिन कानूनी हक़ीक़त कुछ अलग है. म्लादिच की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल रेसिडुअल मैकेनिज्म फॉर क्रिमिनल  ट्रिब्यूनल्स थी-ICC नहीं. 3 सितंबर को IRMCT ने उसके बॉडी को उसके परिवार को सौंपे. यह फ़ैसला यूनाइटेड नेशंस के नेल्सन मंडेला रूल्स के मुताबिक़ था, जिसके तहत अंतिम संस्कार और शव की जिम्मेदारी परिवार की थी.

लेकिन मूल चिंता फिर भी बेहद महत्वपूर्ण है: क्या कनविक्टेड वॉर क्रिमिनल्स की क़ब्रों को ऐसा पब्लिक सिंबल बनने देना चाहिए जहां हर साल उनके समर्थक जमा होकर उनके अपराधों का महिमामंडन करें?

इसका जवाब शायद कानून से ज्यादा समाज और राजनीति को देना होगा. किसी मरे व्यक्ति को दफनाना एक मानवीय और धार्मिक ज़िम्मेदारी और ज़रूरत हो सकती है; लेकिन उसे सम्मानित करना, उसकी मिलिट्री लिगेसी को सेलिब्रेट करना और उसके नाम को नेशनलिस्ट माइथोलॉजी में बदल देना बिल्कुल अलग बात है.

म्लादिच की मौत के बाद बेलग्रेड में जो कुछ हुआ, वह इसी फर्क को सामने लाता है. एक तरफ स्रेब्रेनिका के नरसंहार में ज़िंदा बच जाने वाले विक्टिम्स के परिवार हैं, जिनके लिए उसका नाम हजारों बिछड़े हुए बेटों, भाइयों और पतियों की याद है. दूसरी तरफ ऐसे नेशनलिस्ट चरमपंथी ग्रुप्स हैं जो आज भी उसे युद्ध-अपराधी नहीं बल्कि अपने समुदाय का प्रोटेक्टर, मसीहा मानते हैं.

यही न सिर्फ़ यूरोप के इतिहास का बल्कि दुनिआ का सबसे काला सबक़ है: युद्ध खत्म हो सकता है, अदालत फैसला सुना सकती है, अपराधी मर सकता है, लेकिन अगर समाज अपराधी को हीरो बना दे तो इतिहास का अपराध फिर से ज़िंदा हो सकता है.

इसलिए म्लादिच और उन जैसे लोगों की असली विरासत उसकी कब्र नहीं, बल्कि स्रेब्रेनिका और उन जैसे शहरों और राज्यों की वह सामूहिक याद होनी चाहिए जो दुनिया को यह याद दिलाती रहे कि जेनोसाइड को किसी राष्ट्रवाद, धर्म या राजनीतिक विचारधारा के नाम पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अफसोस की बात है नफ़रत और हिंसा के इस फॉर्मूले को आज़माते हुए आज भी दक्षिणपंती चरमपथी राजनेता कई देशों में न सिर्फ़ मौजूद हैं, बल्कि खून से सनी सत्ता के सिहासन पर ये आज भी बिराजमान है,जब तक समाज संवेदनशील और जागरूक नहीं होगा तब तक रादको म्लादिच जिसे “बुचर ऑफ़ बोस्निआ” जैसे नेता देश,समाज,और उनमे रहने वाले कमज़ोर समुदाय के लोगों को अपने नफ़रती ज़हर से डसते रहेंगे.

Published at : 10 Sep 2026 10:22 PM (IST)
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