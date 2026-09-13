कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?

अंडों के इतने महंगे होने की सबसे बड़ी वजह इनकी बेहद धीमी प्रोडक्शन साइकिल है. आम हाइब्रिड मुर्गियां जहां साल में 250 से 300 तक अंडे दे देती हैं. वहीं एक आयाम सेमानी मुर्गी सालभर में मुश्किल से 60 से 80 अंडे ही दे पाती है. इसके अलावा, एक बार में 20-25 अंडे देने के बाद यह कई महीनों के लिए अंडा देना बिल्कुल बंद कर देती है. कम सप्लाई और एलीट क्लास की भारी डिमांड के चलते इसके अंडों के भाव हमेशा आसमान छूते रहते हैं.